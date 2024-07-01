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Почему китайцы носят на работу самую уродливую одежду

Почему китайцы носят на работу самую уродливую одежду

Автор:
01 июля 2024 08:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   забавно   китайцы   одежда   работа   фото   
1834
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Пошел на работу? Надень самый уродливый, отвратный наряд. Вот какой тренд подхватила городская молодежь в Китае. А делает она это, чтобы выбесить своих начальников.

При этом тренд вырос так стремительно, что уже «задавил» всех фешн-блогеров в соц.сетях, которые хвастались своими луками. Пришлось всем перестраиваться и делиться фотками своей уродливой одеждой.

Откуда все началось

С интернета, как многие молодежные тренды. В китайской соц.сети Weibo завирусился хештег «Почему молодые люди всегда ходят на работу в некрасивой одежде». 140 миллионов ответов и прочтений от людей, которые стремились делиться своими луками.

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Пижама с сапогами по колено, носки под туфли на каблуки, розовое пальто и уродливая балаклава и другие чудовища китайской моды, на которые даже смотреть страшно.

А все потому что однажды работница уличного ресторана пожаловалась в сети, что ее начальник отругал ее за то, что она пришла в теплых леггинсах и флисовой толстовке (холодно же работать на улице). Он отчитал ее, что такая толстая неженственная одежда – это плохо.

И весь Китай возмутился! Она за копейки (юани) работает на тяжелой работе, а ей еще модный приговор устраивают и указывают, как ей одеваться. И все, кто недоволен своей жизнью, тяжестью работы и зарплатой устроили такой мини-бунт.

Они стали надевать на работу все самое старое и уже немодное, чтобы сэкономить на покупке «стильной» одежды. Молодежь даже конкурирует между собой, кто более экономно и странно оденется на работы.

«Я работаю за мизерную зарплату с глупыми коллегами, для кого мне вообще наряжаться?» - делятся девушки на Weibo.

Смена социальной парадигмы

После Лунного Нового года в феврале этого года тенденция «уродливой одежды» вернулась с новой силой. Тем более в феврале было холодно, так что все решили просто ходить везде в теплых уродливых пуховиках (они дешевле стоят).

Хотя раньше даже на обычных фабриках рабочие старались купить вещи помоднее и брендовые, чтобы перещеголять коллег. Но тренд у молодежи сменился, экономить теперь – не стыдно. А быть пафосным – смешно.

Национальное бюро статистики Китая сообщает, что в 2023 году сотрудники работали в среднем 49 часов в неделю по сравнению с 47,9 часами в 2022 году. Как гласит популярная поговорка в китайском интернете: «Выживание прежде всего, все остальное может подождать».

Вот так сложные экономические условия формируют тренды во всей стране, довольно любопытное наблюдение. И одновременно это шанс продемонстрировать свое отчуждение к работе. Показать, что съедающая все время работа – это не их жизнь. Многие работники просто чувствуют, что у них нет ни времени, ни сил, чтобы хорошо выглядеть.

Это увлечение — новейший онлайн-взгляд на офисную работу. В последние годы появились модные словечки, отражающие желание людей отказаться от своих амбиций по поводу высоких зарплат и стать « подобными будде » или отказ участвовать в карьерных крысиных бегах и « лежать ровно» (про это явление у молодежи Китая я тоже уже писала».

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Метки: Китай   в мире   забавно   китайцы   одежда   работа   фото   
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9  комментариев
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976
Алексей Куликов Час назад
"делиться своими луками."
Они что на соревнования по стрельбе ходят?
Или они на кухне работают?
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2k
stb22 17 минут назад
Ничего нового. Были хиппи, панки и т. д. Всё пройдет.
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13k
Сергей Полчаса назад
А самим-то не стрёмно, как обсосы ходить?
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26k
pssst 50 минут назад
Европейские бренды: запрещают русским закупаться в бутиках, в надежде, что китайцы раскупят.
Китайцы: запускают флешмоб скромности.
Я еще уверен, что партия к стенке поставит любого управленца, который надумает пресечь этот тренд.
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669
Шурман 56 минут назад
Помню в году 2007 ходил на работу каждый день в разных вещах и подходит один коллега и спрашивает , Алекс а эти вещи оригинальные ? говорю да , второй вопрос а машина эта служебная ? я говорю у нас что на фирме всем БМВ дают ? он нет только у начальства , говорю нет моя личная а почему ты не возьмешь служебную ? я говорю а мне не нравиться то что дают а так мне идет доплата за топливо и километраж и раз в пол года дают 2 дня на контроль машины :) . Был у нас кстати один коллега который по 2 недели ходил в одном и том же вот когда он к мне в кабинет заходил я потом окна открывал потому что дышать потом и вонью его было не возможно иногда даже тошнота появлялась .
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43k
Сергей 2 часа назад
Пришли звери на субботник. Все смотрят на зайца, а он на себя гандон надел.
Ты чё это вырядился?
А как, медведь же сказал, приходить на субботник в ху...ёвой одежде......
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8k
S__D 2 часа назад
Комментарий к фото
правый совсем не уродливый. Выпендривается "ой, я такой немодный". Позер.
.
В трико. В офис. В банк. В гостиницу за стойку. А и действительно - позер.
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8k
S__D 2 часа назад
кто более экономно и странно
.
Больше подходит термин "стрёмно".
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3929 постов (3787 в горячем)

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