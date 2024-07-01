Почему китайцы носят на работу самую уродливую одежду

При этом тренд вырос так стремительно, что уже «задавил» всех фешн-блогеров в соц.сетях, которые хвастались своими луками. Пришлось всем перестраиваться и делиться фотками своей уродливой одеждой.

Откуда все началось

С интернета, как многие молодежные тренды. В китайской соц.сети Weibo завирусился хештег «Почему молодые люди всегда ходят на работу в некрасивой одежде». 140 миллионов ответов и прочтений от людей, которые стремились делиться своими луками.