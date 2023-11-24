Папины дочки: как сейчас выглядят 13 дочерей знаменитых мужчин

Всем известно, как особенно трепетно отцы относятся к своим дочерям, и эти мужчины — не исключение. Кто-то из них вовлекает дочерей в общие проекты, кто-то просто радуется успехам, как и положено гордым отцам.
Как выглядят дочери незаурядных знаменитостей в сравнении со своими отцами, смотрите ниже.
Франческа снимается в кино и выступает в роли ведущей в различных шоу.
Мать молодой модели — знаменитая актриса Моника Беллуччи.
Белль — младшая из дочерей Брюса. Другие его дочери — Румер и Скаут.
Обе девушки построили карьеру в модельном бизнесе, но они переняли у отца (гитариста группы The Rolling Stones) любовь к музыке: Александра — диджей, а Теодора увлекается игрой на гитаре.
Александрия определённо унаследовала лучшие черты отца и матери, известной в 70-е модели Иман.
Дочь Джонни Деппа активно развивает свою актёрскую и модельную карьеру, имея контракты с крупными брендами.
Джорджия Мэй Джаггер — успешная фэшн-модель, работающая с такими крупными брендами, как Tommy Hilfiger, Versace и Fendi.
Лорейн пошла по стопам отца и стала актрисой, но её карьера продлилась лишь до 2016 года.
Айрис не только профессионально занимается моделингом, но и увлекается гончарным делом, чем активно делится в сети.
Источник:
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прям вот какая то она светлая, естественная, без пафоса и позерства
приятная девчушка
Джонни
Депп ещё ничего.Бля.ть,назвать дочь шайлом могла только туорылая анджелинаТм походу не только сиську отрезали,но и мозг.
А вот
Дольф
Лундгрем молодец.Хорошо постарался.