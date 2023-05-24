Колбасные изделия и технические сосуды: примеры самого нестандартного оружия в истории дуэлей

Дуэль в классическом представлении – это красивый благородный поединок на шпагах или пистолетах. Или, в крайнем случае, состязание в острословии. Но были в истории случаи применения совсем уж нестандартного оружия. К примеру, сосисок.
Как можно биться колбасными изделиями? Кидаться, норовить ткнуть в глаз или поедать их на скорость? Как-то схлестнулся премьер-министр Пруссии Отто фон Бисмарк с одним из членов парламента. Будущий Железный Канцлер считал единственно возможным способом объединения германских земель насильственно-принудительный. А Рудольф Вирхов полагал, что такие меры мало того что неэффективны, так ещё и зря опустошают казну.
Бисмарк рассердился и решил на практике доказать Вирхову, что физические методы воздействия более чем результативны. И вызвал Рудольфа на дуэль. Вирхов абсолютно трезво оценил свои шансы выстоять против опытного дуэлянта Бисмарка: их не было. Но он был человеком находчивым, к тому же доктором, специализировавшимся на таком направлении как физиология. И заявил секундантам, что сам выберет оружие, раз уж такое дело.
И выбрал. Две сосиски. Одна из которых, по заявлению Вирхова, была нашпигована трихинеллами – опасными червями-паразитами. Вторая была совершенно обычной вкусной колбаской. Вирхов сообщил секундантам Бисмарка, что оставляет за ним право первым выбрать и съесть сосиску. Вторую он употребит сам. Шокированные посланцы от греха подальше отказались и от оружия, и от дуэли. Вирхов с честью вышел из сложной для себя ситуации. Не нашлось ни одного человека, который обвинил бы политика в трусости.
Не менее поучительная история произошла и с другим знаменитым учёным, исследователем и новатором Луи Пастером. Точных данных о том, был ли он в курсе сосисочной дуэли, нет. Но он тоже нашёл блестящий выход из ситуации, не потеряв при этом лица.
К Пастеру явился посланник от некоего аристократа, посчитавшего, что микробиолог допустил нелестное высказывание о графе, чем нанёс тому оскорбление. Которое нужно смыть кровью. Пастер спокойно выслушал претензии секунданта и сообщил, что принимает вызов. Но оставляет за собой право выбора оружия. И выбирает в этом качестве колбы. В одной будет возбудитель оспы, в другой – чистая вода. Достопочтенный граф пусть выпьет на выбор содержимое одной из них, а Пастеру достанется вторая.
Дуэли не было. Ведь невидимая глазу угроза гораздо страшнее привычных пистолетов и шпаг. И на её фоне даже оскорбление уже выглядит всего лишь неудачным высказыванием, которое вполне можно простить.
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Я вызову его на дуэль! - Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету.
Это арматура, сэр!