Зов судьбы и благие намерения, спасшие жизнь

Стремление помочь ближнему – не такое уж частое явление в нашем мире. Тем более бескорыстно. Но, вероятно, кто-то невидимый и всемогущий всё же следит за процессами, если всё оборачивается как в случае с этим человеком.
Пэт О'Шонесси – 64-летний мужчина из Дэнвилла, штат Иллинойс, в прошлом бизнесмен, а ныне счастливый пенсионер радовался свободному времени и старался побольше играть с маленькой внучкой. Тем более что Пэт проходил курс восстановления после операции на коленном суставе.
Друзья рассказали ему, что супругу их дочери срочно понадобилась пересадка почки. 31-однолетний Перри Хесс родился с одним полноценно работающим органом. И до определённого момента не испытывал особых неудобств за исключением необходимости проходить терапию раз в 6 месяцев.
Но в последние годы состояние ухудшилось, и в 2022 году ему начали делать диализ.
Пэт рассказал изданию Today, что твёрдо решил помочь молодому мужчине и обратился в медицинский центр, заполнив заявление в режиме онлайн о желании стать донором. Процесс оказался сопряжён с бюрократической рутиной. Поскольку помимо собственной истории болезни добровольцу пришлось представить документы братьев и сестёр, которых у Пэта целых восемь человек.
Потом последовали беседы с медиками и социальными работниками, каждый из которых подробно объяснял нюансы в своей области и возможные риски.
Наконец в октябре прошлого года О'Шонесси отправился в клинику Майо в Джексонвилле, Флорида, для проведения диагностики. Одних только пробирок крови мужчина сдал 28 штук.
Во время теста на стресс на беговой дорожке зазвонил телефон. Медсестра сказала Пэту, что он, увы, не сможет стать донором ни для Хесса, ни для кого-то другого. Поскольку на почке, которую планировалось пожертвовать, обнаружилась огромная злокачественная опухоль.
Для Пэта новость стала потрясением. Жена была в шоке. Рак почки на ранних стадиях обычно не даёт о себе знать. И болезнь диагностируют при проведении других обследований. Как это и было в случае О'Шонесси.
Дэвид Тиль, уролог клиники Майо, объяснил пациенту, что порядка 30% больных умирают, так и не узнав о своём диагнозе. Пэту провели операцию, удалив образование размером с авокадо и сохранив 2/3 органа. Дополнительная терапия не понадобилась, только регулярные проверки на предмет возможного рецидива.
Спустя пару месяцев после операции жизнь постепенно стала возвращаться в прежнее русло. Правда, Пэт огорчился, что провалил свою миссию по передаче почки Перри. И поблагодарил того за невольное спасение жизни. Ведь не прими он решение помочь, то его дни оказались бы сочтены.
Сам счастливчик прокомментировал случившееся с ним следующим образом:
У меня была прекрасная жизнь, отличная карьера, отличный брак, трое замечательных детей и четверо очаровательных внуков. Перри и Кейти заслуживают такого же шанса. У меня не получилось, но другие могут. И я хотел бы открыть дверь другим, у кого такое же доброе сердце.
Щедрость, самоотверженность и желание помочь ближнему в результате спасли О'Шонесси его собственную жизнь.
Источник:
- "Лиза Алерт": искать, нельзя оставить
- Спасатели вызволили щенка из-под бетонной плиты
- Мужчина освободил из ловушки филина
- Доктор Лиза: "мы никогда не уверены в том, что вернемся назад живыми"
- «Ресторанная смерть», доктор Геймлих и его спасительная методика
Кто-то не может дождаться одной пересадки, а для сильных мира сего можно и шесть раз сердце найти.