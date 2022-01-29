Китай будет строить лунную базу вместе с Россией

В следующем году к «Тяньхэ» присоединятся еще две секции экспериментального модуля, «Вэньтянь» и «Мэнтянь», запуск которых запланирован на июнь и сентябрь 2022 года соответственно. После завершения строительства космическая станция «Тяньгун» будет весить около 66 тонн, что намного меньше, чем МКС, первый модуль которой был запущен в 1998 году и весит около 450 тонн.

Первый экипаж «Тяньгуна» вернулся на Землю в сентябре после 90-дневной миссии. Второй экипаж из двух мужчин и одной женщины — Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин — прибыл в середине октября для выполнения шестимесячной миссии и до сих пор находится на борту. В начале ноября Япин стала первой в Китае женщиной-космонавтом, выполнив шестичасовое задание за пределами станции вместе с Чжиганом.

Выход в открытый космос занял в общей сложности 6 часов 25 минут, за это время космонавты установили оборудование и провели испытания вместе с роботом-манипулятором станции.

В ноябре 2020 года Китай запустил к Луне аппарат «Чанъэ-5», который менее чем за месяц успешно вернул на Землю образцы лунных пород — первые более чем за 40 лет. Между тем, китайская миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из нескольких космических аппаратов, включая орбитальный аппарат и посадочный модуль, в настоящее время исследует марсианскую поверхность и атмосферу Красной планеты.