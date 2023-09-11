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С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время

С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время

Автор:
11 сентября 2023 09:43
Сообщество : СССР
Метки: Жизнь   СССР   быт   люди   магазин   ностальгия   
2964
16

Этот период СССР был богатым на различные события. Данный пост посвящен людям и их быту в это замечательное время.

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Метки: Жизнь   СССР   быт   люди   магазин   ностальгия   
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12  комментариев
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Марина 2 часа назад
Так себе "волшебное время".
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468
Карл Марина 57 минут назад
Ну почему же?
Я не в курсе как в РСФСР, поскольку я латыш и родом из Латвийской ССР. Ну а там бывал всего лишь пару раз.... Но мнение о своём крае выскажу...
1. Тогда не было чудовищной этнократии, когда людей делят на сорта по языковому и национальному признакам. Отсюда практически ненависть одной половины населения в адрес другой. Терпят и уживаются, но всем понятно, что в случае геополитических изменений мстить будут жёстко. За памятники, осквернения, запреты, гонения и так далее.
2. Люди спокойно трудились на своих производствах и прекрасно знали о том, что через относительно небольшой промежуток времени получат от государства в собственность жильё.
3. Не было нищих и бездомных, что обитают по заброшкам и подворотням.
4. Уровень медицины и оказания скорой помощи (нынче скорая работает чем-то вроде такси - без оказания срочной помощи, реанимации и так далее) был значительно выше и качественнее.
5. Гарантированный отдых за счёт государства во всевозможных домах отдыха, по туристическим путёвкам, пионерские лагеря и так далее.
6. Достаточно размеренная и насыщенная жизнь для себя и своих близких, а так же в соответствии с собственным представлением о справедливости, вопреки тому, что ныне постоянно приходится умалчивать, лгать и хитрить, дабы не быть наказанным по доносу или остаться без евро в кармане, поскольку налоговые поборы просто бешенные.
7. Люди трудились на своей родине, а не как сейчас, когда молодёжь вынуждена покидать родные края из-за невозможности найти хоть сколько-то сносную работу. Для многих это шок и большое горе, поскольку близких людей разделяют тысячи и тысячи километров. Внуки там уже не знают латышского или русского, менталитет так же в корне меняется.
И так далее, так далее, так далее...
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1k
Kolebator 7 минут назад
Комментарий к фото
на переднем плане бытовой видеомагнитофон "Электроника-509-видео" выпускался с 1980г. стоил 2500 руб.
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1k
Константин 8 минут назад
По сути в это время все и началось, первые предпосылки к развалу и прочему бардаку... А ведь как все надеялись на перестройку....Эххх
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60k
Александр 8 минут назад
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463
МИХАН Полчаса назад
Фото хорошие ,но в те времена уже началось расшатывание великой страны ..Повылазили из всех щелей и начали все и всех грязью обливать потихоньку ..Горбач тогда иуда ..Процесс пошел ...Падла !
Какое незабываемое ощущение стабильности и защищенности было и спокойствие за будущее своих детей и внуков ..Сейчас одним днем живем ,прожили и слава Богу ..
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33k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Чернобыль, Афганистан, перестройка, дефицит всего и вся.
Такое себе волшебство было..
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46k
Соломей 54 минуты назад
Комментарий к фото
не просто Рига, а легендарная Рига 13(12), правда почему то задняя фара от Риги 11
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34
кот кузя Час назад
Чё то не очень хоцца, что-бы нынешние временя, лет так через сорок, называли волшебными
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