Российская компания показала проект премиум-вагонов для длительных поездок

Добавим, что "Трансмашхолдинг" является крупнейшим в России разработчиком современного подвижного состава и среднеоборотных двигателей.





В конце июля нынешнего года генеральный директор компании Кирилл Липа сообщил о "судьбоносном событии" — "Трансмашхолдинг" выиграл самый крупный тендер в истории железных дорог (6,5 млрд евро). Руководству "Индийских железных дорог" понравились проекты компании и там решили создать с российской компанией совместное предприятие. Соглашение в рамках тендера подразумевает поставку пассажирских вагонов в Индию в течение последующих четырёх лет и 35 лет их сервисного обслуживания.



Что касается совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, то доля России в ней составит 75%, Индии — 25%.