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В Нижнем Новгороде лопнула труба и 12 человек обварились кипятком

В Нижнем Новгороде лопнула труба и 12 человек обварились кипятком

Автор:
16 января 2024 16:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нижний Новгород   Труба   кипяток   коммунальщики   ожоги   пострадавшие   прорыв   
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Среди пострадавших двое детей.

Сегодня в Госдуме обсуждали национализацию ЖКХ. Парламентарии подчеркнули, что в отрасли после приватизации творилось разное. Ну а некоторые объекты довели до того, что они дружно поломались - прямо в прошедшие новогодние праздники. Десятки тысяч людей по всей стране остались без отопления и вспоминали о коммунальщиках и всех причастных, отнюдь не тепло и ласково.

Мамы с грудными детьми на руках, старики, пациенты больниц - все остались без отопления, а на улице было -20 градусов.

Проблему будут решать. В том числе и через «пересмотр результатов приватизации отдельных объектов». Говоря проще - эффективных собственников подвинут и будут разгребать то, что после них в отрасли осталось.

Как только в Госдуме заговорили о национализации, в Нижнем Новгороде, будто специально, лопнула труда и по улицам потёк кипяток. Двенадцать человек обожгли ноги, среди них двое детей. Одного из несовершеннолетних доставили в Ожоговый центр.

Лопнувший трубопровод в собственности АО «Теплоэнерго». Контора уже пообещала оплатить лечение пострадавшим.

Как говорят в пресс-службе местной администрации:

«Теплоэнерго» окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения после последствий утечки с трубопровода на ул. Славянская.

В компании подчеркнули, что находятся в контакте с обратившимися в медучреждения и готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую  материальную помощь.

Последствия аварии устраняет та же компания. Обещает всё исправить в кратчайшие сроки. По крайней мере, кипяток перекрыт.

Пока коммунальщики колдуют с трубами, одни жители города массово жалуются на отсутствие отопления. А другие - на горячий водопад в подъезде из-за разрыва труб.

К сожалению, они уже далеко не первые, кому так «повезло» в этом году.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   Труба   кипяток   коммунальщики   ожоги   пострадавшие   прорыв   
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4  комментария
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27k
Влад 56 минут назад
Возможно лучший вариант отказаться от центральных котельных. Времена изменились и технологии тоже, ничто не мешает поставить котельные в каждом доме, а, если хочется, в каждой квартире. Если куча халявной горячей воды, геотермальные источники или атомная станция под боком, то смысл есть, в иных случаях тащить километры труб, содержать их регулярно перекапывая дороги абсолютно не эффективно. Раньше котельные были экологически очень грязными, работали на угле или мазуте со всеми вытекающими последствиями вроде зоны отчуждения поэтому и строились отдельно стоящими на приличном удалении, с приходом газа смысла в этом больше нет. Новые дома сейчас часто строятся с автономной котельной как правило на крыше, возможно имеет смысл перевести на эту систему и старый фонд поставив автономки или малые на 2-3 ближайших дома.
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16
ArtKr 38 секунд назад
прекрасная схема. В 90х приватизировать за бусы, выдавить всё без ремонта и модернизации вывести бабло и национализировать. И виноват сантехник Вася, его лишат грамоты за год.
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5k
Горожанин 36 минут назад
Выпускайте Бастрыкина на всё ЖКХ!
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