В 2023 году сеть МЦД в Москве выросла вдвое⁠⁠

Теперь МЦД - это 4 диаметра, 136 станций и более 300 км путей.
Прошлый год стал действительно знаковым для МЦД:
- Запущены две линии: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".
- Проведена колоссальная работа по соединению радиальных ж/д направлений.
- Открыты 13 новых и реконструированных городских вокзалов.
МЦД-3 улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.
К запуску движения была проведена реконструкция главного пересадочного узла Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково - трехуровневый городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину, широким транзитным подземным переходом и вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.
Сегодня на третьем диаметре работает 38 станций, а в будущем откроются еще три городских вокзала - Малино, Митьково и Рижская.
В сентябре на транспортной схеме Москвы появился МЦД-4, соединивший Апрелевку, Внуково на западе и микрорайон Железнодорожный города Балашиха на востоке.
Этот диаметр:
- самый сложный - строителям необходимо было объединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское;
- самый протяженный - 86 км, связал 7 центральных железнодорожных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский;
- с самым большим числом пересадочных станций - более 30 вариантов пересадок на метро, МЦК и другие диаметры.
Сейчас на МЦД-4 36 станций. Многие из них - первоклассные городские вокзалы, ставшие таковыми в результате реконструкции или строительства.
В 2024 году развитие диаметров будет продолжаться:
- появится новый городской вокзал Митьково МЦД-3;
- завершится реконструкция станции Щербинка МЦД-2;
- откроется новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечит интеграцию МЦД-1 с МЦД-4
- откроется дополнительный вестибюль (надземный переход) в составе городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3;
- на Тестовской МЦД-4 построят вестибюль с выходом к Мукомольному проезду и Большому Сити;
- с помощью пролетного строения завершится интеграция с метро городского вокзала Кутузовская МЦД-4;
- завершится строительство вестибюля станции Деловой центр МЦК, который обеспечит интеграцию с МЦД-4;
- откроется южный вестибюль городского вокзала Лианозово МЦД-1.
Также в 2024 году продолжится обновление подвижного состава на новых диаметрах и пригородных направлениях ж/д.
Источник:
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Да, я, коренной москвич, мои прадеды жили на Полянке.
Сейчас Москва это помойка, хорошо и комфортно живут только богатые, средний класс загнан в гетто с чурками