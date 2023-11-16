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15 примеров, когда люди прибегли к пластической хирургии

15 примеров, когда люди прибегли к пластической хирургии

Автор:
16 ноября 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   изменение   красота   люди   операция   фото   
1039
16

Предлагаю вам взглянуть на эти потрясающие трансформации и вдохновиться на реализацию каких-то своих личных достижений (которые могут при этом совсем не относиться к коррекции внешности).

Некоторые люди катастрофически боятся каких-либо перемен в своей жизни. Да, стабильность — это хорошо. Однако отсутствие положительных изменений может отрицательно сказаться на самоощущении и отнять массу возможностей. Об этом лучше всех знают пациенты клиник пластической хирургии. Имея некоторые изъяны в своей внешности, они предпочли не смириться с имеющимся положением, а проявить мужество и убрать недостатки, которые их не устраивали. Получившиеся преображения подарили им море радости и гармонию с собой.

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Этого результата получилось достич, благодаря множественным процедурам. Были проведены верхняя/нижняя блефаропластики, имплантация щёк, контурная пластика лба, прорисовка контура челюсти, рино/септопластика, подтяжка губ, липосакция шеи и пересадка волос.


Девушке пришлось пережить эндоскопическую подтяжку бровей, блефаропластику, подбородочную липосакцию, подтяжку губ, ревизионную ринопластику и ещё несколько процедур. Однако результат стоил всех усилий!

Турецкие хирурги сделали женщине ринопластику и ряд омолаживающих процедур, которые позволили добиться фантастических результатов. В такие преображения верится с трудом, однако специалисты неоднократно подтверждали эффективность своих методик путём демонстрации случаев других пациентов.


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Метки: было стало   внешность   изменение   красота   люди   операция   фото   
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9  комментариев
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62k
pynh Час назад
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14k
Antique computer 4 минуты назад
Кто-то на этом хорошо заработал. Но ни один человек не улучшил внешность настолько, чтобы оно того стоило.
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7k
Slowly 7 минут назад
Ух, ёжики... Экзамен по евгенике.
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33k
БамбарбияКиргуду 46 минут назад
Такие посты нужно постить вечером,когда уже не так страшно.
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57k
dima423 49 минут назад
Комментарий к фото
Не верю! это мамка и дочка...если не бабка и внучка вообще)
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dima423 50 минут назад
Комментарий к фото
А чем были плохие губы то? Как по мне, было даже лучше, новые какие то неестественные)
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6k
Наталья 52 минуты назад
А потом не понятно на кого же ребенок похож и почему такой страшненький
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62k
pynh 54 минуты назад
Комментарий к фото
раньше было лучше.
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