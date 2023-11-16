15 примеров, когда люди прибегли к пластической хирургии

Предлагаю вам взглянуть на эти потрясающие трансформации и вдохновиться на реализацию каких-то своих личных достижений (которые могут при этом совсем не относиться к коррекции внешности).
Некоторые люди катастрофически боятся каких-либо перемен в своей жизни. Да, стабильность — это хорошо. Однако отсутствие положительных изменений может отрицательно сказаться на самоощущении и отнять массу возможностей. Об этом лучше всех знают пациенты клиник пластической хирургии. Имея некоторые изъяны в своей внешности, они предпочли не смириться с имеющимся положением, а проявить мужество и убрать недостатки, которые их не устраивали. Получившиеся преображения подарили им море радости и гармонию с собой.
Этого результата получилось достич, благодаря множественным процедурам. Были проведены верхняя/нижняя блефаропластики, имплантация щёк, контурная пластика лба, прорисовка контура челюсти, рино/септопластика, подтяжка губ, липосакция шеи и пересадка волос.
Девушке пришлось пережить эндоскопическую подтяжку бровей, блефаропластику, подбородочную липосакцию, подтяжку губ, ревизионную ринопластику и ещё несколько процедур. Однако результат стоил всех усилий!
Тут был проведён ряд антивозрастных операций. Женщина получила желаемый результат уже через четыре месяца
Турецкие хирурги сделали женщине ринопластику и ряд омолаживающих процедур, которые позволили добиться фантастических результатов. В такие преображения верится с трудом, однако специалисты неоднократно подтверждали эффективность своих методик путём демонстрации случаев других пациентов.
Эффект, полученный от операции по уменьшению скул, коррекции подбородка, ринопластики и операции на двойное веко
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