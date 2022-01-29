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Китай будет строить лунную базу вместе с Россией

Китай будет строить лунную базу вместе с Россией (5 фото)

Автор:
29 января 2022 18:54
Сообщество : Космос
Метки: Догнать и перегнать   Китай   Россия   космос   луна   лунная база   новости   совместный проект   
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Представители космического агентства Китая подтвердили, что объединят усилия с Россией, чтобы построить к 2035 году совместную лунную базу. Она станет конкурентом базы "Лунные врата", строительством которой занимается американское НАСА.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Догнать и перегнать   Китай   Россия   космос   луна   лунная база   новости   совместный проект   
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67  комментариев
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22k
ПаганецЪ 2 часа назад
А давайте им в качестве жеста доброй воли для начала Рогозина отдадим. Пусть они его расстреляют.
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30k
Антон Минуту назад
Это какая Россия? Страна, упорно посылающая своих спортсменов без флага на Олимпиаду, с обрушившимся рублём, просравшая все полимеры, активно пропагандирующая ненависть к другим национальностям, согласно всех канонов фашистской Германии? Одно хорошо, молодёжь телевизор не смотрит, и на путинскую пропаганду им плевать. А старики, активно потребляющие эту жвачку для патриотов, уже ничего не решают. И не решали, судя по недавней истории новой России.

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9k
Shep 7 минут назад
Китаю АБСОЛЮТНО нет нужды кооперироваться с Россией. Их аппараты уже крутятся вокруг Луны. Они УЖЕ запустили свою "МКС" вокруг Земли.
И зачем козе баян?
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731
Serg Dex 16 минут назад
Китай у наивных лохов гребёт технологии, и какой профит с той базы для России? Акромя выдачи всех технологий Китаю?
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123
Андрей Serg Dex 5 минут назад
правильно подметили!
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19k
иванов дмитрий 44 минуты назад
не сказано самого главного
на каких условиях мы сотрудничаем ?
на равных ? или как ?
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3k
Едондер пуп 44 минуты назад
"Предполагается, что советско-китайская станция будет конкурировать с базой НАСА Lunar Gateway - "Звездные врата"...
Какетско-китайская???
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140
Владимир 48 минут назад
Китай будет строить базу, а РФ еще дворец для плешивого, такой вот симбиоз вассала и сюзерена...
думаю дизлайков будет много...
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37k
Example 6.2.6 57 минут назад
Я крамольную вещь скажу, но в интересах всего человеческого вида, строить такие объекты надо всем миром, забыв о предрассудках, взаимных склоках, обидах и претензиях. Только совместными усилиями можно добиться значимых прорывов в освоении космоса. Только вместе можно ускорить процесс выхода человечества за пределы проживания исключительно на Земле.
Это очень дорого и очень сложно, и разобщёнными усилиями, успех хоть и будет достигнут но с куда большими ресурсными и временными (а скорее всего и человеческими) затратами. Мы ж один живой, нам неизбежно предстоит действовать сплочённо и вместе. Солнечная система просто огромна, Галактика запредельно невообразимо велика, Вселенная бесконечна (и скорее всего замкнута на саму себя). Нам есть куда расти, нам есть чем заняться, нам есть что исследовать, нам есть куда расширятся. Но делать надо это плечом к плечу. Надо мылить иначе в отношении космоса.
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68k
parallax Час назад
Вот это правильно!
Практика показала, что дружить с Западом можно лишь с позиции подстилки. А если не согласен с их политикой извращений или обмана, то тебя задавят санкциями.
От Китая этих сюрпризов ждать точно не придётся.
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275
ctrlc parallax 46 минут назад
Ясный куй Китай же добрый и всегда рад когда кто-то не согласен с их политикой. У Индии спроси каково оно, не соглашаться с Китаем.
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1k
Mixan Час назад
Ракетоноситель сверхтяжелый "Ангара" ,как раз для этого и создавали у нас в России ..Такие пепелацы можно в космос выводить ,мама не горюй
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1k
vijilante Час назад
Наконец то.
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1k
Mixan Час назад
Китай будет строить лунную базу вместе с Россией
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А почему бы и нет ? Наши технологии их деньги ..
Неплохой бы тандем получился ! США такой визг бы подняли ,хоть уши затыкай хе хе
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2k
Икра ежа Час назад
Советско-китайская? Афтор, ты в поряде вообще? Звездные врата? Чта? Иди мох докуривай, писатель...
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13k
aalexey3 Час назад
Позорники! В подмастерьях у Китая! А где своё? Прости Юра...
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1k
Сережа. Час назад
Отличная новость, именно на фишках ей и место.
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43k
Максим Т. Час назад
Сижу и думаю, где в словосочетании "Lunar Gateway" слово "звездные"?
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ничего удивительного. Всем и так понятно - развитие цивилизации человечества - это точно не попути с сумасшедшим коллективным Западом с его манией мировой власти и рефлексами фашизма. Такого рефлекса, что даже на прямые фашистские проявления своих сателлитов коллективный Запад смотрит с пониманием и поддерживает эти проявления и преступления Это конец Запада. Моральный, цивилизационный конец.
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4k
livaneth 2 часа назад
"Предполагается, что советско-китайская станция будет конкурировать с базой НАСА" Ну-Ну
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