Необычные проявления сомнамбулизма

Их ещё называют лунатиками. Но есть разница: обычный лунатик может просто погулять по комнате, а вот сомнамбула может причинить реальный вред себе или окружающим. Это, конечно, очень редкий случай, но, тем не менее, такое бывает.
Эпизод сомнамбулизма обычно длится от нескольких секунд до сорока минут. И всё начинается с пробуждения в стадии глубокого медленного сна. Известно, что существует две стадии сна: медленная и быстрая. Медленная, в свою очередь, делится на фазы - засыпание, неглубокий сон и глубокий. Если его внезапно нарушить, то человеку становится трудно адекватно вести себя и воспринимать окружающий мир. Это ещё называют "синдром сонного опьянения" и такое состояние может привести к довольно-таки сложному поведению.
Детский сомнамбулизм проявляется чаще, чем у взрослых (около 15%). Когда они вырастают, то прогулки прекращаются сами собой. Но, к сожалению, не у всех, кто-то может развлекать и пугать своих близких всю жизнь.
В 1987 году случился поистине уникальный случай в криминалистике, когда человек убил другого человека, потом поехал в полицию, признался в совершённом деянии и на суде был единогласно оправдан.
Кеннет Паркс был прекрасным мужем, отцом и зятем. У него были некоторые проблемы с игроманией, однако на внутренние отношения с семьёй это никак не сказывалось - его любили и он любил в ответ. Как-то раз он уснул в своём доме, сидя у телевизора. Потом внезапно встал, сел в машину, доехал до родителей жены, где зарезал тёщу, а тестя жестоко избил и также пытался убить. Отношения у них были всегда прекрасные и у него не было никакой выгоды от их смерти.
После чего он пришёл в полицейский участок и растерянно сказал: "Я, кажется, кого-то убил". Его поведение было очень странным и полицейские заподозрили его в наркотическом опьянении или же психозе: Кеннет был заторможен, говорил временами бессвязно и был поражён, что он в полицейском участке, потому что он не помнил, как тут оказался.
Мужчину немедленно отправили на обследование, где подтвердилось не только отсутствие в его крови наркотиков и алкоголя, но и то, что он страдает сомнамбулизмом и выходит, что не может нести ответственность за свои поступки. Данные электроэнцефалограммы подтвердили и родные Кеннета, рассказав, что тот с самого детства частенько бродил по дому во сне. Один раз даже чуть не вышел в окно, но брат в последний момент успел его схватить. Присяжные совещались 9 часов и, в итоге, Кеннет был оправдан. Дальнейшая судьба "сонного убийцы" была весьма благополучной. К слову, Кеннет до всего произошедшего уже довольно продолжительное время страдал от панических атак и постоянной тревожности, к которым его привела игровая зависимость и проблемы с ней связанные.
Джулс Лоу совершил преступление, находясь в состоянии сомнамбулы: он как-то раз вышел на улицу и его целью стала девушка, которую он изнасиловал. Ему грозила тюрьма, но все исследования показали, что он действительно не понимал, что делает. Можно только представить, каково ему было осознать, что он совершил такое ужасное преступление, пока спал. Кстати, отец Джулса также страдал от лунатизма.
Джеймс Карренс периодически вставал и бродил рядом с домом. Семья к такому его поведению настолько привыкла, что даже перестала придавать этому значение. Но вот как-то раз он пропал. Стало понятно, что маршрут его прогулки стал дальше, чем придомовая территория. Нашли бедолагу по колено в болоте, где он дубиной отбивался от крокодилов. Джеймсу повезло - его успели найти и спасти. В отличие от Тимоти Брюггмена, ушедшего из дома в стадии глубокого сна и он замёрз насмерть в сугробе возле дома.
У девушки Лесли Купер сомнамбулизм проявляется весьма забавно. Женщины частенько стараются не есть на ночь, но вот Лесли ночью может спокойно встать и не просто схватить с полки холодильника первое, что попадётся, а сварганить себе что-то вкусное. Она зажигает газ, режет продукты, перекусывает и отправляется в постель.
Во Франции 19 века был такой известный детектив Роберт Ледрю. И как-то раз ему пришлось расследовать убийство мужчины.
На месте преступления были найдены следы ног и пуля в теле жертвы. Гипсовые слепки следов и пулю отдали Ледрю на изучение. И детектив заметил, что на следе одной ноги не хватает большого пальца... Не понимая ещё до конца, что происходит он снял ботинок и продемонстрировал полиции свою ногу, где как раз отсутствовал большой палец, а пуля была выпущена из оружия, которое детектив носил при себе. Барабан проверили. Одной пули не хватало. Слепок идеально совпал с его же ногами.
Да. Будучи сомнамбулой он убил человека, а потом начал расследовать своё же преступление. Шокированный детектив немедленно сдался полиции и те, также не веря в происходящее, решили провести что-то вроде эксперимента. Они закрыли его на ночь в участке, в камере и выдали пистолет. Ночью Роберт встал, схватил оружие начал палить по охране, что есть мочи. Полиция пришла к выводу, что он не несёт ответственности за своё преступление, однако детектив опасен для общества.
Его отправили жить на ферму, в компании охранника и медсестры, где он и пробыл до конца своих дней.
А у вас есть знакомые, страдающие от этого ночного недуга?
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