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В 2023 году сеть МЦД в Москве выросла вдвое⁠⁠

В 2023 году сеть МЦД в Москве выросла вдвое⁠⁠

Автор:
08 января 2024 18:34
Сообщество : Железнодорожники
Метки: МЦД   вокзалы   г. Москва   железная дорога   новости   общественный транспорт   
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Теперь МЦД - это 4 диаметра, 136 станций и более 300 км путей.

Прошлый год стал действительно знаковым для МЦД:

  • Запущены две линии: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".
  • Проведена колоссальная работа по соединению радиальных ж/д направлений.
  • Открыты 13 новых и реконструированных городских вокзалов.

МЦД-3 улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.


К запуску движения была проведена реконструкция главного пересадочного узла Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково - трехуровневый городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину, широким транзитным подземным переходом и вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.


Сегодня на третьем диаметре работает 38 станций, а в будущем откроются еще три городских вокзала - Малино, Митьково и Рижская.

В сентябре на транспортной схеме Москвы появился МЦД-4, соединивший Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный города Балашиха на востоке.


Этот диаметр:

  • самый сложный - строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское;
  • самый протяженный - 86 км, связал 7 центральных железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;
  • с самым большим числом пересадочных станций - более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.

Сейчас на МЦД-4 36 станций. Многие из них - первоклассные городские вокзалы, ставшие таковыми в результате реконструкции или строительства.

В 2024 году развитие диаметров будет продолжаться:

  • появится новый городской вокзал Митьково МЦД-3;
  • завершится реконструкция станции Щербинка МЦД-2;
  • откроется новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4
  • откроется дополнительный вестибюль (надземный переход) в составе городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3;
  • на Тестовской МЦД-4 построят вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и Большому Сити;
  • с помощью пролетного строения завершится интеграция с метро городского вокзала Кутузовская МЦД-4;
  • завершится строительство вестибюля станции Деловой центр МЦК, который обеспечит интеграцию с МЦД-4;
  • откроется южный вестибюль городского вокзала Лианозово МЦД-1.

Также в 2024 году продолжится обновление подвижного состава на новых диаметрах и пригородных направлениях ж/д.


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Метки: МЦД   вокзалы   г. Москва   железная дорога   новости   общественный транспорт   
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33k
Ego sum qui sum Час назад
чиновников хвалить не принято, но Собянин молодец
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30k
Aqueronte 46 минут назад
И все для того чтобы подороже продавать новые человейники. Если честно, Москва настолько испоганилась за последние 15 лет что у меня появилось желание уехать в Подмосковье и жить там.
Да, я, коренной москвич, мои прадеды жили на Полянке.
Сейчас Москва это помойка, хорошо и комфортно живут только богатые, средний класс загнан в гетто с чурками
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1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Одинцово МЦД-1 как была убогая так и осталась, даже Баковка намного современнее и лучше.
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10k
Сергей 2 часа назад
МЦД, очень удобные транспортные направления. 4-го на даче не завилась машина, вызвал такси 35 минут и я в Дмитрове, приложил карту "тройка" и через 58 минут я на Тимирязьевской. А вчера поехал по делам в Балашиху, на Марьиной Рощи сел, пройдя по картинке "тройка", доехал до "Балашихи", прикладываю карту на выход, а вот хрен там, не выпускает. Дежурный объяснил что надо было билет покупать так как они не внедрены в систему. Выпустить оно меня конечно выпустили, но вот по тройке поездка осталась не закрыта, и карту мне сегодня блокернули. Все удобно, всё классно, но как всегда не без косяков. Надеюсь в ближайшее время наладят.
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Алексей
Тут написано обо мне
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