15 примеров, когда люди прибегли к пластической хирургии

Некоторые люди катастрофически боятся каких-либо перемен в своей жизни. Да, стабильность — это хорошо. Однако отсутствие положительных изменений может отрицательно сказаться на самоощущении и отнять массу возможностей. Об этом лучше всех знают пациенты клиник пластической хирургии. Имея некоторые изъяны в своей внешности, они предпочли не смириться с имеющимся положением, а проявить мужество и убрать недостатки, которые их не устраивали. Получившиеся преображения подарили им море радости и гармонию с собой.