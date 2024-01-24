В Краснодаре случилось землетрясение в 4,5 балла

Компании эвакуировали своих сотрудников из центра города, в квартирах местных жителей раскачивались люстры и шаталась мебель.
Сегодня около 14:20 по Мск, Краснодар и окрестности ощутимо тряхнуло. Жители почувствовали ощутимые подземные толчки. А перед этим они слышали какой-то странный гул.
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Позже выяснилось, что землетрясение магнитудой в 4,5 балла, произошло в 28 км к юго-западу от Краснодара и на глубине 10 километров. А до города добралось уже «эхо» от сейсмической активности.
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Как рассказали местные жители:
Московский микрорайон, почувствовали (землетрясение). Думала, у меня головокружение.
С Адыгеи пишут. Кровать ходуном ходит.
Центр, Сенной рынок. Качало здание, секунд тридцать.
ЮМР. Думал, показалось. На диванчике пошатало немного.
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В МЧС сообщили, что пострадавших нет, как и повреждений инфраструктуры.
Информация ещё проверяется. Но на текущий момент нарушений линий инфраструктуры или зданий, сооружений в результате этого не было. Всё работает в штатном режиме. Сообщения поступают, жителей интересует, что произошло и что делать. Их успокоили. Сделали запрос в сейсмологическую службу, они разрушений не потвердели и заверили, что всё в порядке.
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