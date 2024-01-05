Часы "Волга" размером с ноготь! Советским женщинам нравилось

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В пятидесятые годы в Советском Союзе выпускались женские часы - очень и очень миниатюрные. Зацените.
Вариантов этой модели было много, "Волгу" делали в разных корпусах - простых и золотых, с разными ремешками и браслетами. Едиными были калибр (1600) и размер корпуса - всего 17 миллиметров, чуть больше ногтя!
Производство модели именно под таким названием длилось четыре года. Общий объем был небольшим, поэтому сегодня "Волга" ценится у коллекционеров.
После того как Валентина Терешкова покорила космос, завод в Угличе стал носить имя «Чайка» (в честь позывного Терешковой).
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Метки: СССР наручные часы в СССР ностальгия часы
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