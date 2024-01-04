10 любопытных фактов о фильме "Кабельщик"

2. Сценарий к фильму написал Лу Холц младший, и за свою работу он получил весьма внушительный гонорар - 1 миллион долларов. Правда, когда Джим Керри прочел сценарий, то он счел его слегка простоватым. Первоначальная версия сценария была похожа на обычную комедию. Тогда продюсер Джадд Апатоу по просьбе Джима Керри подрихтовал сценарий таким образом, чтобы сделать фильм черной комедией с нотками триллера. В итоге сценарий подвергся просто гигантской переработке и уже сильно отличался от оригинала.

Правда, сам Апатоу, несмотря на то, что он перерабатывал сценарий, в титрах не значится. Точнее значился, но только как продюсер, а не как сценарист. Причиной тому стал запрет гильдии сценаристов. И как бы Керри не бился за то, чтобы имя Апатоу было в титрах, этого так и не произошло.

3. Джим Керри очень любил импровизировать, и фильм "Кабельщик" не стал исключением. Например, та самая сцена, где Керри прислоняет к тюремному окошку свою обнаженную грудь, была придумана самим Джимом Керри, и в сценарии ее не было.