Как выглядят фильмы Марвел без визуальных эффектов во время съемок

Но даже Грута иногда снимали без шариков. И в этом случае пошли еще дальше, чем с Таносом. Если у Джоша Бролина был обычный портрет, то здесь целая модель головы Грута. Этого персонажа, кстати говоря, озвучивает Вин Дизель, но, как вы можете понять по телосложению актера на фото, Вин Дизель похоже его только озвучивает, а в съемках участия не принимает.