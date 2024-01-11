Почему собаки любят палки?

Во-вторых, палку легко найти, легко потерять и найти новую! Ветки на земле валяются повсеместно! А если нет — можно и самому отломить! В-третьих, животины могут грызть потому что это прикольно! Древесина быстро ломается и кайфово хрустит, а сам процесс жевания успокаивает собаку. К тому же некоторые породы склонны к тому, чтобы таскать что-то в пасти. Многие охотничьи породы как раз для этого и выводили. Так тут ещё хозяин подбадривает и сам порой находит палочку для игры.