Китай будет строить лунную базу вместе с Россией

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Представители космического агентства Китая подтвердили, что объединят усилия с Россией, чтобы построить к 2035 году совместную лунную базу. Она станет конкурентом базы "Лунные врата", строительством которой занимается американское НАСА.
Китай официально подтвердил, что объединяет усилия с Россией, чтобы к 2035 году построить на Луне исследовательскую станцию, которая будет конкурировать с Lunar Gateway НАСА. Подтверждение планов строительства Международной лунной исследовательской станции поступило в пятницу от официальных лиц Китайского национального космического управления, национального космического агентства страны.
Россия и Китай намерены завершить строительство базовой инфраструктуры станции к 2035 году, заявил на брифинге в Пекине заместитель директора национального космического агентства У Яньхуа.
Предполагается, что советско-китайская станция будет конкурировать с базой НАСА Lunar Gateway - "Звездные врата", которая должна сыграть важнейшую роль в предстоящей программе освоения Луны "Артемида" космического агентства США. Однако Lunar Gateway будет лишь вращаться вокруг Луны, в то время как российско-китайская база будет включать в себя как орбитальный комплекс, так и базу на лунной поверхности, а также несколько исследовательских луноходов.
Россия и Китай намерены завершить строительство базовой инфраструктуры станции к 2035 году, заявил на брифинге в Пекине заместитель директора национального космического агентства У Яньхуа.
Предполагается, что советско-китайская станция будет конкурировать с базой НАСА Lunar Gateway - "Звездные врата", которая должна сыграть важнейшую роль в предстоящей программе освоения Луны "Артемида" космического агентства США. Однако Lunar Gateway будет лишь вращаться вокруг Луны, в то время как российско-китайская база будет включать в себя как орбитальный комплекс, так и базу на лунной поверхности, а также несколько исследовательских луноходов.
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Следующим шагом для России и Китая станет строительство инфраструктуры, включающей в себя системы энергоснабжения, связи и жизнеобеспечения на лунной базе. Проект будет открыт для присоединения других стран. «Мы приветствуем активное международное участие», — сказал Ву в своем выступлении.
Власти Москвы и Пекина подписали меморандум о взаимопонимании еще в марте 2021 года. База, говорится в меморандуме, будет «предназначена для проведения междисциплинарных и многоцелевых исследовательских работ».
Россия ранее выражала заинтересованность в сотрудничестве по программе НАСА «Лунные врата». 27 сентября 2017 года Роскосмос и НАСА даже подписали неофициальное совместное заявление. Однако в январе 2021 года Роскосмос официально объявил, что в конечном итоге не будет участвовать в программе.
Власти Москвы и Пекина подписали меморандум о взаимопонимании еще в марте 2021 года. База, говорится в меморандуме, будет «предназначена для проведения междисциплинарных и многоцелевых исследовательских работ».
Россия ранее выражала заинтересованность в сотрудничестве по программе НАСА «Лунные врата». 27 сентября 2017 года Роскосмос и НАСА даже подписали неофициальное совместное заявление. Однако в январе 2021 года Роскосмос официально объявил, что в конечном итоге не будет участвовать в программе.
Китай хочет высадить своих первых астронавтов на Луну уже в 2030 году. Страна всегда планировала отправить людей на поверхность Луны, но предполагалось, что это произойдет позже, в 2030-х годах, после нескольких миссий луноходов и зондов с дистанционным контролем. Китай также только что одобрил еще три миссии на Луну — Чанге 6, 7 и 8 — запуск которых начнется с 2024 года.
Объявление о строительстве международной лунной базы является признаком начала более тесного сотрудничества между Россией и Китаем, который ранее в одиночку осуществлял свои космические программы. Так, США запретили Китаю участвовать в проекте строительства Международной космической станции. На сборку МКС, которая в настоящее время находится на орбите, ушло 10 лет и более 30 миссий с момента запуска первого модуля в 1998 году. За всю 20-летнюю историю станции ни один гражданин Китая не был на борту стареющей МКС, которой управляют пять космических агентств: НАСА (США), Роскосмос (Россия), JAXA (Япония), ЕКА (Европа) и CSA (Канада). ). В результате Китай в прошлом году начал строительство собственной космической станции под названием «Тяньгун», что означает «Небесный дворец». Модуль «Тяньхэ» новой китайской космической станции, первым запущенный в апреле прошлого года, станет основным жилым помещением для членов экипажа «Тяньгуна», срок службы которого составит не менее 10 лет.
Объявление о строительстве международной лунной базы является признаком начала более тесного сотрудничества между Россией и Китаем, который ранее в одиночку осуществлял свои космические программы. Так, США запретили Китаю участвовать в проекте строительства Международной космической станции. На сборку МКС, которая в настоящее время находится на орбите, ушло 10 лет и более 30 миссий с момента запуска первого модуля в 1998 году. За всю 20-летнюю историю станции ни один гражданин Китая не был на борту стареющей МКС, которой управляют пять космических агентств: НАСА (США), Роскосмос (Россия), JAXA (Япония), ЕКА (Европа) и CSA (Канада). ). В результате Китай в прошлом году начал строительство собственной космической станции под названием «Тяньгун», что означает «Небесный дворец». Модуль «Тяньхэ» новой китайской космической станции, первым запущенный в апреле прошлого года, станет основным жилым помещением для членов экипажа «Тяньгуна», срок службы которого составит не менее 10 лет.
В следующем году к «Тяньхэ» присоединятся еще две секции экспериментального модуля, «Вэньтянь» и «Мэнтянь», запуск которых запланирован на июнь и сентябрь 2022 года соответственно. После завершения строительства космическая станция «Тяньгун» будет весить около 66 тонн, что намного меньше, чем МКС, первый модуль которой был запущен в 1998 году и весит около 450 тонн.
Первый экипаж «Тяньгуна» вернулся на Землю в сентябре после 90-дневной миссии. Второй экипаж из двух мужчин и одной женщины — Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин — прибыл в середине октября для выполнения шестимесячной миссии и до сих пор находится на борту. В начале ноября Япин стала первой в Китае женщиной-космонавтом, выполнив шестичасовое задание за пределами станции вместе с Чжиганом.
Выход в открытый космос занял в общей сложности 6 часов 25 минут, за это время космонавты установили оборудование и провели испытания вместе с роботом-манипулятором станции.
В ноябре 2020 года Китай запустил к Луне аппарат «Чанъэ-5», который менее чем за месяц успешно вернул на Землю образцы лунных пород — первые более чем за 40 лет. Между тем, китайская миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из нескольких космических аппаратов, включая орбитальный аппарат и посадочный модуль, в настоящее время исследует марсианскую поверхность и атмосферу Красной планеты.
Первый экипаж «Тяньгуна» вернулся на Землю в сентябре после 90-дневной миссии. Второй экипаж из двух мужчин и одной женщины — Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин — прибыл в середине октября для выполнения шестимесячной миссии и до сих пор находится на борту. В начале ноября Япин стала первой в Китае женщиной-космонавтом, выполнив шестичасовое задание за пределами станции вместе с Чжиганом.
Выход в открытый космос занял в общей сложности 6 часов 25 минут, за это время космонавты установили оборудование и провели испытания вместе с роботом-манипулятором станции.
В ноябре 2020 года Китай запустил к Луне аппарат «Чанъэ-5», который менее чем за месяц успешно вернул на Землю образцы лунных пород — первые более чем за 40 лет. Между тем, китайская миссия «Тяньвэнь-1», состоящая из нескольких космических аппаратов, включая орбитальный аппарат и посадочный модуль, в настоящее время исследует марсианскую поверхность и атмосферу Красной планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Анекдот в тему:
Москва. Центр. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли депутатов в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать...
И зачем козе баян?
на каких условиях мы сотрудничаем ?
на равных ? или как ?
Какетско-китайская???
Это очень дорого и очень сложно, и разобщёнными усилиями, успех хоть и будет достигнут но с куда большими ресурсными и временными (а скорее всего и человеческими) затратами. Мы ж один живой, нам неизбежно предстоит действовать сплочённо и вместе. Солнечная система просто огромна, Галактика запредельно невообразимо велика, Вселенная бесконечна (и скорее всего замкнута на саму себя). Нам есть куда расти, нам есть чем заняться, нам есть что исследовать, нам есть куда расширятся. Но делать надо это плечом к плечу. Надо мылить иначе в отношении космоса.
Практика показала, что дружить с Западом можно лишь с позиции подстилки. А если не согласен с их политикой извращений или обмана, то тебя задавят санкциями.
От Китая этих сюрпризов ждать точно не придётся.
Пока что лишь Запад активно обводит Россию вокруг носа.
И кстати, совместный проект не значит раскрывать секреты. Союз-Аполлон и МКС, тому пример.
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А почему бы и нет ? Наши технологии их деньги ..
Неплохой бы тандем получился ! США такой визг бы подняли ,хоть уши затыкай хе хе
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Да есть кое что ,что они не успели скомуниздить в 90-е