«Фунрю». Уникальные разработки для ПВО Японии

Осознание катастрофы

Японцы к 1943 году потеряли преимущество в воздухе: их истребительная авиация понесла значительные потери, а имеющиеся самолёты значительно уступали по ЛТХ своим заокеанским соперникам. С 1944 года особую опасность стали представлять бомбардировщики В-29 Superfortress, которые были практически недосягаемы для истребителей японцев. В это же время ПВО в корне не справлялась со своими задачами из-за малого количества физически и морально устаревших зенитных средств. Положение было катастрофическим, и инженеры начали принимать меры по разработке новых видов и систем борьбы с авиацией противника.

Поиски путей решения

Попытки развития артиллерийских систем потерпели крах: большинство пушек просто не доставали до высоты полёта В-29, а 100-мм пушки тип 98 и 150-мм пушки тип 5 были тяжёлыми и дорогими как в производстве, так и в эксплуатации. В то же время серьёзное отставание в развитии авиации и нехватка топливных ресурсов не позволяло решить проблему за счёт создания и производства новейших самолётов, хотя такие попытки предпринимались до конца войны. Было решено использовать наработки программы создания противовоздушных НУРС на основании меньших затрат на производство и обслуживание, а также возможности быстрой постройки из доступных ресурсов. До этого в 1943 году уже были разработаны и испытаны три типа зенитных ракет морского базирования – «Ро-Цу», «Ро-Са» и «Ро-Та». Все три проекта по результатам исследований были признаны нерациональными, а «Ро-Цу» — даже слишком опасным.