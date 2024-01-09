Гамадрилы: по-настоящему злые мартышки

Но не вся жизнь гамадрилов состоит из борьбы. Родственные кланы достаточно миролюбивы друг к другу. Вместе они гоняют на водопой и добывают пропитание. Потенциальную пищу гамадрилы разделяют всего на две категории — съедобно и несъедобно. Потому как едят они почти всё: от жухлой травы и веток до сочных плодов, от мелких животных и насекомых до молодых антилоп. Причём на последних обезьяны охотятся стаей, как настоящие хищники. Ещё бы, с такими зубищами! Правда, когда дело доходит до дележа добычи снова может случиться рукоприкладство.