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«Фунрю». Уникальные разработки для ПВО Японии

«Фунрю». Уникальные разработки для ПВО Японии

Автор:
05 января 2024 21:17
Метки: бомбардировки   пво   проект   снаряд   
542
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Япония во время Второй мировой войны пыталась создать различные виды оружия, которые могли бы повернуть ход конфликта в их пользу. Среди этого оружия выделялись уникальные ракеты Funryu («Фунрю»), которые стали одним из прообразов современных ЗРК.

Осознание катастрофы

Японцы к 1943 году потеряли преимущество в воздухе: их истребительная авиация понесла значительные потери, а имеющиеся самолёты значительно уступали по ЛТХ своим заокеанским соперникам. С 1944 года особую опасность стали представлять бомбардировщики В-29 Superfortress, которые были практически недосягаемы для истребителей японцев. В это же время ПВО в корне не справлялась со своими задачами из-за малого количества физически и морально устаревших зенитных средств. Положение было катастрофическим, и инженеры начали принимать меры по разработке новых видов и систем борьбы с авиацией противника.

Поиски путей решения

Попытки развития артиллерийских систем потерпели крах: большинство пушек просто не доставали до высоты полёта В-29, а 100-мм пушки тип 98 и 150-мм пушки тип 5 были тяжёлыми и дорогими как в производстве, так и в эксплуатации. В то же время серьёзное отставание в развитии авиации и нехватка топливных ресурсов не позволяло решить проблему за счёт создания и производства новейших самолётов, хотя такие попытки предпринимались до конца войны. Было решено использовать наработки  программы создания противовоздушных НУРС на основании меньших затрат на производство и обслуживание, а также возможности быстрой постройки из доступных ресурсов. До этого в 1943 году уже были разработаны и испытаны три типа зенитных ракет морского базирования – «Ро-Цу», «Ро-Са» и «Ро-Та». Все три проекта  по результатам исследований были признаны нерациональными, а «Ро-Цу» — даже слишком опасным.

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В боевой части этих ракет использовался фосфор, поэтому обслуживающий персонал должен был носить специальные защитные костюмы, а при пуске ракет отходить от установок как можно дальше. Но наработки по этим прототипам были сохранены. В то же время существовала противокорабельная ракета «Фунрю-1», имевшая возможность управления по радиосвязи. Было решено объединить эти проекты и создать на их основе новое чудо-оружие, способное вернуть, как казалось японцам, превосходство в воздухе. В итоге, все проекты, начиная с «Фунрю-2», разрабатывались параллельно до самого конца войны в 1945 году.

Развитие проекта

Первый образец — «Фунрю-1» — стал единственным прототипом, который был создан для использования с самолёта и при этом являлся ракетой класса «воздух-поверхность». Он представлял собой миниатюрный самолёт, внутри которого находилось 400 кг взрывчатки. Носителем выступал бомбардировщик Mitsubishi G4M, на котором также находился пост управления ракетой по радиоканалу. Этот проект напоминал немецкие ракеты Hs 293, которые имели схожий принцип работы. От этого проекта отказались, так как система наведения была несовершенной и требовала много времени для корректировки, а после поражения в заливе Лейте американский флот получил господство на море и обеспечивал эффективное подавление авиации. По некоторым сведениям, существовал вариант «Фунрю-1 Го» для пуска с земли или кораблей за счёт установки, но идея была провальной, так как ракеты едва могли оторваться от поверхности.

«Фунрю-2» уже являлась ракетой «земля-воздух», как и все последующие образцы. Её длина составляла 2,3 метра, собственный диаметр — 0,3 метра. Внешний вид прототипа напоминал гаубичный снаряд с добавлением оперения и двигателя. Масса составляла 370 кг, из которых 50 приходились на боевую часть (фугасную либо, предположительно, фугасно-зажигательную San-Shiki). Твердотопливный реактивный двигатель (ТРД) ракеты состоял из 18-ти пороховых шашек и был разработан специально для обеспечения хороших характеристик. В результате ракета могла разгоняться до 845 км/ч и достигать высоты в 5 километров. Управление ракетой осуществлялось с земли: наводчик следил за целью в визир и при помощи команд «вверх-вниз» и «влево-вправо» корректировал полёт снаряда к объекту поражения. Вероятно, взрыватель был контактный с дополнительной радиокомандой на подрыв. Ракета в ходе испытаний показала склонность к вилянию, а высота и скорость были признаны недостаточными.


Поскольку опыты с ТРД показали неудовлетворительные характеристики, было решено создавать дальнейшие образцы уже на жидкостном реактивном двигателе (ЖРД), который считался перспективным и способным на достижение необходимых показателей. «Фунрю-3» отличался от прежней ракеты наличием ЖРД, однако создать полностью собственный двигатель так и не удалось. Конструкция и система управления были признаны неподходящими, и проект быстро закрыли.

Одновременно с разработкой ракет «Фунрю», японцы летом 1944 года пытались доставить к себе образец истребителя Ме.163В с ЖРД Walter HWK.509A. Подлодка с грузом была потоплена под Сингапуром, но удалось сохранить большую часть документов по обслуживанию и эксплуатации. На основе этой документации относительно успешно воссоздали двигатель и запустили в производство под названием Toku-Ro 2 (KR.10). Его и было решено использовать для ракеты «Фунрю-4». Из-за этого она сильно увеличилась в размерах (4 м длина и 0,6 м собственного диаметра), а масса достигла отметки в 1900 кг. Из-за столь большой массы ракета не могла запускаться вертикально: для этого использовалась установка с наклоном в 45 градусов. Теоретическая скорость ракеты составляла 1099 км/ч, а дальность и высота поражения цели — умопомрачительные по тем временам 30 и 15 километров. Была заметно улучшена радиосистема наведения: теперь для этого использовались 2 радара, один из которых вёл противника, а второй — саму ракету. При этом автоматическая ЭВМ соотносила данные с радаров и передавала на ракету команды для корректировки полёта. Наводчик лишь следил за процессом и в нужный момент подрывал ракету. Для компенсации точности масса боевой части возросла до 200 кг. В дальнейшем в проекте предполагалось реализовать неконтактный автоматический взрыватель и систему «свой-чужой» для применения ракеты совместно с союзными перехватчиками.


Трагическая судьба

Ни один из опытных образцов ракет так и не пошёл в серию, поскольку работы затянулись до 1945 года, когда война уже была проиграна, а проект потерял всякий смысл. Чтобы наработки не достались странам-победительницам, почти все материалы были уничтожены, а инженеры и специалисты уволены. И от огромного проекта с весьма серьёзным потенциалом в настоящее время сохранились лишь крупицы информации.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

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4  комментария
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3zo672nyb9t0 10 часов назад
>стали одним из прообразов современных ЗРК.

были прообразом чего угодно, только не ЗРК
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4k
Taf Taffus Час назад
Помня наработки по противокорабельным самолетам камикадзе и торпедам кайтен, подумал что и тут ниппонци применили свое национальное ноухау.
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5k
Григорий 12 часов назад
варгеи идите к себе на кипр сосать хозяйское, как вы любите!
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9k
MPEG-8 12 часов назад
Мало по ним еб...ли, нужно было чуток по сильнее.
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