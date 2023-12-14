Парень погиб от удара молнии, пока праздновал день рождения

Трагедии могут случиться внезапно, даже в радостный для всех день. Во время празднования дня рождения в 26-летнего аргентинца Виктора Лескано ударила молния. К сожалению, пока парня везли в больницу, он скончался.
26-летний Виктор Лескано отмечал день рождения 15-летнего подростка в Пума-Хусаи, Аргентина, как вдруг во время праздника разразилась гроза, вызвав панику среди гостей. Виктора и троих других гостей ударила молния. Несмотря на то, что парня срочно доставили в больницу, по прибытии он уже был мёртв. Ещё одну пострадавшую, 23-летнюю Бетиану Орона, положили на лечение в больницу, а двоим другим гостям понадобилась только первая помощь.
По сообщениям местных жителей, полиция ведёт расследование инцидента. О жертве известно немного, кроме того, что он жил в городе Сумампа и был игроком-любителем в паддл-теннис. Родственники парня не могут смириться с потерей:
"Пусть свет всегда сопровождает тебя. Мои слёзы не остановить. Прошу небеса дать мне сил. Мне будет не хватать тебя каждый день моей жизни," - написала сестра парня, Яни Лескано, в соцсетях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Небеса убили и у небес просит сил.