Парень погиб от удара молнии, пока праздновал день рождения

26-летний Виктор Лескано отмечал день рождения 15-летнего подростка в Пума-Хусаи, Аргентина, как вдруг во время праздника разразилась гроза, вызвав панику среди гостей. Виктора и троих других гостей ударила молния. Несмотря на то, что парня срочно доставили в больницу, по прибытии он уже был мёртв. Ещё одну пострадавшую, 23-летнюю Бетиану Орона, положили на лечение в больницу, а двоим другим гостям понадобилась только первая помощь.