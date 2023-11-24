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Папины дочки: как сейчас выглядят 13 дочерей знаменитых мужчин

Папины дочки: как сейчас выглядят 13 дочерей знаменитых мужчин

Автор:
24 ноября 2023 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: внешность   знаменитости   красота   папины дочки   похожи   фото   
4137
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Всем известно, как особенно трепетно отцы относятся к своим дочерям, и эти мужчины — не исключение. Кто-то из них вовлекает дочерей в общие проекты, кто-то просто радуется успехам, как и положено гордым отцам.

Как выглядят дочери незаурядных знаменитостей в сравнении со своими отцами, смотрите ниже.

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Франческа снимается в кино и выступает в роли ведущей в различных шоу.

Мать молодой модели — знаменитая актриса Моника Беллуччи.

Белль — младшая из дочерей Брюса. Другие его дочери — Румер и Скаут.

Обе девушки построили карьеру в модельном бизнесе, но они переняли у отца (гитариста группы The Rolling Stones) любовь к музыке: Александра — диджей, а Теодора увлекается игрой на гитаре.

Александрия определённо унаследовала лучшие черты отца и матери, известной в 70-е модели Иман.

Дочь Джонни Деппа активно развивает свою актёрскую и модельную карьеру, имея контракты с крупными брендами.

Джорджия Мэй Джаггер — успешная фэшн-модель, работающая с такими крупными брендами, как Tommy Hilfiger, Versace и Fendi.

Лорейн пошла по стопам отца и стала актрисой, но её карьера продлилась лишь до 2016 года.

Айрис не только профессионально занимается моделингом, но и увлекается гончарным делом, чем активно делится в сети.

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Метки: внешность   знаменитости   красота   папины дочки   похожи   фото   
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33  комментария
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
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2k
Dimon 5 минут назад
Млять, ни один ребенок не стал инженером или врачом. Все бл..дь сплошь модели и сплошь успешные, с контрактами от ведущих домов моды! Я так понимаю разным водяновым , которые могли в 90-е пробиться с улицы, даже пытаться не стоит?
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1k
Rool 8 минут назад
а тут под песню Макса Фадеева дочка Люка Бессона ;)
Ссылка youtu.be
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3k
Андрей 45 минут назад
Брюс Уиллис и Таллула Белль Уиллис. Один я спел "Тулу-ла, тулула, тулу-ла, ветром голову надуло Ааааа"? :-)
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99
Кос 53 минуты назад
Страшные как на подбор все
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62k
pynh Час назад
Стив и Лив
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96
Александр Вьюшков Час назад
Пост называется (по большей части) "Имиджмейкеры старались вовсю"
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6k
Андрей Час назад
У Пита клевая дочурка
прям вот какая то она светлая, естественная, без пафоса и позерства
приятная девчушка
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25k
pssst Час назад
Страшненькие почти все. Если б не внимание прессы к родителям - переворачивали бы бургеры, а не моделили.
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7k
Mixalych Час назад
а где дочь не агента Смита, а Аэросмита?
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316
zu4ara Mixalych 12 минут назад
дочь Аэросмита!
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57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Тут вообще не понятно кто из них родитель а кто ребенок)) И я хоть и не гей, но мужик из этих двоих явно симпатичнее))
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24k
SolomonA 2 часа назад
А где Слай со своими красавицами?
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Актёры таланты,а вот письками работают хреново.Страшненькие все.
Джонни
Депп ещё ничего.Бля.ть,назвать дочь шайлом могла только туорылая анджелинаТм походу не только сиську отрезали,но и мозг.
А вот
Дольф
Лундгрем молодец.Хорошо постарался.
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2k
Илья 2 часа назад
Красота на детях отдыхает
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1k
Тордион 2 часа назад
Работают не дети, а их фамилии. Что такое "моделинг"? Это коверкинг словамис?
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8k
MPEG-8 2 часа назад
Дочь Алека Болдуина и Ким Бэсинджер.
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12k
Sapsan 2 часа назад
У Касселя, Питта и Аткинсона клёвые. Остальные на любителя.
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