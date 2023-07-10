Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие

Для простого японского народа, трудившегося на земле, головные уборы играли важную практическую роль. Они также демонстрировали принадлежность к определённому сословию либо классу. Но у распространённой дорожной шляпы, которая называется амигаса, была ещё одна дополнительная скрытая опция.
Слово «амигаса» переводится как плетёная коса. И этот широкополый головной убор плёлся из рисовой соломы в виде круга. Но поскольку пешие путешествия, да ещё на дальние расстояния – штука рискованная, то в чью-то светлую голову пришла однажды идея использовать неприметный предмет образа как оружие. Для этого шляпу армировали внушительным железным обручем или крепили изнутри несколько небольших острых лезвий.
Идея полезная и эффективная, поскольку из-под внушительного козырька и лица владельца не видно. Катану, конечно, не спрятать, а вот небольшие выдвижные клинки, маленький лук и другое оружие небольших размеров запросто. Ещё конусообразный головной убор отлично подходил для переноски стрел, которые аккуратно вплетали в виде спиц. Конечно, при использовании такого оружия важную роль играла внезапность. Но, несмотря на простоту и кажущуюся примитивность, шляпа спасла немало жизней своих владельцев.
Амигаса была в ходу у крестьян, поскольку надёжно защищала во время работы и передвижений не только от палящих лучей солнца, но и от ливня. Особая конструкция могла даже полностью закрывать плечи, делая шляпу своего рода частью доспехов. Крестьянскую разработку взяли на вооружение не только мирные путники, но и самураи, а также преступные элементы разных уровней. Поэтому некоторые ошибочно принимают её за часть классического облачения самураев.
Отдельные скептики считают выдумкой эту функциональную нагрузку головного убора, но музейные экспонаты и исторические архивы не только Японии, но и других азиатских стран доказывают обратное.
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И уж никто в здравом уме не будет лепить из сверхлегкого предмета одежды монструозную конструкцию весом в килограммы, чтобы потом нагружать ею свою же шею.
что про нее корейцы не знают, что япошки до фильмов про нинзю в душе не е*бли что их шляпами можно головы сносить
Кунг Лао винс!