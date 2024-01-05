Часы "Волга" размером с ноготь! Советским женщинам нравилось

Производство модели именно под таким названием длилось четыре года. Общий объем был небольшим, поэтому сегодня "Волга" ценится у коллекционеров.

После того как Валентина Терешкова покорила космос, завод в Угличе стал носить имя «Чайка» (в честь позывного Терешковой).