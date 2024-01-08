В 2023 году сеть МЦД в Москве выросла вдвое⁠⁠

Прошлый год стал действительно знаковым для МЦД:

Запущены две линии : МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский".

: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Калужско-Нижегородский". Проведена колоссальная работа по соединению радиальных ж/д направлений.

Открыты 13 новых и реконструированных городских вокзалов.

МЦД-3 улучшил транспортную доступность более 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья.



К запуску движения была проведена реконструкция главного пересадочного узла Зеленограда. Теперь это станция Зеленоград-Крюково - трехуровневый городской вокзал с пассажирским терминалом, островными платформами с навесами на всю длину, широким транзитным подземным переходом и вестибюлем с выходом к остановкам НГПТ на Крюковской эстакаде.



Сегодня на третьем диаметре работает 38 станций, а в будущем откроются еще три городских вокзала - Малино, Митьково и Рижская.