Многие собаки любят палки, однако что такого привлекательного они находят в обычном куске дерева? И насколько безопасно позволять своему питомцу играть с ними?
Есть три весьма правдоподобные теории, почему собаки любят палки. Во-первых, барбосам может нравиться запах. Валяясь где попало на земле, палки впитывают массу ароматов. Микс из мусора, грязи, чужих каках, приправленный древесными нотками, приходится собакам-нюхачам очень по вкусу — вот и привыкают они играть с палочками.
Во-вторых, палку легко найти, легко потерять и найти новую! Ветки на земле валяются повсеместно! А если нет — можно и самому отломить! В-третьих, животины могут грызть потому что это прикольно! Древесина быстро ломается и кайфово хрустит, а сам процесс жевания успокаивает собаку. К тому же некоторые породы склонны к тому, чтобы таскать что-то в пасти. Многие охотничьи породы как раз для этого и выводили. Так тут ещё хозяин подбадривает и сам порой находит палочку для игры.
Только вот нюансик: палки собакам, как и спички детям, — не игрушка! Предвосхищая негодующую критику в комментариях в стиле: «А мой Бобик всю жизнь грыз палочки и ничего», «Наша Жучка кроме палок никаких игрушек не принимает», «Да это же собака, что с ней будет!», скажу — это просто отлично, что ваши звери до сих пор играли с палками без последствий. Но, друзья, это скорее исключение из правил!
Существует сразу несколько вариантов, как бобики убиваются об ветки. Шальные, безбашенные и просто неуклюжие чаще всего натыкаются на палки грудью, животом, шеей или пастью. Даже тупой кусок деревяхи при должном усилии легко протыкает кожу и слизистые. Да так, что потом достать может только ветврач под наркозом.
Бобики-бобры травмируются, когда кусок палки застревает в глотке, протыкает язык или когда этот самый кусок (а порой и несколько) попадают в желудок. Собаки — не коровы, переварить древесину они не смогут. А значит, щепки и ветки в неизменном виде начнут своё путешествие по всему ЖКТ питомца. Кто знает, где палочка встанет поперёк?
Ну и напоследок: вы ведь сами отучаете зверя подбирать всякий мусор с земли? Так зачем тогда поощрять игру в палочку, которая чёрт знает сколько валялась на земле? Кто знает, сколько собак с ней до этого играло и чем они болели? Просто берите с собой на прогулку свои игрушки и кидайте их на здоровье!
Источник:
- 14 известных пород собак, которые оказались очень древними
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- Верные и умные длинношерстные колли
- Гамадрилы: по-настоящему злые мартышки
- Рыжеватая цапля: птица, которая рушит привычные представления о цаплях