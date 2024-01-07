Поиск баланса: возвращаемся к обычному режиму после новогодних праздников

Врач-сомнолог Лилия Шагиахметова, работающая в Университетской клинике Казанского федерального университета, поделилась советами по восстановлению после праздников.



"Единичное изменение режима сна не причинит серьезного вреда организму, но если такое случается каждый день во время новогодних каникул, то возвращение к обычному графику становится трудным", — предупредила эксперт.

По мнению Лилии Шагиахметовой, важно начать восстанавливать обычный режим сразу после новогодней ночи, допуская небольшие отклонения в режиме сна. Кроме того, уменьшение потребления тяжелой пищи поможет организму быстрее адаптироваться.