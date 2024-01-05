Зов судьбы и благие намерения, спасшие жизнь

Друзья рассказали ему, что супругу их дочери срочно понадобилась пересадка почки. 31-однолетний Перри Хесс родился с одним полноценно работающим органом. И до определённого момента не испытывал особых неудобств за исключением необходимости проходить терапию раз в 6 месяцев.

Но в последние годы состояние ухудшилось, и в 2022 году ему начали делать диализ.