Женский синдикат, царивший в Лондоне с 18 века

Последней "королевой" стала Элис Даймонд. "Короновали" её как только девушке исполнилось всего 20 лет - в 1916 году. Элис, как можно понять из прозвища, испытывала слабость к бриллиантам и на каждом пальчике носила по перстню с камнем. Безвкусно? Может быть. Зато в драке она метелила противника "драгоценными" кулаками так, что эффект был как от кастета.

Элис держала своих девчонок со строгостью военной дисциплины. Поделила банду на несколько групп и теперь они могли совершать налёты одновременно на несколько магазинов в противоположных районах города. Все вместе они объединялись для нападения на крупные торговые точки. "Слонихи" были настолько лютые, что напали даже на универмаг для офицеров армии флота.



