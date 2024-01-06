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Плоскоголовые рыбы: донные хищники тёплых вод

Плоскоголовые рыбы: донные хищники тёплых вод

Автор:
06 января 2024 09:29
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   плоскоголовые рыбы   рыба   рыба-крокодил   факты   
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Плоскоголовые рыбы отличаются завидным спокойствием и ведут малоактивный образ жизни. Хищницы, перенявшие часть фишек у крокодилов, предпочитают весь день пролежать на дне, поджидая неосторожную добычу.

«Токсичных морских камуфляжных крокодилов не существует. Но экологическая ниша-то отличная! Надо бы её занять!» — примерно так думали плоскоголовы, когда превращались в тех рыб, которыми они являются сейчас. И не прогадали!

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Плоскоголовые рыбы — это семейство из 80 видов. Все они обитают в тропических водах Индийского океана, а также в центральной и западной части океана Тихого. Территория эта обширная, но встретить рыб-крокодилов можно не везде. Они обитают только на песчаных, гравийных, илистых или поросших водорослями побережьях и не погружаются ниже 100 метров. Особо отчаянные виды забираются даже в эстуарии — русла рек, где солёная вода смешивается с пресной.

Но даже если вы точно знаете, что плоскоголов обитает на этом конкретном пляже, вы вряд ли его найдёте. 99% своей жизни рыбодилы проводят в режиме экономии энергии. Они неподвижно лежат на дне, практически невидимые благодаря продвинутой маскировке. Уплощённое тело почти не поднимается над субстратом, а способность изменять цвет чешуи и кожи позволяет притворяться небольшим холмиком песка или гравия.

Способность к изменению цвета у крокорыбы схожа с системой маскировки рыб семейства скорпеновых. Что, в общем-то, неудивительно, ведь они ближайшие родственники. Оказавшись на новом ландшафте, плоскоголов приказывает клеткам кожи перераспределить пигменты внутри себя. Он может стать заметно темнее или светлее всего за несколько часов! А если плоскоголов задержится на местности на пару недель, то пигментные клетки перераспределятся таким образом, что создадут уникальный, идеально подходящий для маскировки узор.

Плоскоголовы прячутся настолько хорошо, что вы вполне можете наступить на них. Только вашим ступням такая встреча не понравится. Спинной плавник у рыбы жёсткий и колючий, а шипы перед ним ещё и со встроенными ядовитыми железами. Отравление вас не погубит, но подарит несколько дней зудящей боли и повышенной температуры. Вывод: наступать на рыб не стоит, пусть лежат себе дальше.

Во время лежания на дне наши герои не только экономят силы, но и поджидают добычу. Плоскоголовые рыбы — отличные засадные хищники, перенявшие часть фишек у крокодилов. Их плоская широкая пасть похожа на морду аллигатора и тоже предназначена для ловли вёрткой добычи. А съехавшие на макушку глаза обеспечивают замечательное бинокулярное зрение. Плоскоголовы точно рассчитывают расстояние до добычи, а затем атакуют её, грамотно совмещая две охотничьи тактики.

Когда рыбка, креветка или рак подбирается достаточно близко, плоскоголовая рыба бросается на них, как и любой другой засадный хищник. Но вместо того, чтобы просто прихватить челюстями зазевавшуюся животину, она использует технику «пылесос»: резко и широко открывает пасть, создавая вакуум, и обед затягивает внутрь вместе с потоками воды.

Такая тактика охоты достаточно эффективна, чтобы рыбы не испытывали недостатка пищи и могли позволить себе поддерживать высокую численность. К тому же люди им не особо досаждают. Да, мы ценим эту рыбёшку за вкусное и плотное филе, но лишь австралийцы смогли наладить коммерческую добычу подводных рыбокрокодилов. И даже они соблюдают чёткие квоты, чтобы не допустить перелова.

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Метки: в мире   животные   интересно   плоскоголовые рыбы   рыба   рыба-крокодил   факты   
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Элек Мек 42 минуты назад
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