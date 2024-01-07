Поиск баланса: возвращаемся к обычному режиму после новогодних праздников

Вот и подходят к концу долгие новогодние праздники, и, чего греха таить, многие из нас сбили себе привычный режим сна. А ведь скоро нужно будет выходить на работу, а организм никак не хочет перестраиваться в рабочий режим. Как же с этим бороться?
Врач-сомнолог Лилия Шагиахметова, работающая в Университетской клинике Казанского федерального университета, поделилась советами по восстановлению после праздников.
"Единичное изменение режима сна не причинит серьезного вреда организму, но если такое случается каждый день во время новогодних каникул, то возвращение к обычному графику становится трудным", — предупредила эксперт.
По мнению Лилии Шагиахметовой, важно начать восстанавливать обычный режим сразу после новогодней ночи, допуская небольшие отклонения в режиме сна. Кроме того, уменьшение потребления тяжелой пищи поможет организму быстрее адаптироваться.
Если режим сна уже нарушен, то для комфортного возвращения к повседневной работе следует начать приближаться к обычному графику за три-четыре дня. "Вернуться к обычному режиму сразу не получится. Поэтому для плавного перехода нужно постепенно корректировать время сна. За четыре дня до конца выходных ложитесь спать на час-полтора раньше, а за три дня — еще раньше. Таким образом, можно плавно вернуться к обычному графику", — посоветовала Шагиахметова.
Молодежь восстанавливается после изменения режима быстрее. Проблемы со сном в основном возникают у людей старшего возраста, и новогодняя ночь может сбить механизмы организма до нарушения нормальной работы всего организма.
Благотворно скажется на качество сна прогулки на свежем воздухе, за час до сна желательно не пользоваться гаджетами, а лучше почитать книгу, это позволит снизить уровень тревожности.
Источник:
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