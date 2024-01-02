Как выглядят фильмы Марвел без визуальных эффектов во время съемок

Съемки - это всегда очень интересно вне зависимости от того, над каким фильмом ведется работа. Но еще более интересно, когда снимают фильмы Марвел.
Давайте взглянем, что происходит на съемочной площадке по ту сторону экрана.
На фотографии дублер Тома Холланда, исполнителя роли Человека-Паука. На данный момент ведутся съемки третьей части сольного фильма про защитника в красном костюме.
Но сольный он будет лишь отчасти, потому что в нем примут участие куча разных персонажей, среди которых будут разные версии Человека-Паука с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, а также Отто Октавиус, Мэри Джейн и Гвен Стейси в исполнении старых актеров.
Обычно для того, чтобы обозначит, где у персонажа будет голова, ставят обычные шарики, но в Марвел решили пойти еще дальше и прицепили целый портрет Таноса.
А вот и сами шарики. Конечно же использование портрета или шариков зависит от ситуации. Зачастую шарики использовали при съемках Грута, к которым перейдем прямо сейчас.
Но даже Грута иногда снимали без шариков. И в этом случае пошли еще дальше, чем с Таносом. Если у Джоша Бролина был обычный портрет, то здесь целая модель головы Грута. Этого персонажа, кстати говоря, озвучивает Вин Дизель, но, как вы можете понять по телосложению актера на фото, Вин Дизель похоже его только озвучивает, а в съемках участия не принимает.
А вот и Мстители: Финал. Вы представляете, на что пошла съемочная команда и Пол Радд. Они специально для этой сцены уменьшили актера посредством путешествий во времени. Браво.
Не знаю, как у вас, но у меня от этой фотографии лишь теплые чувства в сердце. Не знаю только, из-за чего. Возможно, окружение хорошее.
А это фото со съемок сериала ВандаВижен, премьера которого уже состоялась и вышло четыре серии. Сериал получился очень хорошим, задал темп и вышел, в общем-то, необычным. Разборы всех серий вы можете посмотреть на моем канале. Несмотря на то, что серии длятся всего лишь по пол часа, они очень насыщены интересными сюжетными поворотами и пасхалками.
Да, вы будете удивлены, но енот оказался не настоящим. На самом деле роль Ракеты в разных случаях исполняют Брэдли Купер и Шон Ганн в зеленых костюмах, а также разные игрушки.
А вот так выглядит Шон Ганн в роли Ракеты. Позади него его брат Джеймс Ганн, который снял две части Стражей Галактики. Интересно, все ли Ганны такие талантливые?
На этом фото можно более детально рассмотреть портрет Таноса, а также счастливого Джоша Бролина, который через некоторое время отдаст свою экранную дочь за камень души.
Эти точки и камеры перед лицом Джоша Бролина - это технология захвата движения, благодаря которой мы можем смотреть на детализированные лица персонажей, которые созданы с помощью визуальных эффектов. Эту технологию активно использовали не только в фильмах Марвел. Властелин Колец, Планета обезьян, Аватар и множество других фильмов активно пользовались технологий захвата движения.
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да ты шооо а я то думал "ни*х*уя сибе говорящий енот"