12 поразительных растений, которые поставили рекорды своими размерами

Кто-то может считать, что ботаника — скучное занятие. Что может быть интересного в листочках да корешках? А не тут-то было. Ботаника не ограничивается тем, что видит человек в обычной жизни. На свете невероятное количество видов растений, интересных не только самих по себе, но и отдельными представителями, которые добились рекордных размеров.
Могли ли вы представить, что где-то в южной стране растёт самый большой цветок с одним из самых тухлых ароматов? Такое не встретишь в обычной жизни, поэтому мы предлагаем посмотреть на фотографии этих рекордсменов!
Самое большое по объёму дерево
«Генерал Шерман» — гигантская секвойя, которая известна своей необъятностью (11 м в диаметре), хотя и в высоту она немаленькая (83,8 м).
Самое большое соцветие
Аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum) является самым большим растением с неразветвлённым соцветием (рекордный вес — 91 кг). Имеет индонезийское происхождение, но на данный момент выращивается в основном в ботанических садах.
Самый маленький цветок
Баланофора (Balanophora involucrata) обитает в Гималаях и представляет собой головчатое соцветие с мириадами крошечных цветков, каждый из которых имеет ширину всего 25 мкм.
Самое крупное разветвлённое соцветие
Корифа зонтоносная, или таллипотовая пальма, вырастает до 25 м в высоту и до метра в диаметре, а её листья до 6 м в диаметре и трёх в высоту. Увидеть её можно в Индии и Шри-Ланке.
Самый тяжёлый и крупный плод
В 2021 году был зарегистрирован рекорд среди самых тяжёлых овощей. Его установила тыква, выращенная Стефано Кутрупи из Италии. Вес громадины — 1226 кг
Самое длинное растение среди лоз
Энтада (Entada rheedii) достигает 120 м в длину и почти метра в ширину. В Африке её семена используют в пищу.
Самое маленькое соцветие
Длина цветка дикой гречихи (Eriogonum parishii) составляет всего 0,6 мм, он включает в себя 3 чашелистика, 3 лепестка, 3 тычинки и пестик из трёх плодолистиков.
Самый маленький и лёгкий плод
Два самых маленьких вида вольфии, австралийская (Wolffia angusta) и азиатско-африканская (Wolffia globosa), имеют длину всего 0,30 мм и весят 70 мкг.
Самый длинный цветок
Кирказон крупноцветковый, или цветок пеликана (Aristolochia grandiflora), достигает 51 см в ширину и 3-4 м в длину. Распространён на юге Мексики, в Центральной Америке и Вест-Индии.
Самое большое семя
Сейшельская пальма, или людоицея, имеет самое крупное семя в царстве растений, которое достигает около 30 см в длину и весит до 18 кг.
Самая крупная ягода
Самой тяжёлой и большой ягодой был признан арбуз, выращенный Кристофером Кентом из США в 2013 году. Рекорд до сих пор не побит и составляет 159 кг.
Самый большой цветок
Трупный цветок, или гигантская падма (Rafflesia arnoldii), вырастает до 1,5 м в диаметре и весит 10-12 кг, к тому же источает отвратительный запах разлагающейся плоти. Растёт он в лесах Суматры (Индонезия).
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