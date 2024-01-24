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В Краснодаре случилось землетрясение в 4,5 балла

В Краснодаре случилось землетрясение в 4,5 балла

Автор:
24 января 2024 16:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   МЧС   жители   землетресение   подземные толчки   
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Компании эвакуировали своих сотрудников из центра города, в квартирах местных жителей раскачивались люстры и шаталась мебель.

Сегодня около 14:20 по Мск, Краснодар и окрестности ощутимо тряхнуло. Жители почувствовали ощутимые подземные толчки. А перед этим они слышали какой-то странный гул.

Позже выяснилось, что землетрясение магнитудой в 4,5 балла, произошло в 28 км к юго-западу от Краснодара и на глубине 10 километров. А до города добралось уже «эхо» от сейсмической активности.

Как рассказали местные жители:

Московский микрорайон, почувствовали (землетрясение). Думала, у меня головокружение.

С Адыгеи пишут. Кровать ходуном ходит.

Центр, Сенной рынок. Качало здание, секунд тридцать.

ЮМР. Думал, показалось. На диванчике пошатало немного.

В МЧС сообщили, что пострадавших нет, как и повреждений инфраструктуры.

Информация ещё проверяется. Но на текущий момент нарушений линий инфраструктуры или зданий, сооружений в результате этого не было. Всё работает в штатном режиме. Сообщения поступают, жителей интересует, что произошло и что делать. Их успокоили. Сделали запрос в сейсмологическую службу, они разрушений не потвердели и заверили, что всё в порядке.

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Метки: Видео   Краснодар   МЧС   жители   землетресение   подземные толчки   
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