Почему ковбой никогда не заряжал барабан полностью?

Эта легенда существует в США ещё со времён Дикого Запада: вместо последнего патрона в барабане должна лежать свёрнутая в трубочку купюра номиналом в доллар, которую надо будет отдать гробовщику, чтобы тот похоронил странника, когда его наконец убьют.
Естественно, никто никаких купюр в барабан не вставлял, но последний патрон в барабане и правда практически никогда не был заряжен. И на то были объективные причины.
В те времена револьверы были одинарного действия. То есть, чтобы выстрелить, сначала нужно было взвести курок большим пальцем, а потом спустить, нажав на спусковой крючок уже указательным. И только тогда револьвер выстрелит. Получается, что в обычных условиях оружие просто не выстрелит, сколько не мучай спусковой крючок. И предохранитель, получается, не нужен. Только с одной оговоркой: в нормальных условиях.
Практика показывала другое. У револьверов XIX века было два существенных недостатка: первое - боек был объединён с курком и от капсюля не отделялся, а второе - качество оружия, его деталей было не лучшим, потому что не было качественных станков и приборов. Всё это могло привести к тому, что револьвер одиночного действия мог выпалить сам по себе даже при невзведённом курке. При неудачном стечении обстоятельств боёк мог ударить о капсюль - при падении или ударе о твёрдый предмет.
Чтобы избежать такой глупой смерти или серьёзных травм, стрелки клали в барабан меньше на один патрон, оставляя пустую камору напротив бойка. И когда курок взводился, то барабан поворачивался и под бойком уже оказывался патрон. В современные револьверы уже можно заряжать все патроны, технология серьёзно доработана - в оружие помещена специальная пружина, не позволяющая бойку соприкасаться с капсюлем при не отжатом спуске. Ударник и курок разделили, а курок был доработан ради безопасности.
100% защиту от самопроизвольного выстрела револьверы одиночного действия не дают и сейчас, но риски сведены к минимуму. Но и сейчас периодически ведутся разговоры о том, чтобы начать производство револьверов с кнопочным или же флажковым предохранителем. Они были разработаны уже в начале XX века, но из-за сложности не особо популярны.
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