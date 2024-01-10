Мархур: в чём сверхценность этого зверя?

Ну и третья причина такой дороговизны охоты на мархура — особая ценность и редкость этого зверя. В странах обитания со зверушками связано много мифов, легенд и сказок. Даже само название — «мархур», в переводе означает «поедатель змей», поскольку местные верили (а может, где-то и сейчас верят), что козлик целенаправленно ищет и поедает ядовитых рептилий. А если съесть мясо мархуров, можно исцелиться после змеиного укуса.

Все эти вымыслы привели к тому, что с появлением огнестрела козлов очень быстро истребили. Сегодня вся популяция животин находится под угрозой исчезновения и редкие лицензии выдаются только на отстрел очень старых самцов, что уже не пригодны для восстановления популяции. Редкость вкупе с сохранившимися представлениями о величественности мархуров и подкидывают ценник на их охоту до небес.