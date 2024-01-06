Маклаков Алексей Константинович

Новый импульс творческая биография Алексея Маклакова получила в 1996 году, когда новосибирский артист переехал в Москву. Здесь его взяли в театр имени Владимира Маяковского. На этой сцене зрители воочию убедились в его высоком актерском мастерстве. С особенным удовольствием театралы смотрели спектакли с его участием «Синтезатор любви», «Дети Ванюшина», «Чума на оба ваши дома» и «Как вам это полюбится».

Широкую известность Маклаков получил лишь после появления на экране. В 2001 году актер сыграл эпизодическую роль в картине «Привет, малыш!», где его заметил знаменитый режиссер Тимур Бекмамбетов. Именно Тимур пригласил актера из «Маяковки» в свой проект «Ночной дозор» на роль магического шофера Семена.

Позже съемочная группа «Ночного дозора» поведала журналистам о невероятном трудолюбии Алексея Маклакова и его высоком профессионализме. А зрители и критики сошлись во мнении, что артист чрезвычайно точно «попал в образ». Невозможно представить, что роль водителя сыграл бы кто-то иной.