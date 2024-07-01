Почему китайцы носят на работу самую уродливую одежду

Пошел на работу? Надень самый уродливый, отвратный наряд. Вот какой тренд подхватила городская молодежь в Китае. А делает она это, чтобы выбесить своих начальников.
При этом тренд вырос так стремительно, что уже «задавил» всех фешн-блогеров в соц.сетях, которые хвастались своими луками. Пришлось всем перестраиваться и делиться фотками своей уродливой одеждой.
Откуда все началось
С интернета, как многие молодежные тренды. В китайской соц.сети Weibo завирусился хештег «Почему молодые люди всегда ходят на работу в некрасивой одежде». 140 миллионов ответов и прочтений от людей, которые стремились делиться своими луками.
Пижама с сапогами по колено, носки под туфли на каблуки, розовое пальто и уродливая балаклава и другие чудовища китайской моды, на которые даже смотреть страшно.
А все потому что однажды работница уличного ресторана пожаловалась в сети, что ее начальник отругал ее за то, что она пришла в теплых леггинсах и флисовой толстовке (холодно же работать на улице). Он отчитал ее, что такая толстая неженственная одежда – это плохо.
И весь Китай возмутился! Она за копейки (юани) работает на тяжелой работе, а ей еще модный приговор устраивают и указывают, как ей одеваться. И все, кто недоволен своей жизнью, тяжестью работы и зарплатой устроили такой мини-бунт.
Они стали надевать на работу все самое старое и уже немодное, чтобы сэкономить на покупке «стильной» одежды. Молодежь даже конкурирует между собой, кто более экономно и странно оденется на работы.
«Я работаю за мизерную зарплату с глупыми коллегами, для кого мне вообще наряжаться?» - делятся девушки на Weibo.
Смена социальной парадигмы
После Лунного Нового года в феврале этого года тенденция «уродливой одежды» вернулась с новой силой. Тем более в феврале было холодно, так что все решили просто ходить везде в теплых уродливых пуховиках (они дешевле стоят).
Хотя раньше даже на обычных фабриках рабочие старались купить вещи помоднее и брендовые, чтобы перещеголять коллег. Но тренд у молодежи сменился, экономить теперь – не стыдно. А быть пафосным – смешно.
Национальное бюро статистики Китая сообщает, что в 2023 году сотрудники работали в среднем 49 часов в неделю по сравнению с 47,9 часами в 2022 году. Как гласит популярная поговорка в китайском интернете: «Выживание прежде всего, все остальное может подождать».
Вот так сложные экономические условия формируют тренды во всей стране, довольно любопытное наблюдение. И одновременно это шанс продемонстрировать свое отчуждение к работе. Показать, что съедающая все время работа – это не их жизнь. Многие работники просто чувствуют, что у них нет ни времени, ни сил, чтобы хорошо выглядеть.
Это увлечение — новейший онлайн-взгляд на офисную работу. В последние годы появились модные словечки, отражающие желание людей отказаться от своих амбиций по поводу высоких зарплат и стать « подобными будде » или отказ участвовать в карьерных крысиных бегах и « лежать ровно» (про это явление у молодежи Китая я тоже уже писала».
Источник:
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Они что на соревнования по стрельбе ходят?
Или они на кухне работают?
Китайцы: запускают флешмоб скромности.
Я еще уверен, что партия к стенке поставит любого управленца, который надумает пресечь этот тренд.
Ты чё это вырядился?
А как, медведь же сказал, приходить на субботник в ху...ёвой одежде......
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В трико. В офис. В банк. В гостиницу за стойку. А и действительно - позер.
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Больше подходит термин "стрёмно".