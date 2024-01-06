Задумывались ли вы о том кто придумал концепцию современного пехотного оружия?⁠⁠

Выдающийся русский конструктор оружия В.Г.Федоров, исследователь оружия и историк, оставил незабываемый след в истории отечественного стрелкового вооружения как создатель "автоматического оружия". Его важными достижениями были написание первой теоретической работы "Автоматическое оружие" в 1907 году, включающей "Атлас чертежей к автоматическому оружию", которая долгое время оставалась единственным исследованием в этой области. В его активе также первая русская автоматическая винтовка и первый в мире автомат, принятые на вооружение русской армии.





В начале 1905 года В.Г.Федоров начал работу над переделкой магазинной винтовки Мосина 1891 года в автоматическую. В помощь ему был назначен слесарь В. А. Дегтярев. Однако переделка оказалась неэффективной, и в 1906 году был разработан совершенно новый проект, который отличался простотой и целесообразностью. Эта винтовка, оригинального дизайна, успешно прошла все военные испытания с 1909 по 1912 год. Эти испытания были экстремальными, включая выдержку оружия под дождем, опускание в пруд, и перевозку по пыльным дорогам на телеге перед проверкой стрельбой. За этот вклад Федоров был награжден большой Михайловской премией и Сестрорецкому заводу было заказано 150 новых винтовок.





Во времена русско-японской войны возник интерес к легкому автоматическому оружию пехоты и к новым промежуточным патронам. Несколько стран, включая Японию, использовали винтовки, стреляющие 6,5-миллиметровыми патронами, из-за их преимуществ, таких как увеличение боезапаса, уменьшение отдачи и экономия металла при производстве патронов. На практике офицеры замечали, что разница между русскими и японскими винтовками была минимальна, особенно на средних и больших дистанциях, где стрелки предпочитали полагаться на ручные гранаты, штыки и револьверы.

В 1913 году Федоров предложил свой собственный патрон 6,5 мм с улучшенной баллистикой, без ранта и создал легкую автоматическую винтовку для этого патрона. Эта винтовка была очень похожа на предыдущую модель 7,62 мм, но отличалась отсутствием выступающего магазина и пяти патронов в шахматном порядке. Винтовка успешно прошла испытания, и Сестрорецкому заводу был заказано 20 таких винтовок 6,5 мм, но началась Первая мировая война, и работы были прерваны.

В 1916 году Федоров совершил своё гениальное открытие, создав автомат. Он укоротил ствол винтовки 1913 года и добавил съемный магазин на 25 патронов и рукоятку для стрельбы "с руки". Этот образец стал основой вооружения пехоты многих армий в мире. Важно отметить точность выводов Федорова: он создал короткоствольное оружие с дальностью выстрела до 300 метров, весом около 5 кг и скорострельностью примерно 100 выстрелов в минуту.