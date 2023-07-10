Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие

Амигаса была в ходу у крестьян, поскольку надёжно защищала во время работы и передвижений не только от палящих лучей солнца, но и от ливня. Особая конструкция могла даже полностью закрывать плечи, делая шляпу своего рода частью доспехов. Крестьянскую разработку взяли на вооружение не только мирные путники, но и самураи, а также преступные элементы разных уровней. Поэтому некоторые ошибочно принимают её за часть классического облачения самураев.