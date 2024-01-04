"Да дави всех, им - можно!": в Сочи автохам заехал на машине на праздничную площадь

Авто с номерами 95 региона, посигналив, проехало поближе к елочке, где люди отмечали Новый год и радовались праздничному салюту.
Жители Сочи были возмущены поведением туристов из Чечни, которые въехали на площадь Флага у городской администрации. Грязная машина приблизилась почти к самой ёлке.
Одна из женщин стала стыдить наглого автомобилиста и снимать происходящее на видео.
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Ролик опубликовали во многих городских пабликах и Телеграм-каналах, и видео вызывало ожидаемый резонанс.
Полиция Сочи установила личность нарушителя общественного порядка, въехавшего на пешеходную зону. 31-летний мужчина с характерным акцентом пояснил, что подъехал к этому месту вынуждено: он спасал женщину, которая пострадала от фейерверка. Дескать, скорую ждать было долго, поэтому он сам забрал пострадавшую, чтобы отвезти её в больницу. Насколько эта информация соответствует действительности, не поясняется.
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В официальном Телеграм-канале МВД Сочи сообщается, что нарушителю порядка грозит до 15 суток ареста, в отношении него составлено 3 административных протокола.
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Странно. Тёлку с бутылкой САМОСТОЯТЕЛЬНО садившуюся на переднее сиденье видел, а где всё остальное? Друг спрашивает