FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5925 постов • 1276 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Необычные проявления сомнамбулизма

Необычные проявления сомнамбулизма

Автор:
19 сентября 2023 21:17
Сообщество : Истории
Метки: здоровые   интересное   лунатизм   люди   общество   психика   сомнамбула   сон   
1277
8

Их ещё называют лунатиками. Но есть разница: обычный лунатик может просто погулять по комнате, а вот сомнамбула может причинить реальный вред себе или окружающим. Это, конечно, очень редкий случай, но, тем не менее, такое бывает.

Эпизод сомнамбулизма обычно длится от нескольких секунд до сорока минут. И всё начинается с пробуждения в стадии глубокого медленного сна. Известно, что существует две стадии сна: медленная и быстрая. Медленная, в свою очередь, делится на фазы - засыпание, неглубокий сон и глубокий. Если его внезапно нарушить, то человеку становится трудно адекватно вести себя и воспринимать окружающий мир. Это ещё называют "синдром сонного опьянения" и такое состояние может привести к довольно-таки сложному поведению.


×
×

Детский сомнамбулизм проявляется чаще, чем у взрослых (около 15%). Когда они вырастают, то прогулки прекращаются сами собой. Но, к сожалению, не у всех, кто-то может развлекать и пугать своих близких всю жизнь.


В 1987 году случился поистине уникальный случай в криминалистике, когда человек убил другого человека, потом поехал в полицию, признался в совершённом деянии и на суде был единогласно оправдан.

Кеннет Паркс был прекрасным мужем, отцом и зятем. У него были некоторые проблемы с игроманией, однако на внутренние отношения с семьёй это никак не сказывалось - его любили и он любил в ответ. Как-то раз он уснул в своём доме, сидя у телевизора. Потом внезапно встал, сел в машину, доехал до родителей жены, где зарезал тёщу, а тестя жестоко избил и также пытался убить. Отношения у них были всегда прекрасные и у него не было никакой выгоды от их смерти.
После чего он пришёл в полицейский участок и растерянно сказал: "Я, кажется, кого-то убил". Его поведение было очень странным и полицейские заподозрили его в наркотическом опьянении или же психозе: Кеннет был заторможен, говорил временами бессвязно и был поражён, что он в полицейском участке, потому что он не помнил, как тут оказался.


Мужчину немедленно отправили на обследование, где подтвердилось не только отсутствие в его крови наркотиков и алкоголя, но и то, что он страдает сомнамбулизмом и выходит, что не может нести ответственность за свои поступки. Данные электроэнцефалограммы подтвердили и родные Кеннета, рассказав, что тот с самого детства частенько бродил по дому во сне. Один раз даже чуть не вышел в окно, но брат в последний момент успел его схватить. Присяжные совещались 9 часов и, в итоге, Кеннет был оправдан. Дальнейшая судьба "сонного убийцы" была весьма благополучной. К слову, Кеннет до всего произошедшего уже довольно продолжительное время страдал от панических атак и постоянной тревожности, к которым его привела игровая зависимость и проблемы с ней связанные.


Джулс Лоу совершил преступление, находясь в состоянии сомнамбулы: он как-то раз вышел на улицу и его целью стала девушка, которую он изнасиловал. Ему грозила тюрьма, но все исследования показали, что он действительно не понимал, что делает. Можно только представить, каково ему было осознать, что он совершил такое ужасное преступление, пока спал. Кстати, отец Джулса также страдал от лунатизма.


Джеймс Карренс периодически вставал и бродил рядом с домом. Семья к такому его поведению настолько привыкла, что даже перестала придавать этому значение. Но вот как-то раз он пропал. Стало понятно, что маршрут его прогулки стал дальше, чем придомовая территория. Нашли бедолагу по колено в болоте, где он дубиной отбивался от крокодилов. Джеймсу повезло - его успели найти и спасти. В отличие от Тимоти Брюггмена, ушедшего из дома в стадии глубокого сна и он замёрз насмерть в сугробе возле дома.


У девушки Лесли Купер сомнамбулизм проявляется весьма забавно. Женщины частенько стараются не есть на ночь, но вот Лесли ночью может спокойно встать и не просто схватить с полки холодильника первое, что попадётся, а сварганить себе что-то вкусное. Она зажигает газ, режет продукты, перекусывает и отправляется в постель.


Во Франции 19 века был такой известный детектив Роберт Ледрю. И как-то раз ему пришлось расследовать убийство мужчины.

На месте преступления были найдены следы ног и пуля в теле жертвы. Гипсовые слепки следов и пулю отдали Ледрю на изучение. И детектив заметил, что на следе одной ноги не хватает большого пальца... Не понимая ещё до конца, что происходит он снял ботинок и продемонстрировал полиции свою ногу, где как раз отсутствовал большой палец, а пуля была выпущена из оружия, которое детектив носил при себе. Барабан проверили. Одной пули не хватало. Слепок идеально совпал с его же ногами.
Да. Будучи сомнамбулой он убил человека, а потом начал расследовать своё же преступление. Шокированный детектив немедленно сдался полиции и те, также не веря в происходящее, решили провести что-то вроде эксперимента. Они закрыли его на ночь в участке, в камере и выдали пистолет. Ночью Роберт встал, схватил оружие начал палить по охране, что есть мочи. Полиция пришла к выводу, что он не несёт ответственности за своё преступление, однако детектив опасен для общества.
Его отправили жить на ферму, в компании охранника и медсестры, где он и пробыл до конца своих дней.

А у вас есть знакомые, страдающие от этого ночного недуга?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: здоровые   интересное   лунатизм   люди   общество   психика   сомнамбула   сон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

134227



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 занимательных фактов о кинематографе
12 занимательных фактов о кинематографе
12 забавных снимков со статуями
12 забавных снимков со статуями
Набирающие популярность в сообществах
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как лечат самые опасные в мире болезни
Как лечат самые опасные в мире болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нежданчик

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#в мире#интересное#ДТП#позитив#забавно#улыбнуло#знаменитости#собака
#автомир#фото#животные#люди#авто аварии#подборка#США#Разное#истории#мир
#Юмор#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#история#кино#дети#сарказм#фильм
Как лечат самые опасные в мире болезни Как лечат самые опасные в мире болезни Интересные факты о веснушках Интересные факты о веснушках Почему "ещё 5 минуточек" так вредны Почему "ещё 5 минуточек" так вредны Что делать, если мучают пробуждения среди ночи? Что делать, если мучают пробуждения среди ночи? Как на нас влияет плановое отключение горячей воды Как на нас влияет плановое отключение горячей воды Плюсы и минусы раздельного сна Плюсы и минусы раздельного сна

На что жалуетесь?

Вернуться