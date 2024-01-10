Мархур: в чём сверхценность этого зверя?

Винторогий козёл, или мархур, — один из крупнейших представителей семейства горных козлов. В продолжении статьи вы узнаете, почему он считается одним из самых дорогих в мире удовольствий для охотника.
Охота на льва стоит примерно 1,5 миллиона рублей — в зависимости от сезона, законности, способа добычи и прочих штучек. При этом, в 2021 году цена лицензии на добычу одного-единственного винторогого козла подскочила до 14 миллионов рублей! Вдумайтесь, это стоимость просто разрешения на отстрел какого-то козла где-то далеко в горах! Без трансфера, отеля, гида и даже без закуски. Если так прикинуть, то за эту сумму можно нанять киллера, тот устроит козлиную смерть как самоубийство, и вам не придётся вообще никуда ехать. Но раз люди платят, значит там действительно есть за что. И вот это самое «что» мы сегодня узнаем.
Встретить их можно в горах Южной и Центральной Азии. Надо сразу отдать им должное, выглядят мархуры впечатляюще — одни рога чего стоят! У матёрых самцов они могут вырасти до 160 сантиметров в длину по спирали. К слову, длина рогов северного оленя примерно 150 сантиметров.
Помимо пары длиннющих штопоров на голове мархуры могут похвастать размерами. В холке взрослые козлики достигают 115 сантиметров и набирают при этом под 120 килограмм веса — внушительная тушка. Габаритов самцам прибавляет густая и длинная борода-грива, что начинается от подбородка и заканчивается только в области паха. Но ведь не только за размер животин так ценят? Конечно, нет! Тут работает сразу несколько факторов.
Первое — охота на мархура очень сложна и опасна. Даже при наличии современного снаряжения, забираться в горы, на скальные выступы и отвесные склоны высотой под 600-3600 метров — идея так себе. А козликам там комфортно, это их дом родной! Звери скачут по скалам, как будто нет ничего проще в этой жизни, и лишь посмеиваются над редкими хищниками. Что уж там человек — барсы, волки, медведи и рыси не всегда отваживаются напасть на взрослого мархура.
Всё потому, что копыта зверей очень хитро устроены. По краям и у самого кончика каждое копытце твёрдое и крепкое, а в центре — мягкое. Благодаря такому строению и природному чувству равновесия животина может удержать свою тушку даже на крошечном выступе отвесной скалы. Как бы ни были ловки барсы и рыси, таких трюков они исполнить не могут! А человек уж подавно, так что охотники могут надеяться лишь на удачу.
Вторая причина, отчего козлы такие дорогие, заключается в сложности их выслеживания. Раз — животины имеют прекрасный нюх, отменный слух и отличное зрение. Даже при малейшем подозрении на опасность мархуры быстро уходят по отвесным скалам — и пиши пропало. Два — звери отлично маскируются. Летом их рыжевато-коричневая шерсть идеально вписывается в гористый пейзаж, а зимой не хуже маскирует тёплая серо-белая шубка.
Три — копытные весьма скрытные и очень малочисленные. Вне сезона размножения самки и детёныши ходят небольшими отдельными группами по 8-10 особей. Молодняк ходит с мамкой примерно до 2-х лет, пока самцы не покинут родную группу, а самочки не станут мамами. Дело это непростое: сначала 5 с лишним месяцев беременности, а потом ещё попробуй выкормить 1-3 спиногрызов. Получается это не всегда хорошо — по некоторым данным, около половины детёнышей гибнет в первый же год рождения. Поэтому на самок и молодняк охота не разрешена.
Взрослые самцы-одиночки присоединяются к самкам лишь на время гона, с ноября по январь. Но и тут простой добычи не получится, ведь в это время козлы исключительно агрессивны. Альфач будет всячески показывать своё превосходство и право обладания самками, отгоняя других претендентов и вступая в схватки. Драки мархуров весьма травмоопасны, ведь козлины так и норовят скинуть друг друга со скалы!
Ну и третья причина такой дороговизны охоты на мархура — особая ценность и редкость этого зверя. В странах обитания со зверушками связано много мифов, легенд и сказок. Даже само название — «мархур», в переводе означает «поедатель змей», поскольку местные верили (а может, где-то и сейчас верят), что козлик целенаправленно ищет и поедает ядовитых рептилий. А если съесть мясо мархуров, можно исцелиться после змеиного укуса.
Все эти вымыслы привели к тому, что с появлением огнестрела козлов очень быстро истребили. Сегодня вся популяция животин находится под угрозой исчезновения и редкие лицензии выдаются только на отстрел очень старых самцов, что уже не пригодны для восстановления популяции. Редкость вкупе с сохранившимися представлениями о величественности мархуров и подкидывают ценник на их охоту до небес.
И как бы странно это ни звучало, но мера по выдаче официальных лицензий на отстрел очень помогла восстановить популяцию копытных. Дело в том, что браконьерство на козлов строго наказывается, а разрешённая охота поощряется и поддерживается. К тому же, большая часть денег за продажу лицензии поступают тем же организациям, что обеспечивают защиту и восстановление вида. А 14 миллионов — это вам не шутки!
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