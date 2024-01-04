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"Да дави всех, им - можно!": в Сочи автохам заехал на машине на праздничную площадь

"Да дави всех, им - можно!": в Сочи автохам заехал на машине на праздничную площадь

Автор:
04 января 2024 13:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДПС   Сочи   автохам   елка   нарушитель общественного порядка   площадь Флага Сочи   
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Авто с номерами 95 региона, посигналив, проехало поближе к елочке, где люди отмечали Новый год и радовались праздничному салюту.

Жители Сочи были возмущены поведением туристов из Чечни, которые въехали на площадь Флага у городской администрации. Грязная машина приблизилась почти к самой ёлке.


Одна из женщин стала стыдить наглого автомобилиста и снимать происходящее на видео.


Ролик опубликовали во многих городских пабликах и Телеграм-каналах, и видео вызывало ожидаемый резонанс.


Полиция Сочи установила личность нарушителя общественного порядка, въехавшего на пешеходную зону. 31-летний мужчина с характерным акцентом пояснил, что подъехал к этому месту вынуждено: он спасал женщину, которая пострадала от фейерверка. Дескать, скорую ждать было долго, поэтому он сам забрал пострадавшую, чтобы отвезти её в больницу. Насколько эта информация соответствует действительности, не поясняется.


В официальном Телеграм-канале МВД Сочи сообщается, что нарушителю порядка грозит до 15 суток ареста, в отношении него составлено 3 административных протокола.

Источник:

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Метки: Видео   ДПС   Сочи   автохам   елка   нарушитель общественного порядка   площадь Флага Сочи   
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4  комментария
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2k
Максим Макашев 37 минут назад
у дэвушька питарда попаль в глазь, сознаний потеряль...
Странно. Тёлку с бутылкой САМОСТОЯТЕЛЬНО садившуюся на переднее сиденье видел, а где всё остальное? Друг спрашивает
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3k
Pioner76 2 минуты назад
А вот так взять всем русским дружно и перевернуть это ведро? Или только смелости хватает как в соседних постах вспоминать, как в Советской армии лабусов гоняли?
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5k
Григорий Полчаса назад
положите его в реанимацию на годик.
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1k
Darki 43 минуты назад
Вот что то прям не верится в его историю
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