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В Кыргызстане обнаружена древняя сабля

В Кыргызстане обнаружена древняя сабля

Автор:
07 августа 2023 10:53
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Кыргызстан   Оружие   археология   история   находка   сабля   
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4 июня 2023 года трое братьев из села Аманбаев Таласской области нашли редкий артефакт. Сабля представляет собой прекрасный образец средневекового искусства. Великолепное исполнение и состояние оружия свидетельствуют о мастерстве кузнецов того времени. Находка уникальна не только для Кыргызстана, но и всей Центральной Азии.

Чынгыз, Абдылда и Кубат Муратбековы вместе с Нурдином Джуманалиевым активно занимаются археологией. За последний год братья передали в фонд музея "Манас Ордо" около 250 исторических артефактов.

Сабля состоит из нескольких частей, включая навершие, рукоять, крестовину и лезвие. Этот тип оружия возник в Иране в XII веке, а затем распространился от Марокко до Пакистана. Изогнутая форма позволяет предположить, что сабля принадлежит мусульманской стране, подобно саблям типа "шамшир", найденным в индоиранском регионе.

Размеры находки:

Длина: 90 см

Длина навершия: 3,5 см

Длина рукояти: 10,2 см

Длина крестовины: 12 см

Длина лезвия: 77 см

Ширина лезвия: 2,5 см

Братья также нашли сосуд диаметром 5 см для плавки металла и монету с арабскими надписями на обеих сторонах. Такие монеты использовались в Киргизии в XI веке, когда возникло государство Караханидов.

По мнению Сыятбека Ибралиева, сотрудника национального комплекса "Манас Ордо", находки указывают на то, что в этом районе существовали мастерские по чеканке монет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кыргызстан   Оружие   археология   история   находка   сабля   
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1  комментарий
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Roman 11 минут назад
Судя по отсутствию слов "датировка", "стратиграфия" и т.п., чуваки разрушают археологические памятники с помощью металлоискателя.
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