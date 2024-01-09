Гамадрилы: по-настоящему злые мартышки

Как работает иерархия у приматов, известных своим вздорным характером.
Когда несколько сотен приматов собираются вместе, ситуация может быстро превратиться в бардак. Чтобы это исправить, люди придумали такие штуки, как законы и мораль. А вот гамадрилы выбрали другой путь — мордобоя, насилия и строгой иерархии.
На землях Эфиопии, Сомали и Аравийского полуострова климат — не сахар, а потому приматы обрели нехилые физические данные. 20-30 кг брутальности и 80 сантиметров тулова. Помножьте на скверный характер и клыки длиной в 5-7 сантиметров. Вот вам и выйдет типичный представитель гамадрильего племени.
С такими вводными определение лидеров производится быстро и честно: с помощью безжалостного боя, крепких подзатыльников и прокушенных боков. Те гамадрилы, что оказались способны постоять за себя, попадают на высшую ступеньку «общества» и обзаводятся гаремом из нескольких самок. Так появляется клан из нескольких десятков особей.
Если обезьян и еды на территории много, кланы объединяются в группу. На этом этапе орда приматов может состоять из 400 голов! И потасовки здесь больше похожи на войны, чем на мелкие междусобойчики. В лучших традициях викингов одна группа совершает набег на другую: самцы убивают других самцов, похищают самок, а детёныши берутся в качестве заложников. Особенно ценны в этом плане молодые самки, ведь после их полового созревания они станут частью гарема.
Но не вся жизнь гамадрилов состоит из борьбы. Родственные кланы достаточно миролюбивы друг к другу. Вместе они гоняют на водопой и добывают пропитание. Потенциальную пищу гамадрилы разделяют всего на две категории — съедобно и несъедобно. Потому как едят они почти всё: от жухлой травы и веток до сочных плодов, от мелких животных и насекомых до молодых антилоп. Причём на последних обезьяны охотятся стаей, как настоящие хищники. Ещё бы, с такими зубищами! Правда, когда дело доходит до дележа добычи снова может случиться рукоприкладство.
И в таких спартанских условиях появляются дети. Кому и когда можно завести потомство, у гамадрилов решают два фактора. Во-первых, сезон: приматы плодятся в период дождей и продовольственного изобилия. Так у малышей будет шанс выжить в и без того непростых условиях. Во-вторых, репродуктивную активность контролирует глава гарема. Именно он решает, кто станет родителем. Папашей сто процентов будет только он, а вот мамочками станут его фаворитки.
Появившийся на свет детеныш станет центром внимания всего гарема. За ним будет присматривать не только мама, но и другие самки. Даже молодые самцы с низов иерархии играют с малышнёй и катают их на себе. Увы, когда детишки подрастут, их со всей скорости размажет о суровую реальность, в которой нужно драться за ужин, семью и место под солнцем!
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