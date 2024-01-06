Плоскоголовые рыбы: донные хищники тёплых вод

Плоскоголовые рыбы — это семейство из 80 видов. Все они обитают в тропических водах Индийского океана, а также в центральной и западной части океана Тихого. Территория эта обширная, но встретить рыб-крокодилов можно не везде. Они обитают только на песчаных, гравийных, илистых или поросших водорослями побережьях и не погружаются ниже 100 метров. Особо отчаянные виды забираются даже в эстуарии — русла рек, где солёная вода смешивается с пресной.