В Нижнем Новгороде лопнула труба и 12 человек обварились кипятком

Среди пострадавших двое детей.
Сегодня в Госдуме обсуждали национализацию ЖКХ. Парламентарии подчеркнули, что в отрасли после приватизации творилось разное. Ну а некоторые объекты довели до того, что они дружно поломались - прямо в прошедшие новогодние праздники. Десятки тысяч людей по всей стране остались без отопления и вспоминали о коммунальщиках и всех причастных, отнюдь не тепло и ласково.
Мамы с грудными детьми на руках, старики, пациенты больниц - все остались без отопления, а на улице было -20 градусов.
Проблему будут решать. В том числе и через «пересмотр результатов приватизации отдельных объектов». Говоря проще - эффективных собственников подвинут и будут разгребать то, что после них в отрасли осталось.
Как только в Госдуме заговорили о национализации, в Нижнем Новгороде, будто специально, лопнула труда и по улицам потёк кипяток. Двенадцать человек обожгли ноги, среди них двое детей. Одного из несовершеннолетних доставили в Ожоговый центр.
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Лопнувший трубопровод в собственности АО «Теплоэнерго». Контора уже пообещала оплатить лечение пострадавшим.
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Как говорят в пресс-службе местной администрации:
«Теплоэнерго» окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после последствий утечки с трубопровода на ул. Славянская.
В компании подчеркнули, что находятся в контакте с обратившимися в медучреждения и готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь.
Последствия аварии устраняет та же компания. Обещает всё исправить в кратчайшие сроки. По крайней мере, кипяток перекрыт.
Пока коммунальщики колдуют с трубами, одни жители города массово жалуются на отсутствие отопления. А другие - на горячий водопад в подъезде из-за разрыва труб.
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К сожалению, они уже далеко не первые, кому так «повезло» в этом году.
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