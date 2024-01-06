Маклаков Алексей Константинович

Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года. Место рождения маленького Алеши – Москва. Но, родив сына, мама поспешно покинула столицу и обустроилась в Новосибирске. Дальше растила его в одиночку. Именно в этом городе мальчик сделал первые шаги в профессии. Мать Алексея работала библиотекарем. Отсюда любовь известного актера к чтению и его немалая эрудиция. Всеобщую известность приобрел благодаря роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты».
Помимо увлечения книгами у парня имелось еще одно, не менее сильное. В средних классах школы № 42 записался в театральный кружок и с удовольствием играл в любительских спектаклях. Поэтому после получения аттестата зрелости отправился учиться в местное театральное училище, которое вскоре превратилось в институт.
Получив диплом о театральном образовании, Алексей Маклаков отправился на сцену. Его приняли в Новосибирский театр «Красный факел». А еще отличная начитанность, красивый голос и приятная дикция помогли ему найти место на радио «Юнитон».
Новый импульс творческая биография Алексея Маклакова получила в 1996 году, когда новосибирский артист переехал в Москву. Здесь его взяли в театр имени Владимира Маяковского. На этой сцене зрители воочию убедились в его высоком актерском мастерстве. С особенным удовольствием театралы смотрели спектакли с его участием «Синтезатор любви», «Дети Ванюшина», «Чума на оба ваши дома» и «Как вам это полюбится».
Широкую известность Маклаков получил лишь после появления на экране. В 2001 году актер сыграл эпизодическую роль в картине «Привет, малыш!», где его заметил знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов. Именно Тимур пригласил актера из «Маяковки» в свой проект «Ночной дозор» на роль магического шофера Семена.
Позже съемочная группа «Ночного дозора» поведала журналистам о невероятном трудолюбии Алексея Маклакова и его высоком профессионализме. А зрители и критики сошлись во мнении, что артист чрезвычайно точно «попал в образ». Невозможно представить, что роль водителя сыграл бы кто-то иной.
Еще большую популярность Маклаков снискал после выхода на экраны культового сериала «Солдаты». Его прапорщик Шматко настолько полюбился зрителям, что Алексею Константиновичу пришлось даже нанимать охранника: выйти из дому и пройтись по улице оказалось невозможным.
Позже Маклаков снялся во многих сезонах «Солдат», в которых актерский состав претерпевал немалые изменения. Но представить сериал без Шматко стало невозможно.
Среди далее последовавших киноработ Алексея Маклакова можно отметить ленты «После жизни», «Громовы» и «Время собирать камни». В этих фильмах актер сумел доказать, что ему по плечу разноплановые герои.
В картине «Тупой жирный заяц» Алексей Константинович оказался очень убедителен: ему пришлось сыграть непризнанного актера. Уважение требовательных кинокритиков Алексей Маклаков заслужил своими работами в лентах «Платина», «Шаг за шагом» и «Милосердный».
Многие поклонники этого замечательного артиста любят его не только за прекрасную игру, но и за песенный талант. Диск Маклакова «е-мое» пользуется огромным спросом. На январь 2019 года Алексей по прежнему ведет творческую деятельность. Снимается в кино, проводит творческие встречи с поклонниками. Обожает футбол. Болеет за московский «Спартак».
Маклаков трижды был в браке. Женщины, которых он любил, подарили ему четырех ребятишек. Сначала была Таня студентка, коллега по цеху, роман не привел к супружеству. Потом появилась Оля (с ней расписался в ЗАГСе), которая училась на медицинском факультете. От нее родился единственный сын, который, кстати, тоже выбрал сценическую профессию.
Затем судьба свела с Марией (вторая официальная супруга), но и она не смогла жить с постоянно занятым на съемках артистом. Развод был неизбежен, мать забрала рожденную в этом союзе дочь в Канаду.
Теперь звезда экрана строит совместную жизнь с А. Романцевой (девушка младше на 23 года). Законная жена подарила двух дочек. Эти двое отлично ладят и планируют еще завести детей.
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