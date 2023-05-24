FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5802 поста • 1266 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Колбасные изделия и технические сосуды: примеры самого нестандартного оружия в истории дуэлей

Колбасные изделия и технические сосуды: примеры самого нестандартного оружия в истории дуэлей

Автор:
24 мая 2023 12:14
Сообщество : Истории
Метки: Луи Пастер   Оружие   Отто фон Бисмарк   Рудольф Вирхов   выбор   дуэль   интересно   история   колба   сосиска   
1038
5

Дуэль в классическом представлении – это красивый благородный поединок на шпагах или пистолетах. Или, в крайнем случае, состязание в острословии. Но были в истории случаи применения совсем уж нестандартного оружия. К примеру, сосисок.

Как можно биться колбасными изделиями? Кидаться, норовить ткнуть в глаз или поедать их на скорость? Как-то схлестнулся премьер-министр Пруссии Отто фон Бисмарк с одним из членов парламента. Будущий Железный Канцлер считал единственно возможным способом объединения германских земель насильственно-принудительный. А Рудольф Вирхов полагал, что такие меры мало того что неэффективны, так ещё и зря опустошают казну.

×
×

Бисмарк рассердился и решил на практике доказать Вирхову, что физические методы воздействия более чем результативны. И вызвал Рудольфа на дуэль. Вирхов абсолютно трезво оценил свои шансы выстоять против опытного дуэлянта Бисмарка: их не было. Но он был человеком находчивым, к тому же доктором, специализировавшимся на таком направлении как физиология. И заявил секундантам, что сам выберет оружие, раз уж такое дело.

И выбрал. Две сосиски. Одна из которых, по заявлению Вирхова, была нашпигована трихинеллами – опасными червями-паразитами. Вторая была совершенно обычной вкусной колбаской. Вирхов сообщил секундантам Бисмарка, что оставляет за ним право первым выбрать и съесть сосиску. Вторую он употребит сам. Шокированные посланцы от греха подальше отказались и от оружия, и от дуэли. Вирхов с честью вышел из сложной для себя ситуации. Не нашлось ни одного человека, который обвинил бы политика в трусости.

Не менее поучительная история произошла и с другим знаменитым учёным, исследователем и новатором Луи Пастером. Точных данных о том, был ли он в курсе сосисочной дуэли, нет. Но он тоже нашёл блестящий выход из ситуации, не потеряв при этом лица.

К Пастеру явился посланник от некоего аристократа, посчитавшего, что микробиолог допустил нелестное высказывание о графе, чем нанёс тому оскорбление. Которое нужно смыть кровью. Пастер спокойно выслушал претензии секунданта и сообщил, что принимает вызов. Но оставляет за собой право выбора оружия. И выбирает в этом качестве колбы. В одной будет возбудитель оспы, в другой – чистая вода. Достопочтенный граф пусть выпьет на выбор содержимое одной из них, а Пастеру достанется вторая.

Дуэли не было. Ведь невидимая глазу угроза гораздо страшнее привычных пистолетов и шпаг. И на её фоне даже оскорбление уже выглядит всего лишь неудачным высказыванием, которое вполне можно простить.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Луи Пастер   Оружие   Отто фон Бисмарк   Рудольф Вирхов   выбор   дуэль   интересно   история   колба   сосиска   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan Час назад
Ну как тут не вспомнить классику?
Я вызову его на дуэль! - Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832k
А.Берестенко 55 минут назад
Какая странная у вас шпага, сударь.
Это арматура, сэр!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84866



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
"Человек, не проходи мимо"
"Человек, не проходи мимо"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая милота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#люди#авария#удивительно#Приколы#искусство#СССР#красота
#интересно#интересное#история#забавно#ДТП#Жизнь#шоу бизнес#кино#улыбнуло#знаменитости
#Юмор#Прикол#подборка#позитив#США#картинки#фильм#Питомцы#Япония#милота
"Человек, не проходи мимо" "Человек, не проходи мимо" Позитивный батя пародирует свою дочку Позитивный батя пародирует свою дочку Сёрфер вместе с сыном ловит волну Сёрфер вместе с сыном ловит волну Собаке не понравилось, что её дразнят Собаке не понравилось, что её дразнят В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь

На что жалуетесь?

Вернуться