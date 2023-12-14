18 самых необычных видов огнестрельного оружия из прошлого

Полуавтоматический пистолет Whitney Wolverine калибра .22 LR появился в 1956 году и стал ярким примером инновационного огнестрельного оружия. Его создатель, Роберт Хиллберг, был ветераном Второй мировой войны, специализировавшимся на авиационном оружии. Этот пистолет отличался эстетикой "космической эпохи" и новаторским использованием алюминия - легкого материала, в то время редко встречавшегося в огнестрельном оружии.

Wolverine имел ствол длиной 11,75 см и магазин на 10 патронов, а его общий вес составлял всего 652 г. С 1956 по 1958 год было выпущено всего 13371 экземпляр, что сделало его редкой коллекционной вещью.

Хиллберг назвал пистолет Wolverine ("Росомаха") в честь своей любимой футбольной команды Мичиганского университета.