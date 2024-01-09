Красота по-тайски: дьявольские губы «рога буйвола»

Причины появления такого бьюти-тренда не ясны, наверное, у какой-то звезды были такие милые губки с изгибом. А девушки решили повторить и понеслась!

Одной из самых красивых девушек с такими губами считается актриса Патчарапа «Аум» Чайчуа. Но у нее все было не так гипертрофировано.