Россия и Китай впервые совместно протестировали квантовую спутниковую связь

Команда ученых из Университета МИСИС, Российского квантового центра (РКЦ) и компании «КуСпэйс Технологии» впервые в России провела совместный эксперимент по передаче сообщений, защищенных с помощью квантовой криптографии, между Россией и Китаем. Чтобы передать ключ для шифрования на расстояние более 3500 км использовался уникальный спутник квантовой связи «Мо-цзы», разработанный учеными КНР. Созданная российскими специалистами наземная станция в Звенигороде позволила обменяться закодированными изображениями размером 256 х 64 пикселей с наземной станцией в Наньшане. Демонстрация технологии спутниковых квантовых коммуникаций на международном масштабе не только укрепляет позиции России в квантовой гонке, но и открывает практический путь к внедрению новых технологий защиты данных.





В мире цифровых коммуникаций одной из очевидных потребностей является защита информации, чтобы злоумышленники не получили доступ к передаваемым данным. Это важно, например, когда мы передаем данные своей кредитной карты при покупке в Интернете. При появлении мощного квантового компьютера эти алгоритмы будут взломаны. Если классическому суперкомпьютеру для атаки требовалось бы миллионы лет вычислений, то квантовому достаточно двадцати часов. Если ничего не предпринимать, то это приведет к коллапсу системы передачи информации: объем передаваемой информации ежегодно растет примерно на 30%.





Традиционная криптография для защиты информации использует математические алгоритмы, квантовая базируется на физике. Если информация закодирована в одиночные кванты, то её невозможно незаметно считать. Это дает возможность передавать криптографические ключи.





Серьезным ограничением для такой инфраструктуры является необходимость установки промежуточных доверенных узлов из-за ослабления оптического сигнала в волокне, по которому передаются фотоны. Хотя такие системы уже созданы между Москвой и Санкт-Петербургом. В Китае функционирует квантовая сеть протяженностью 4600 км, которой пользуются банки и компании. Чтобы решить проблему квантовых коммуникаций между разными континентами, китайские ученые с 2016 начали работать со спутником «Мо-цзы». Например, они уже показали квантовую защиту видеоконференции между Пекином и Веной. Команда российских ученых из НИТУ МИСИС, Российского квантового центра (РКЦ), компании «КуСпэйс Технологии» и вместе с коллегами начали работать со спутником Мо-цзы в 2019 году. За прошедшие годы был проведен ряд экспериментов, который позволил реализовать квантовое распределение ключей между двумя точками на расстоянии 3800 км: между наземными станциями в Звенигороде и Наньшане. Российская сторона закодировала изречение философа Мо-Цзы «Разум — это понимание сущности вещей», в ответ китайские коллеги направили определение оператора плотности смешанного квантового состояния, впервые введенное Львом Ландау.





«У метода распределения квантовых ключей по оптоволокну есть ограничения: поток частиц света теряет свою энергию, поглощаясь в оптоволокне, и после пары сотен километров сигнал становится настолько слабым, что его невозможно отличить от шума. Стоит отметить, что такой квантовый сигнал невозможно бесшумно усилить в процессе распределения. В этом контексте передача ключей через спутник в открытом космическом пространстве, где нет ничего, что могло бы существенно поглотить или рассеять свет, представляет собой значительное преимущество и позволяет передавать ключи в любую точку земли эффективнее, чем по оптоволокну», — говорит соавтор исследования, младший научный сотрудник РКЦ Александр Хмелев.



