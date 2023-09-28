Российская компания показала проект премиум-вагонов для длительных поездок

Солидный вагон для солидных господ.
Компания "Трансмашхолдинг" представила проект "вагонов будущего" повышенной комфортности, которые предназначены для длительных путешествий.
В купе будет установлена кровать увеличенной ширины, полноценный шкаф из дерева и туалет с душевой кабиной и умывальником. Судя по представленному концепту, стены купе выполнены из дерева, а кресла из кожи.
Билет в купе премиум-класса, очевидно, будет стоить недёшево. Однако пока даже неизвестно, когда начнётся реализация проекта.
Добавим, что "Трансмашхолдинг" является крупнейшим в России разработчиком современного подвижного состава и среднеоборотных двигателей.
В конце июля нынешнего года генеральный директор компании Кирилл Липа сообщил о "судьбоносном событии" — "Трансмашхолдинг" выиграл самый крупный тендер в истории железных дорог (6,5 млрд евро). Руководству "Индийских железных дорог" понравились проекты компании и там решили создать с российской компанией совместное предприятие. Соглашение в рамках тендера подразумевает поставку пассажирских вагонов в Индию в течение последующих четырёх лет и 35 лет их сервисного обслуживания.
Что касается совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, то доля России в ней составит 75%, Индии — 25%.
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https://www.forbes.ru/society/496279-kak-vygladit-zelenyj-bronepoezd-kim-cen-yna?image=468476https://www.forbes.ru/society/496279-kak-vygladit-zelenyj-bronepoezd-kim-cen-yna?image=468476