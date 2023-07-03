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Почему "ещё 5 минуточек" так вредны

Почему "ещё 5 минуточек" так вредны

Автор:
03 июля 2023 21:53
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровые   интересное   исследования   люди   правила   сон   
2397
5

Все мы хоть раз да просыпались на несколько минут раньше, чем прозвонит будильник. Кто-то радовался своим внутренним часам, а кто-то наоборот расстраивался, что самые сладкие пять минут сна сегодня отменяются.

В организме человека режим бодрствования и сна регулируют циркадные ритмы. Они отвечают за чувство времени, кровяное давление, температуру тела и ощущение времени, которое как раз определяет - хочется человеку спать или же наоборот заниматься какими-то активностями.


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Эти самые циркадные ритмы подвержены влиянию самых разных факторов, в том числе и внешние. При заходе солнца гипоталамус говорит: "Пора спать!" и посылает в мозг нужный сигнал. Мозг послушно подаёт дозу мелатонина, который провоцирует сонливость.


Вообще, циркадные ритмы - это непросто. "Жаворонки" и "совы" не совпадают - у них настроены по-разному режимы сна и бодрствования. Важно просто спать достаточное в сутках количество часов.

Но биологические часы работают точнее, если стараться сохранять распорядок дня. Организм может привыкнуть к количеству сна, нужное человеку и сам себя начинает "будить" по утрам в нужное время.


Сонные циклы в частности регулируются определённым протеином - его уровень как повышается, так и понижается в течение суток. Ночью уровень опускается, артериальное давление снижается, пульс становится медленнее. И если человек просыпается каждое утро примерно в одно и то же время, то тело начинает повышать и температуру тела, и артериальное давление. Выделять гормоны, такие как кортизол, примерно за час до пробуждения - чтобы помочь организму справиться со стрессом и сделать подъём легче.


То есть, если человек просыпается незадолго до будильника, то это означает, что тело настолько хорошо выучило "правила", что само просыпается в нужное время. Но если тот самый предательский голосок внутри начнёт говорить про "ещё пять минуточек", ему не стоит поддаваться. Организм проделал большую работу, делая коктейль из гормонов, помогающих проснуться и заснуть, а утренние поблажки сведут эту работу на "нет".

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Метки: здоровые   интересное   исследования   люди   правила   сон   
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11  комментариев
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3k
americos Час назад
Биологические часы работают точно.
Писаю в 6:00.
Какаю в 7:00.
Просыпаюсь в 8:00.
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6k
Андрей Крылов 9 минут назад
Так иесть. как бы тщательно не посел перед сном, обязательно "Кашпировк
ский" разбудет в самое неподходяще время. И мпотом нмаёдтся тот, кто н даст поспать.Кот ли, пришедшмий с гулек, что ещё... Сел я ви. Эо жизнь. Иначе как быть? Соной сторонгы порой бесит, а сдругой... Лайф из лайф.
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5k
Трям 14 минут назад
КГ/АМ
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3k
Славик 20 минут назад
Когда просыпаюсь просто сам - то уже не ложусь. А вот если приспичило, а до будильника ещё пол часа, то, эти "5 минуточек", не плохо заходят.
Статья интересная, у меня только вопрос, если организм затратил столько сил, чтобы подготовиться к подъёму, почему так нестерпимо хочется спать, что нужно самого себя перебороть?
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7k
Maximvs 21 минуту назад
Прошлым летом дочки решили начать бегать в 5 утра.
Зачем это делать в 5 утра во время каникул так никто и не понял.
Положили они телефон прям у головы. И в 5 утра начался сигнал. Длился он минут 10, пока я не встал в противоположной комнате дома и не выключил его. К слову, это былл мой единственный выходной. Ни одна из матрешек даже не пошевелилась. Ни побегать, ни выключить будильник.
А по поводу множества будильников скажу одно. Ставьте ровно один будильник и ровно на то время, когда нужно встать. Так организм приучится реагировать на его сигнал и просыпаться. А 10 будильников, которые начинают звноить с 5 утра по 8 утра приведут только к ухудшению сна и при этом, ни на один из них вы полноценно не среагируете. Не говоря уже о том, что тот, кто спит с вами в одной комнате рано или поздно разобьет вам ваш телефон о голову.
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12k
Sergey_Z 22 минуты назад
Пост для слабаков.
Разве можно просто взять и заснуть так по графику?
А как же решить самые важные вопросы человечества перед сном?
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7k
Джордж. Вашингтон. Час назад
На самом деле много мудрых советов на эту тему. Например, что если с утра не хочется вставать, то нужно подумать о чем-то приятном, что несет этот день, более приятном, чем сон. Например, завтрак. Это кстати стимулирует. Главное не вспоминать, что потом мыться, бриться, общественный транспорт, и наконец работа. Там в целом неплохо, но есть пара дол..бов, которые точно подкинут проблем, и ненулевая вероятность, что один из них начальник. А там может и главный. Если повезет, к вечеру раскидаешь этот геморрой, что самое противное из абсолютно бесполезной работы, возникающей из-за пары мудаков и дебилов. А тут есть еще возможность побыть пять минут наедине с мечтой. Кто-то скажет, ну так ищи другую работу. Пробовал. За нее не платят. Да и спать все равно хочется не вечером, а утром.
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
я всегда просыпал потому что быстро привыкаю к будильникам . но уже много лет у меня стоит два будильника на то время когда мне нужно проснуться чтобы провести утренний туалет и не опоздать на работу и будильник на 15 минут раньше - просыпаясь по первому будильнику я его выключаю и засыпаю самым крепким сном за всю ночь (по ощущениям) и тянутся эти 15 минут "часами" . зато никогда больше не просыпаю . да и будильник должен быть в другой комнате иначе я его выключу не просыпаясь .
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7k
sedoisever 2 часа назад
А вот теперь подумайте, почему на севере гробится здоровье и за что платят "бешеные" северные. Всю зиму только ночь. Всё лето только день. "Гипоталмус говорит..."... А нихрена он "не говорит". Он охеревает. А биологические часы давно сошли с ума... )
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