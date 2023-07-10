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Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие

Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие

Автор:
10 июля 2023 11:06
Сообщество : Факты
Метки: Оружие   Япония   амигаса   аналог   головной убор   история   применение   факт   шляпа   
5813
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Для простого японского народа, трудившегося на земле, головные уборы играли важную практическую роль. Они также демонстрировали принадлежность к определённому сословию либо классу. Но у распространённой дорожной шляпы, которая называется амигаса, была ещё одна дополнительная скрытая опция.

Слово «амигаса» переводится как плетёная коса. И этот широкополый головной убор плёлся из рисовой соломы в виде круга. Но поскольку пешие путешествия, да ещё на дальние расстояния – штука рискованная, то в чью-то светлую голову пришла однажды идея использовать неприметный предмет образа как оружие. Для этого шляпу армировали внушительным железным обручем или крепили изнутри несколько небольших острых лезвий.

Идея полезная и эффективная, поскольку из-под внушительного козырька и лица владельца не видно. Катану, конечно, не спрятать, а вот небольшие выдвижные клинки, маленький лук и другое оружие небольших размеров запросто. Ещё конусообразный головной убор отлично подходил для переноски стрел, которые аккуратно вплетали в виде спиц. Конечно, при использовании такого оружия важную роль играла внезапность. Но, несмотря на простоту и кажущуюся примитивность, шляпа спасла немало жизней своих владельцев.


Амигаса была в ходу у крестьян, поскольку надёжно защищала во время  работы и передвижений не только от палящих лучей солнца, но и от ливня.  Особая конструкция могла даже полностью закрывать плечи, делая шляпу своего рода частью доспехов. Крестьянскую разработку взяли на вооружение не только мирные путники, но и самураи, а также преступные элементы разных уровней. Поэтому некоторые ошибочно принимают её за часть классического облачения самураев.

Отдельные скептики считают выдумкой эту функциональную нагрузку головного убора, но музейные экспонаты и исторические архивы не только Японии, но и других азиатских стран доказывают обратное.

Источник:

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Метки: Оружие   Япония   амигаса   аналог   головной убор   история   применение   факт   шляпа   
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17  комментариев
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4k
Taf Taffus 7 часов назад
Лажа полная. Шляпа и сандалии из соломы были расходниками с временем жизни 1-2 недели. Делались буквально из мусора и были крайне дешевы в приобретении. Кто не мог купить - те без проблем могли это все сплести самостоятельно. Собственно в фильмах, когда показывают некую личность, бродящую в раскисших сандалиях и бесформенной дырявой шляпе, именно хотят показать совершенно опустившуюся личность, которая с одной стороны не может себе позволить купить новые сандалии/шляпу, с другой стороны они не умеют себя самостоятельно обеспечить этими предметами одежды.

И уж никто в здравом уме не будет лепить из сверхлегкого предмета одежды монструозную конструкцию весом в килограммы, чтобы потом нагружать ею свою же шею.
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7k
Нестерин Сергей 18 минут назад
Полную шляпу снаряжения в студию
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3k
VPJ 4 часа назад
Тоже мне бином Ньютона. Вон мужа Кати из "Хождения по мукам", тоже каской грохнули А в "Бумараше" в немецком "хелме" бурду варили))))))
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835
adssaf afasffdsga 4 часа назад
Лук в шляпу... Крестьянин... Остальное я ещё мог перенести, но это уже вообще писец. Очевидно аффтарь говорит о таби-юми - складной лук. Классический японский ассиметричный - юми - был 2 метра в длину. Сёкю - короткий юми - 60-90 см. Убойная дальность сёкю у тренированного человека - 20-25 метров. Вы представляете, какая убойная дальность и точность у таби-юми? И как, в случае нападения, несчастный крестьянин его будет собирать? Сёкю в шляпе он в любом случае хер пронесёт. Галоперидольчику, может?
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11k
DumDum 6 часов назад
"Катану, конечно, не спрятать, а вот небольшие выдвижные клинки, маленький лук и другое оружие небольших размеров запросто." А потом от них отказались в пользу женских сумочек...
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1k
Уходим отсюда 6 часов назад
Крыша над головой
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46k
Aleksandr 7 часов назад
Олдфаги вспомнят...

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9k
Мариус 7 часов назад
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3k
poбт 7 часов назад
история как с "корейской морковкой"

что про нее корейцы не знают, что япошки до фильмов про нинзю в душе не е*бли что их шляпами можно головы сносить
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3k
Lexx 7 часов назад
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102
Patiot Lexx Час назад
Финиш хим!
Кунг Лао винс!
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