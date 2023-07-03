Почему "ещё 5 минуточек" так вредны

Все мы хоть раз да просыпались на несколько минут раньше, чем прозвонит будильник. Кто-то радовался своим внутренним часам, а кто-то наоборот расстраивался, что самые сладкие пять минут сна сегодня отменяются.
В организме человека режим бодрствования и сна регулируют циркадные ритмы. Они отвечают за чувство времени, кровяное давление, температуру тела и ощущение времени, которое как раз определяет - хочется человеку спать или же наоборот заниматься какими-то активностями.
Эти самые циркадные ритмы подвержены влиянию самых разных факторов, в том числе и внешние. При заходе солнца гипоталамус говорит: "Пора спать!" и посылает в мозг нужный сигнал. Мозг послушно подаёт дозу мелатонина, который провоцирует сонливость.
Вообще, циркадные ритмы - это непросто. "Жаворонки" и "совы" не совпадают - у них настроены по-разному режимы сна и бодрствования. Важно просто спать достаточное в сутках количество часов.
Но биологические часы работают точнее, если стараться сохранять распорядок дня. Организм может привыкнуть к количеству сна, нужное человеку и сам себя начинает "будить" по утрам в нужное время.
Сонные циклы в частности регулируются определённым протеином - его уровень как повышается, так и понижается в течение суток. Ночью уровень опускается, артериальное давление снижается, пульс становится медленнее. И если человек просыпается каждое утро примерно в одно и то же время, то тело начинает повышать и температуру тела, и артериальное давление. Выделять гормоны, такие как кортизол, примерно за час до пробуждения - чтобы помочь организму справиться со стрессом и сделать подъём легче.
То есть, если человек просыпается незадолго до будильника, то это означает, что тело настолько хорошо выучило "правила", что само просыпается в нужное время. Но если тот самый предательский голосок внутри начнёт говорить про "ещё пять минуточек", ему не стоит поддаваться. Организм проделал большую работу, делая коктейль из гормонов, помогающих проснуться и заснуть, а утренние поблажки сведут эту работу на "нет".
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Писаю в 6:00.
Какаю в 7:00.
Просыпаюсь в 8:00.
ский" разбудет в самое неподходяще время. И мпотом нмаёдтся тот, кто н даст поспать.Кот ли, пришедшмий с гулек, что ещё... Сел я ви. Эо жизнь. Иначе как быть? Соной сторонгы порой бесит, а сдругой... Лайф из лайф.
Статья интересная, у меня только вопрос, если организм затратил столько сил, чтобы подготовиться к подъёму, почему так нестерпимо хочется спать, что нужно самого себя перебороть?
Зачем это делать в 5 утра во время каникул так никто и не понял.
Положили они телефон прям у головы. И в 5 утра начался сигнал. Длился он минут 10, пока я не встал в противоположной комнате дома и не выключил его. К слову, это былл мой единственный выходной. Ни одна из матрешек даже не пошевелилась. Ни побегать, ни выключить будильник.
А по поводу множества будильников скажу одно. Ставьте ровно один будильник и ровно на то время, когда нужно встать. Так организм приучится реагировать на его сигнал и просыпаться. А 10 будильников, которые начинают звноить с 5 утра по 8 утра приведут только к ухудшению сна и при этом, ни на один из них вы полноценно не среагируете. Не говоря уже о том, что тот, кто спит с вами в одной комнате рано или поздно разобьет вам ваш телефон о голову.
Разве можно просто взять и заснуть так по графику?
А как же решить самые важные вопросы человечества перед сном?