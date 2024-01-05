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Часы "Волга" размером с ноготь! Советским женщинам нравилось

Часы "Волга" размером с ноготь! Советским женщинам нравилось

Автор:
05 января 2024 14:00
Сообщество : СССР
Метки: СССР   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
362
4

В пятидесятые годы в Советском Союзе выпускались женские часы - очень и очень миниатюрные. Зацените.

Вариантов этой модели было много, "Волгу" делали в разных корпусах - простых и золотых, с разными ремешками и браслетами. Едиными были калибр (1600) и размер корпуса - всего 17 миллиметров, чуть больше ногтя!

Производство модели именно под таким названием длилось четыре года. Общий объем был небольшим, поэтому сегодня "Волга" ценится у коллекционеров.

После того как Валентина Терешкова покорила космос, завод в Угличе стал носить имя «Чайка» (в честь позывного Терешковой).

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Метки: СССР   наручные часы в СССР   ностальгия   часы   
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6  комментариев
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29k
Сталкер 2 часа назад
Интересно. Но – только для молодых. С возрастом разглядеть что-то на такой малюпуське становится той ещё задачей.
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469
Zmey8838 Час назад
У матери была такая "Чайка"
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16k
Patmaz 2 часа назад
У матери были такие в золотом корпусе.
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