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Гамадрилы: по-настоящему злые мартышки

Гамадрилы: по-настоящему злые мартышки

Автор:
09 января 2024 07:43
Сообщество : Животные
Метки: гамадрилы   животные   интересно   обезьяны   примат   факты   
1359
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Как работает иерархия у приматов, известных своим вздорным характером.

Когда несколько сотен приматов собираются вместе, ситуация может быстро превратиться в бардак. Чтобы это исправить, люди придумали такие штуки, как законы и мораль. А вот гамадрилы выбрали другой путь — мордобоя, насилия и строгой иерархии.

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На землях Эфиопии, Сомали и Аравийского полуострова климат — не сахар, а потому приматы обрели нехилые физические данные. 20-30 кг брутальности и 80 сантиметров тулова. Помножьте на скверный характер и клыки длиной в 5-7 сантиметров. Вот вам и выйдет типичный представитель гамадрильего племени.

С такими вводными определение лидеров производится быстро и честно: с помощью безжалостного боя, крепких подзатыльников и прокушенных боков. Те гамадрилы, что оказались способны постоять за себя, попадают на высшую ступеньку «общества» и обзаводятся гаремом из нескольких самок. Так появляется клан из нескольких десятков особей.

Если обезьян и еды на территории много, кланы объединяются в группу. На этом этапе орда приматов может состоять из 400 голов! И потасовки здесь больше похожи на войны, чем на мелкие междусобойчики. В лучших традициях викингов одна группа совершает набег на другую: самцы убивают других самцов, похищают самок, а детёныши берутся в качестве заложников. Особенно ценны в этом плане молодые самки, ведь после их полового созревания они станут частью гарема.

Но не вся жизнь гамадрилов состоит из борьбы. Родственные кланы достаточно миролюбивы друг к другу. Вместе они гоняют на водопой и добывают пропитание. Потенциальную пищу гамадрилы разделяют всего на две категории — съедобно и несъедобно. Потому как едят они почти всё: от жухлой травы и веток до сочных плодов, от мелких животных и насекомых до молодых антилоп. Причём на последних обезьяны охотятся стаей, как настоящие хищники. Ещё бы, с такими зубищами! Правда, когда дело доходит до дележа добычи снова может случиться рукоприкладство.

И в таких спартанских условиях появляются дети. Кому и когда можно завести потомство, у гамадрилов решают два фактора. Во-первых, сезон: приматы плодятся в период дождей и продовольственного изобилия. Так у малышей будет шанс выжить в и без того непростых условиях. Во-вторых, репродуктивную активность контролирует глава гарема. Именно он решает, кто станет родителем. Папашей сто процентов будет только он, а вот мамочками станут его фаворитки.

Появившийся на свет детеныш станет центром внимания всего гарема. За ним будет присматривать не только мама, но и другие самки. Даже молодые самцы с низов иерархии играют с малышнёй и катают их на себе. Увы, когда детишки подрастут, их со всей скорости размажет о суровую реальность, в которой нужно драться за ужин, семью и место под солнцем!

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Метки: гамадрилы   животные   интересно   обезьяны   примат   факты   
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21k
alexis Час назад
Протоукры?
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28k
Егор 21 минуту назад
Люди научились договариваться гораздо большими группами, а других отличий нет.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
в Япошки такие обезьяны оленей насилуют...
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11k
hairov Час назад
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