Красота по-тайски: дьявольские губы «рога буйвола»

В Таиланде свой тренд красоты, женщины все чаще прибегают к операции губ под названием «рога буйвола».
Что за название такого
Еще форма этих губ называется «водяной орех» по форме довольно жуткого Таиского ореха, который по форме напоминает голову дьявола или засушенную летучую мышь.
Причины появления такого бьюти-тренда не ясны, наверное, у какой-то звезды были такие милые губки с изгибом. А девушки решили повторить и понеслась!
Одной из самых красивых девушек с такими губами считается актриса Патчарапа «Аум» Чайчуа. Но у нее все было не так гипертрофировано.
Операцию «губы буйвола» вы узнаете сразу, я тоже видела таких девушек на улице, хоть и немного. Потому что на турист чаще общается с уличными продавцами, а у тех обычно нет денег на пластику.
Тайцами очень нравятся более тонкие и изогнутые губы, но из-за строения челюстей многих девушек после такой операции губы просто перестают соприкасаться при закрытом рте. А когда такая девушка улыбается, губы стягиваются в тонкую ниточку, что выглядит довольно жутко, потому девушки перестают улыбаться.
Пластические хирурги отмечают, что на международных конференциях ни один врач из другой страны даже не поднимает тему такой операции. За границей никто не считает это красивым.
Сколько стоят «губы буйвола»
Одна верхняя губа обойдется в 30 тысяч бат (почти 80 тысяч рублей). Изогнуть сразу обе губы – 150 тысяч рублей. 70% клиентов пластических клиник с таким запросом женщины, а вот 30 – мужчины! Или, может быть, трансы перед переходом полностью в женщин.
Врачи нередко отговаривают клиенток делать такие операции, потому что у азиатов обычно и так тонкие губы. И если их изогнуть и сделать тоньше за этот счет, то проблемы точно будут.
Но, как говорят врачи, девушки просто уходят в другие подпольные клиники и все равно делают операции. Ничто не способно остановить женщину в ее стремлении стать красивой! Ну, в ее понимании.
Кстати, еще забавная операция, но уже во Вьетнаме – увеличение мочек ушей, чтобы они были длинными, как у Будды. Дескать, это приносит удачу. Вот это странна, но по крайней мере безопасная штука. В отличие от губ.
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