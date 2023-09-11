С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время

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Этот период СССР был богатым на различные события. Данный пост посвящен людям и их быту в это замечательное время.
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Я не в курсе как в РСФСР, поскольку я латыш и родом из Латвийской ССР. Ну а там бывал всего лишь пару раз.... Но мнение о своём крае выскажу...
1. Тогда не было чудовищной этнократии, когда людей делят на сорта по языковому и национальному признакам. Отсюда практически ненависть одной половины населения в адрес другой. Терпят и уживаются, но всем понятно, что в случае геополитических изменений мстить будут жёстко. За памятники, осквернения, запреты, гонения и так далее.
2. Люди спокойно трудились на своих производствах и прекрасно знали о том, что через относительно небольшой промежуток времени получат от государства в собственность жильё.
3. Не было нищих и бездомных, что обитают по заброшкам и подворотням.
4. Уровень медицины и оказания скорой помощи (нынче скорая работает чем-то вроде такси - без оказания срочной помощи, реанимации и так далее) был значительно выше и качественнее.
5. Гарантированный отдых за счёт государства во всевозможных домах отдыха, по туристическим путёвкам, пионерские лагеря и так далее.
6. Достаточно размеренная и насыщенная жизнь для себя и своих близких, а так же в соответствии с собственным представлением о справедливости, вопреки тому, что ныне постоянно приходится умалчивать, лгать и хитрить, дабы не быть наказанным по доносу или остаться без евро в кармане, поскольку налоговые поборы просто бешенные.
7. Люди трудились на своей родине, а не как сейчас, когда молодёжь вынуждена покидать родные края из-за невозможности найти хоть сколько-то сносную работу. Для многих это шок и большое горе, поскольку близких людей разделяют тысячи и тысячи километров. Внуки там уже не знают латышского или русского, менталитет так же в корне меняется.
И так далее, так далее, так далее...
Какое незабываемое ощущение стабильности и защищенности было и спокойствие за будущее своих детей и внуков ..Сейчас одним днем живем ,прожили и слава Богу ..
Такое себе волшебство было..