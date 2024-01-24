В Краснодаре случилось землетрясение в 4,5 балла

В МЧС сообщили, что пострадавших нет, как и повреждений инфраструктуры.

Информация ещё проверяется. Но на текущий момент нарушений линий инфраструктуры или зданий, сооружений в результате этого не было. Всё работает в штатном режиме. Сообщения поступают, жителей интересует, что произошло и что делать. Их успокоили. Сделали запрос в сейсмологическую службу, они разрушений не потвердели и заверили, что всё в порядке.