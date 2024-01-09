12 поразительных растений, которые поставили рекорды своими размерами

Кто-то может считать, что ботаника — скучное занятие. Что может быть интересного в листочках да корешках? А не тут-то было. Ботаника не ограничивается тем, что видит человек в обычной жизни. На свете невероятное количество видов растений, интересных не только самих по себе, но и отдельными представителями, которые добились рекордных размеров.