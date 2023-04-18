Почему ковбой никогда не заряжал барабан полностью?

Практика показывала другое. У револьверов XIX века было два существенных недостатка: первое - боек был объединён с курком и от капсюля не отделялся, а второе - качество оружия, его деталей было не лучшим, потому что не было качественных станков и приборов. Всё это могло привести к тому, что револьвер одиночного действия мог выпалить сам по себе даже при невзведённом курке. При неудачном стечении обстоятельств боёк мог ударить о капсюль - при падении или ударе о твёрдый предмет.