Женский синдикат, царивший в Лондоне с 18 века

Одна из самых страшных и привлекательных банд Великобритании, которая сумела завоевать авторитет в мире, где правили мужчины.
СМИ заговорили о них лишь в 1973 году, а говорить о банде стали ещё в 18 веке, когда её предводительница Мэгги Хилл запомнилась людям своей красотой и страшной жестокостью.
Банда называлась необычно - "40 слонов", образовавшись от площади "Слон и замок", расположенной в юго-восточной части Лондона. Там же находилось и логово "слоних".
В 19 веке банда превратилась в преступный синдикат. Лондон был столицей криминала во всем мире и девушки сумели заставить остальные банды себя уважать и считаться с ними. Каждая из участниц "40 слонов" мастерски владела практически любыми видами оружия, а в рукопашной схватке ничем не уступали мужчинам.
Самыми "невинными" деяниями "слоних" были налёты на магазины. Они одевались в специальные одежды, где были широкие панталоны, пояса и шляпки с секретными карманчиками. Согласно этикету, женщину в то время обыскивать было никак нельзя, поэтому девушки ничего не боялись. Также они могли устроиться на работу в дома богачей, чтобы, присмотревшись, потом обнести его на максимум. Но это были детские шалости, по сравнению с их другими преступлениями.
Мэгги Хилл могла выбрать дорогой универмаг, где было множество выходов. По сигналу несколько десятков девушек врывались в помещение и начинали грабить продавцов. Витрины разлетались на мелкие осколки, "слонихи" хватали всё ценное, что могли унести и мгновенно выбегали из универмага ещё до того, как полиция вообще успевала доехать. Такие налёты приносили им тысячи фунтов стерлингов.
"40 слонов" похищали людей, "наказывали" деньгами тех, кто смел совершать ограбления на их территории. Если кто-то из других банд рисковал сунуться на их земли, то его, как минимум, избивали. Частенько девушки, отличавшиеся красотой, соблазняли богатых мужчин, а потом шантажировали их.
Последней "королевой" стала Элис Даймонд. "Короновали" её как только девушке исполнилось всего 20 лет - в 1916 году. Элис, как можно понять из прозвища, испытывала слабость к бриллиантам и на каждом пальчике носила по перстню с камнем. Безвкусно? Может быть. Зато в драке она метелила противника "драгоценными" кулаками так, что эффект был как от кастета.
Элис держала своих девчонок со строгостью военной дисциплины. Поделила банду на несколько групп и теперь они могли совершать налёты одновременно на несколько магазинов в противоположных районах города. Все вместе они объединялись для нападения на крупные торговые точки. "Слонихи" были настолько лютые, что напали даже на универмаг для офицеров армии флота.
Во времена правления Элис девушки нападали по всему городу и их лица скоро стали узнавать. Приходилось уезжать в другие города, чтобы искать наживу. Синдикат процветал, "слонихи" вел шикарную жизнь: дорогие рестораны, хорошая одежда (которую они покупали там же, где и грабили). В их распоряжении были самые техничные и быстрые автомобили, а трофеи тут же сбывали в магазины, ломбарды, а то и уличным торговцам.
Но когда-нибудь воровской фарт должен был отвернуться от них. Это случилось в 1923 году, когда одну из девушек, Мэгги, схватили полицейские, во время налёта на ювелирный магазин. При ней было 34 кольца с бриллиантами.
Ну а в 1925 году попалась и сама "королева". Одна из девушек нарушила непреложный закон банды - никаких влюблённостей и серьёзных отношений. Отказаться от своего любимого она не смогла, и Элис решила наказать строптивую девушку. Она, в компании нескольких участниц банды, вломилась в дом, где жила девушка и попыталась расправиться с ней. Но соседи, услышав шум, вызвали полицию. Элис была арестована. На суде, кстати, ей пытались помочь разные высокопоставленные люди, но ничего не вышло.
Даймонд попробовала управлять "40 слонами" из-за решётки, но затея провалилась. На место легендарной "бриллиантовой королевы" не нашлось подходящей замены и банда стала хиреть. Элис вышла на свободу через несколько лет и попыталась возродить былое величие "слоних", но новости о "40 слонах" стали всё реже мелькать в новостях и уже в 1950-х годах о банде никто и ничего не слышал.
Источник:
- Как свести с ума одну семью
- 25 жутких происшествий в парках развлечений
- Друзья с привилегиями: люди рассказали про отношения, где их прокатили на эмоциональных качелях
- Клиенты, от которых хочется бежать так, чтоб аж пятки сверкали
- Вытворяльщики: пользователи вспоминают, какую "дичь" делали в детстве