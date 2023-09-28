FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6951 пост • 3075 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Российская компания показала проект премиум-вагонов для длительных поездок

Российская компания показала проект премиум-вагонов для длительных поездок

Автор:
28 сентября 2023 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Трансмашхолдинг   вагоны   повышенный комфорт   премиум класс   проект   ржд   фото   
895
5

Солидный вагон для солидных господ.

Компания "Трансмашхолдинг" представила проект "вагонов будущего" повышенной комфортности, которые предназначены для длительных путешествий.


В купе будет установлена кровать увеличенной ширины, полноценный шкаф из дерева и туалет с душевой кабиной и умывальником. Судя по представленному концепту, стены купе выполнены из дерева, а кресла из кожи.

×
×

Билет в купе премиум-класса, очевидно, будет стоить недёшево. Однако пока даже неизвестно, когда начнётся реализация проекта.

Добавим, что "Трансмашхолдинг" является крупнейшим в России разработчиком современного подвижного состава и среднеоборотных двигателей.


В конце июля нынешнего года генеральный директор компании Кирилл Липа сообщил о "судьбоносном событии" — "Трансмашхолдинг" выиграл самый крупный тендер в истории железных дорог (6,5 млрд евро). Руководству "Индийских железных дорог" понравились проекты компании и там решили создать с российской компанией совместное предприятие. Соглашение в рамках тендера подразумевает поставку пассажирских вагонов в Индию в течение последующих четырёх лет и 35 лет их сервисного обслуживания.

Что касается совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, то доля России в ней составит 75%, Индии — 25%.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Трансмашхолдинг   вагоны   повышенный комфорт   премиум класс   проект   ржд   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Шиц 37 минут назад
А пока индийские поезда, самые поездатые поезда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Всё – приехали! 15 минут назад
премиум-вагоны это тут...
https://www.forbes.ru/society/496279-kak-vygladit-zelenyj-bronepoezd-kim-cen-yna?image=468476https://www.forbes.ru/society/496279-kak-vygladit-zelenyj-bronepoezd-kim-cen-yna?image=468476
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
iskra 36 минут назад
Для приятного путешествия в первую очередь нужны хорошие соседи. Или их отсутствие. Можно, конечно, выкупить купе,или даже весь вагон, только это могут себе позволить очень немногие граждане. Да и вообще,у кого денег достаточно,летают самолётами/вертолетами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
13 ситуаций, за которые до сих пор стыдно
"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для возвращения на Родину
"Россия должна сильно постараться": иноагент Смольянинов* озвучил своё условие для...
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#аварии#интересно#история#Ynews#кино#милота#в мире
#машина#люди#животные#ДТП#Прикол#позитив#Россия#Москва#сарказм#пожар
#автомобили#Юмор#Автовсячина#авто аварии#забавно#факты#истории#полиция#США#актеры
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) РЖД показали первый "обновлённый" плацкарт РЖД показали первый "обновлённый" плацкарт РЖД опубликовали концепт новых плацкартных вагонов РЖД опубликовали концепт новых плацкартных вагонов Парень поделился впечатлениями о своей поездке в плацкартном вагоне с новым дизайном Парень поделился впечатлениями о своей поездке в плацкартном вагоне с новым дизайном Почему пассажирские вагоны до сих пор отапливаются углем Почему пассажирские вагоны до сих пор отапливаются углем Питерский школьник два года создавал "эталонный пельмень" и получил медаль Менделеева Питерский школьник два года создавал "эталонный пельмень" и получил медаль Менделеева

На что жалуетесь?

Вернуться