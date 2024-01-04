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10 любопытных фактов о фильме "Кабельщик"

10 любопытных фактов о фильме "Кабельщик"

Автор:
04 января 2024 09:24
Сообщество : Кино
Метки: актеры   джим керри   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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10 июня 1996 года в мировой прокат вышел фильм "Кабельщик" — вторая режиссёрская работа Бена Стиллера, где главные роли исполнили Мэттью Бродерик и Джим Керри. Предлагаю узнать несколько интересных фактов о фильме.

Фильм "Кабельщик", вышедший в 1996 году, можно отнести к жанру комедия с элементами триллера. Причем, как за комедийную, так и за триллерную часть в большей степени отвечал актер Джим Керри, который и исполнил роль безумного кабельщика, ищущего себе друга. Вот несколько интересных фактов о данной картине.

1. Режиссером фильма стал Бен Стиллер, который все же по больше степени прославился именно ка актер. Кстати, и в фильме "Кабельщик" он исполнил небольшую роль Сэма Свита. Правда, изначально, он сам хотел сыграть кабельщика Чипа Дугласа, но в итоге решил отказаться от этой затеи, так как боялся, что не сможет совместить режиссерскую и актерскую работу, навредив и там и тут.

Часть сцен Бен Стиллер снимал в двух вариантах - черная комедия или обычная смешная комедия. А уже затем они садились с Джимом Керри за просмотр и выбирали наиболее удачный вариант.

Кстати, Бен Стиллер оказался парнем непромах, ведь на роль секретарши главного героя он подтянул свою сестренку Эми Стиллер.

2. Сценарий к фильму написал Лу Холц младший, и за свою работу он получил весьма внушительный гонорар - 1 миллион долларов. Правда, когда Джим Керри прочел сценарий, то он счел его слегка простоватым. Первоначальная версия сценария была похожа на обычную комедию. Тогда продюсер Джадд Апатоу по просьбе Джима Керри подрихтовал сценарий таким образом, чтобы сделать фильм черной комедией с нотками триллера. В итоге сценарий подвергся просто гигантской переработке и уже сильно отличался от оригинала.

Правда, сам Апатоу, несмотря на то, что он перерабатывал сценарий, в титрах не значится. Точнее значился, но только как продюсер, а не как сценарист. Причиной тому стал запрет гильдии сценаристов. И как бы Керри не бился за то, чтобы имя Апатоу было в титрах, этого так и не произошло.

3. Джим Керри очень любил импровизировать, и фильм "Кабельщик" не стал исключением. Например, та самая сцена, где Керри прислоняет к тюремному окошку свою обнаженную грудь, была придумана самим Джимом Керри, и в сценарии ее не было.

4. Джим Керри не умеет играть в баскетбол, да и он в принципе не орудует мячом, поэтому для съемки сцены с баскетболом пришлось подключать монтаж и спецэффекты. Джим Керри просто лупил по воздуху, а мяч был добавлен уже на этапе монтажа.

5. Кабельщика зовут Чип Дуглас. Данное имя он себе взял в честь одного из героев сериала "Три моих сына". И в самом начале фильма "Кабельщик" мы как раз и можем видеть кадры из этого сериала.


6. При бюджете в 47 миллионов долларов фильм "Кабельщик" заработал в мировом прокате 102 миллиона.

Но в целом, американские зрители и критики не сильно оценили данную ленту на момент выхода. Лишь со временем они смогли оценить эту картину и даже на родине она стала хитом.

7. Кстати, почти половину бюджета съел гонорар Джима Керри. 20 из 47 миллионов ушло лично Джиму Керри. На тот момент это был самый большой актерский гонорар. Для сравнения, исполнитель главной роли Мэтью Бродерик получил лишь 2 миллиона долларов.

Забавный факт был и во время переговоров по поводу гонораров. Джим Керри и в жизни был тем еще балагуром, поэтому на переговоры он попросил своих менеджеров одеться в костюмы Эйса Вентуры.

8. Режиссер Бен Стиллер был фанатом "Звездного пути", поэтому он не упустил возможности сделать отсылку на свой любимый фильм. В сцене в "Средневековье" мы можем наблюдать довольно странное оружие. Так вот, это Лирпа - традиционное оружие вулканцев.

9. Во время баскетбольного матча осколки стекла полетели не в ту сторону из-за того, что пиротехника сработала неправильно. Из-за этого пострадал дублер Джима Керри, на которого, собственно, эти осколки и полетели. В итоге, пиротехник был уволен.

10. В 2022 году вышла реклама "Супербол LVI" (Решающий футбольный матч национальной лиги), которая спародировала сцену из кабельщика. Кабельщик, к роди которого вернулся Джим Керри, приходит к клиентке, чтобы протянуть телевизионный кабель, но та отказывается, так как у нее есть Verision 5G.

Ролик идет всего одну минуту, но затраты на него составили в районе 13 миллионов долларов. Понятное дело, кому отошла большая часть бюджета.

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Метки: актеры   джим керри   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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3  комментария
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Лютый вам Бетховен 59 минут назад
Потому что проходная комедия, оттого и не оценили как хит.
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SandMANn 23 минуты назад
А ничего, что среди его поступков были и резко направленные против России? ...Лично для меня Керри уже есть НИКТО, так просто – типичный лицемерно "байданутый" канадско-американский актёр-кривляка и не более. За пост дислайк не ставлю (таки какой-никакой труд), но "+", пардон, поставить желания нет.
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6k
Мотыль ВС 42 минуты назад
Интересно, Джим Керри в жизни что за человек?
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