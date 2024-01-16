В Нижнем Новгороде лопнула труба и 12 человек обварились кипятком

Сегодня в Госдуме обсуждали национализацию ЖКХ. Парламентарии подчеркнули, что в отрасли после приватизации творилось разное. Ну а некоторые объекты довели до того, что они дружно поломались - прямо в прошедшие новогодние праздники. Десятки тысяч людей по всей стране остались без отопления и вспоминали о коммунальщиках и всех причастных, отнюдь не тепло и ласково.

Мамы с грудными детьми на руках, старики, пациенты больниц - все остались без отопления, а на улице было -20 градусов.

Проблему будут решать. В том числе и через «пересмотр результатов приватизации отдельных объектов». Говоря проще - эффективных собственников подвинут и будут разгребать то, что после них в отрасли осталось.

Как только в Госдуме заговорили о национализации, в Нижнем Новгороде, будто специально, лопнула труда и по улицам потёк кипяток. Двенадцать человек обожгли ноги, среди них двое детей. Одного из несовершеннолетних доставили в Ожоговый центр.