18 самых необычных видов огнестрельного оружия из прошлого

На протяжении всей истории огнестрельное оружие было не только средством защиты и нападения, но и предметом искусства, символом статуса. Сегодня мы рассмотрим одни из самых стильных и оригинальных моделей прошлого, каждая из которых имеет свою уникальную историю и характеристики.
Полуавтоматический пистолет Whitney Wolverine калибра .22 LR появился в 1956 году и стал ярким примером инновационного огнестрельного оружия. Его создатель, Роберт Хиллберг, был ветераном Второй мировой войны, специализировавшимся на авиационном оружии. Этот пистолет отличался эстетикой "космической эпохи" и новаторским использованием алюминия - легкого материала, в то время редко встречавшегося в огнестрельном оружии.
Wolverine имел ствол длиной 11,75 см и магазин на 10 патронов, а его общий вес составлял всего 652 г. С 1956 по 1958 год было выпущено всего 13371 экземпляр, что сделало его редкой коллекционной вещью.
Хиллберг назвал пистолет Wolverine ("Росомаха") в честь своей любимой футбольной команды Мичиганского университета.
Немецкий охотничий нож 1528 года - отличный пример многофункционального дизайна и мастерства эпохи раннего Возрождения. Автором диковинки является клинковый мастер Карла V – Амброзиус Гемлих. Изготовлен из стали, бронзы, золота и рога оленя.
Знаковый образец оружия начала XIX века, отражающий технологические достижения и личные вкусы французского императора. В отличие от обычных однозарядных пистолетов того времени, трехкамерная конструкция позволяла производить несколько выстрелов до перезарядки, что было значительным преимуществом. Эта конструкция была ранней попыткой увеличить темп стрельбы - эта концепция получила значительное развитие в последующие годы.
Револьвер Apache - уникальное и нетрадиционное огнестрельное оружие конца XIX века. Это устройство включает в себя функции револьвера, кастета и обоюдоострого ножа, что делает его универсальным инструментом для ближнего боя. Благодаря своей компактной конструкции Apache легко спрятать: компоненты складываются в цилиндр, что позволяет незаметно носить его в кармане. Это сделало Apache излюбленным оружием для тайных операций, особенно в криминальном мире.
В 1949 году Иосиф Сталин получил уникальный подарок на день рождения: самозарядный пистолет калибра 9х18 мм, сконструированный Николаем Фёдоровичем Макаровым. Этот пистолет был одобрен советским правительством к дальнейшей доработке и массовому производству, и к 1951 году стал стандартным оружием армии и милиции.
Четыре нарезных ствола - значительное новшество - свидетельствуют о том, что пистолет был нацелен на повышение точности стрельбы, что было одним из ключевых достижений в огнестрельном оружии того времени. При общей длине около 18 см это компактное оружие было создано для удобства ношения, вероятно, в качестве личного боевого оружия. Стоит также отметить красивый узор на рукоятке.
Питер Пек, известный оружейник и часовщик, изготовил один из самых ранних пистолетов для императора Карла V, правившего с 1519 по 1556 год. Оружие отличается передовой для своего времени конструкцией, в которой два замка объединены в единый механизм. Такая конструкция позволила обеспечить воспламенение заряда в стволах по отдельности. Пистолет также примечателен художественными деталями, отражающими статус его владельца: двуглавый орёл, символ Римской империи, и Геркулесовы столбы, олицетворяющие силу и решительность, а также латинский девиз "PLUS ULTRA" ("за пределы").
Уникальный образец, выточенный из стали Эмануэлем Саделером около 1600-1610 годов. Тыльник рукояти украшен гербом Баварии и цепью ордена Золотого руна, рыцарем которого Максимилиан I стал в 1600 году. Декор сочетает техники резьбы по стали, чернения и позолоты.
Револьвер "Перечница" был популярен в Северной Америке с 1830 года до Гражданской войны, но концепция появилась значительно раньше. Так, в XV веке придумали рибадекин - орудие с несколькими пушками для последовательного или залпового огня. К 1790 году конструкция "перечницы" получила развитие и стала включать в себя механизмы с кремнёвым замком ("Нок" в Англии и "Сегаллас" в Бельгии).
У ружья восьмигранный ствол, изготовленный из дамасской стали. Имеется рельефная прицельная пластина, повышающая точность стрельбы. Материалы - рог, серебро и дамасская сталь - демонстрируют гармоничное сочетание практичности и мастерства.
Замок пистолета украшен серебряным цветочным орнаментом, что ещё больше подчеркивает внимание к деталям и художественное мастерство оружейника.
Пистолет-меч - уникальное гибридное оружие, предназначенное в первую очередь для использования в ближнем бою, причём пистолет - лишь дополнение. В отличие от винтовок со штыком, пистолет-меч неразъёмный.
Krummlauf, что в переводе означает "изогнутый ствол", - приспособление для штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, предназначенное для стрельбы из укрытий. Это устройство имело изогнутый ствол и перископический прицел, позволявший солдатам вести огонь из-за угла, не подвергая себя опасности. Однако Krummlauf имел существенные ограничения. Изогнутый ствол создавал огромную нагрузку как на ствол, так и на пули, что приводило к резкому сокращению срока службы. Оружие могло выдержать только 160-300 выстрелов.
Появление велосипеда как популярного вида транспорта во Франции принесло с собой неожиданную проблему: бездомные собаки преследовали и кусали велосипедистов. Рене Галанд изобрёл револьвер "Велодог" для отпугивания животных. К револьверу выпускались специальные, не опасные для жизни патроны, заряженные солью, перцем или соляной пылью.
Отличительной особенностью этого пистолета является веерное расположение стволов, напоминающее перепончатую лапку утки. Такая необычная конструкция имела практическое применение в боевых ситуациях на близком расстоянии. При выстреле пули рассеивались, что увеличивало вероятность поражения нескольких целей одновременно, особенно в замкнутом пространстве.
Gyrojet стреляет небольшими реактивными снарядами, известными как Microjets. Эти ракеты, в отличие от обычных пуль, генерируют минимальную отдачу. Инновационная конструкция позволила создать удивительно легкое и удобное для транспортировки оружие, что сделало его новинкой на рынке огнестрельного оружия того времени. Но был и существенный минус - малая эффективность в ближнем бою, поскольку ракета разгоняется и набирает максимальную скорость только на приличном расстоянии от стрелка.
Борхардт К93, разработанный Гуго Борхардтом в 1893 году, стал первым удачным самозарядным пистолетом. Инженер также создал под него оригинальный патрон 7,65 мм Borchardt. Несмотря на хорошие баллистические характеристики и надежность, пистолет оказался громоздким из-за почти вертикальной рукоятки и неравномерного распределения веса.
Часовщик Франц Пфаннл создал один из самых малогабаритных пистолетов "Колибри", а к нему - самый маленький патрон 2,7×9 мм. "Колибри" рекламировался как удобное средство самообороны, которое удобно носить в дамской сумочке. Однако оружие было слабым по мощности и неточным. "Колибри" был практически бесполезным, если стрелять в грудь или конечности, но мог нанести урон при попадании в лицо.
Оружие с горизонтальным блоком патронников. После произведения выстрела обойма перемещалась вправо, подставляя следующий патрон. Ударно-спусковой механизм у "Гармоники" двойного действия. Длина ствола составляет 11,4 см. Пистолет может стрелять как с предварительным взводом курка, так и самовзводом. Самый ранний известный образец пистолета-гармошки датируется 1742 годом, его сконструировал швейцарский изобретатель Вельтен.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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