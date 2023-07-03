Почему "ещё 5 минуточек" так вредны

Вообще, циркадные ритмы - это непросто. "Жаворонки" и "совы" не совпадают - у них настроены по-разному режимы сна и бодрствования. Важно просто спать достаточное в сутках количество часов.

Но биологические часы работают точнее, если стараться сохранять распорядок дня. Организм может привыкнуть к количеству сна, нужное человеку и сам себя начинает "будить" по утрам в нужное время.



