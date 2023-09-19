Необычные проявления сомнамбулизма

В 1987 году случился поистине уникальный случай в криминалистике, когда человек убил другого человека, потом поехал в полицию, признался в совершённом деянии и на суде был единогласно оправдан.

Кеннет Паркс был прекрасным мужем, отцом и зятем. У него были некоторые проблемы с игроманией, однако на внутренние отношения с семьёй это никак не сказывалось - его любили и он любил в ответ. Как-то раз он уснул в своём доме, сидя у телевизора. Потом внезапно встал, сел в машину, доехал до родителей жены, где зарезал тёщу, а тестя жестоко избил и также пытался убить. Отношения у них были всегда прекрасные и у него не было никакой выгоды от их смерти.

После чего он пришёл в полицейский участок и растерянно сказал: "Я, кажется, кого-то убил". Его поведение было очень странным и полицейские заподозрили его в наркотическом опьянении или же психозе: Кеннет был заторможен, говорил временами бессвязно и был поражён, что он в полицейском участке, потому что он не помнил, как тут оказался.



