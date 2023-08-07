В Кыргызстане обнаружена древняя сабля

4 июня 2023 года трое братьев из села Аманбаев Таласской области нашли редкий артефакт. Сабля представляет собой прекрасный образец средневекового искусства. Великолепное исполнение и состояние оружия свидетельствуют о мастерстве кузнецов того времени. Находка уникальна не только для Кыргызстана, но и всей Центральной Азии.