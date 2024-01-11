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Почему собаки любят палки?

Почему собаки любят палки?

Автор:
11 января 2024 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Дерево   животные   интересно   палки   собаки   факты   
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Многие собаки любят палки, однако что такого привлекательного они находят в обычном куске дерева? И насколько безопасно позволять своему питомцу играть с ними?

Есть три весьма правдоподобные теории, почему собаки любят палки. Во-первых, барбосам может нравиться запах. Валяясь где попало на земле, палки впитывают массу ароматов. Микс из мусора, грязи, чужих каках, приправленный древесными нотками, приходится собакам-нюхачам очень по вкусу — вот и привыкают они играть с палочками.

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Во-вторых, палку легко найти, легко потерять и найти новую! Ветки на земле валяются повсеместно! А если нет — можно и самому отломить! В-третьих, животины могут грызть потому что это прикольно! Древесина быстро ломается и кайфово хрустит, а сам процесс жевания успокаивает собаку. К тому же некоторые породы склонны к тому, чтобы таскать что-то в пасти. Многие охотничьи породы как раз для этого и выводили. Так тут ещё хозяин подбадривает и сам порой находит палочку для игры.

Только вот нюансик: палки собакам, как и спички детям, — не игрушка! Предвосхищая негодующую критику в комментариях в стиле: «А мой Бобик всю жизнь грыз палочки и ничего», «Наша Жучка кроме палок никаких игрушек не принимает», «Да это же собака, что с ней будет!», скажу — это просто отлично, что ваши звери до сих пор играли с палками без последствий. Но, друзья, это скорее исключение из правил!

Существует сразу несколько вариантов, как бобики убиваются об ветки. Шальные, безбашенные и просто неуклюжие чаще всего натыкаются на палки грудью, животом, шеей или пастью. Даже тупой кусок деревяхи при должном усилии легко протыкает кожу и слизистые. Да так, что потом достать может только ветврач под наркозом.

Бобики-бобры травмируются, когда кусок палки застревает в глотке, протыкает язык или когда этот самый кусок (а порой и несколько) попадают в желудок. Собаки — не коровы, переварить древесину они не смогут. А значит, щепки и ветки в неизменном виде начнут своё путешествие по всему ЖКТ питомца. Кто знает, где палочка встанет поперёк?

Ну и напоследок: вы ведь сами отучаете зверя подбирать всякий мусор с земли? Так зачем тогда поощрять игру в палочку, которая чёрт знает сколько валялась на земле? Кто знает, сколько собак с ней до этого играло и чем они болели? Просто берите с собой на прогулку свои игрушки и кидайте их на здоровье!

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Метки: Дерево   животные   интересно   палки   собаки   факты   
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2  комментария
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17k
Krava 24 минуты назад
Хз хз! Моя больше любит уточек)))))
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13
Человек 24 минуты назад
Моя Динка перегрызла полкресло. Пришлось выкинуть кресло.,,,((
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Alex Chebrikov

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