В Кыргызстане обнаружена древняя сабля

4 июня 2023 года трое братьев из села Аманбаев Таласской области нашли редкий артефакт. Сабля представляет собой прекрасный образец средневекового искусства. Великолепное исполнение и состояние оружия свидетельствуют о мастерстве кузнецов того времени. Находка уникальна не только для Кыргызстана, но и всей Центральной Азии.
Чынгыз, Абдылда и Кубат Муратбековы вместе с Нурдином Джуманалиевым активно занимаются археологией. За последний год братья передали в фонд музея "Манас Ордо" около 250 исторических артефактов.
Сабля состоит из нескольких частей, включая навершие, рукоять, крестовину и лезвие. Этот тип оружия возник в Иране в XII веке, а затем распространился от Марокко до Пакистана. Изогнутая форма позволяет предположить, что сабля принадлежит мусульманской стране, подобно саблям типа "шамшир", найденным в индоиранском регионе.
Размеры находки:
Длина: 90 см
Длина навершия: 3,5 см
Длина рукояти: 10,2 см
Длина крестовины: 12 см
Длина лезвия: 77 см
Ширина лезвия: 2,5 см
Братья также нашли сосуд диаметром 5 см для плавки металла и монету с арабскими надписями на обеих сторонах. Такие монеты использовались в Киргизии в XI веке, когда возникло государство Караханидов.
По мнению Сыятбека Ибралиева, сотрудника национального комплекса "Манас Ордо", находки указывают на то, что в этом районе существовали мастерские по чеканке монет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Показал истинное лицо!": неприятные ситуации, которые случились во время развода
- Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах