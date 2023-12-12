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Мужик из Томска украл ёлку и показал, как на ровном месте получить уголовную статью

Мужик из Томска украл ёлку и показал, как на ровном месте получить уголовную статью

Автор:
12 декабря 2023 15:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Томск   елка   кража   мужик   новый год   полиция   уголовное дело   
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Будет встречать праздник как и полагается - в СИЗО.

В Томске рядом с одним из популярных ресторанов поставили красивую искусственную елку с гирляндами и игрушками. Ночью из заведения вылез пьяный 28-летний мужик: ель ему очень приглянулась и он прихватил её с собой. Как обычно, всё попало на камеру.

В ночное время поступило сообщение о пропаже искусственной ели, которая стояла у входа в ресторан, расположенный на улице Гагарина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что один из посетителей, покидая заведение, схватил в охапку украшенный гирляндой символ Нового года, - сообщили в пресс-службе МВД.

А когда гуляка немного протрезвел, выкинул «символ Нового года» и поплёлся домой. А вскоре уже сидел в отделении полиции и объяснял, что сильно перебрал, поэтому потянуло на приключения. Но это не помогло: на мужика завели уголовное дело по статье Кража» 158 УК РФ. Вероятно, ближайшие несколько лет он будет отмечать Новый год на зоне.

Это уже не первое похищение елки в этом году. В конце ноября в Челябинской области, местные чиновники взяли и спилили ель на участке местной жительницы. Её мнения не спросили. А потом поставили «символ Нового года» перед городской администрацией.

Источник:

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Метки: Видео   Томск   елка   кража   мужик   новый год   полиция   уголовное дело   
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2  комментария
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7k
Roman 57 минут назад
Да сплошь и рядом.
Вон, совсем недавно по камерам выследили уродов, которые украшенную ёлку из двора домой уволокли.
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86k
Доктор Джонс Полчаса назад
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