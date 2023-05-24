Колбасные изделия и технические сосуды: примеры самого нестандартного оружия в истории дуэлей

К Пастеру явился посланник от некоего аристократа, посчитавшего, что микробиолог допустил нелестное высказывание о графе, чем нанёс тому оскорбление. Которое нужно смыть кровью. Пастер спокойно выслушал претензии секунданта и сообщил, что принимает вызов. Но оставляет за собой право выбора оружия. И выбирает в этом качестве колбы. В одной будет возбудитель оспы, в другой – чистая вода. Достопочтенный граф пусть выпьет на выбор содержимое одной из них, а Пастеру достанется вторая.

Дуэли не было. Ведь невидимая глазу угроза гораздо страшнее привычных пистолетов и шпаг. И на её фоне даже оскорбление уже выглядит всего лишь неудачным высказыванием, которое вполне можно простить.