Мужик из Томска украл ёлку и показал, как на ровном месте получить уголовную статью

В ночное время поступило сообщение о пропаже искусственной ели, которая стояла у входа в ресторан, расположенный на улице Гагарина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что один из посетителей, покидая заведение, схватил в охапку украшенный гирляндой символ Нового года, - сообщили в пресс-службе МВД.

А когда гуляка немного протрезвел, выкинул «символ Нового года» и поплёлся домой. А вскоре уже сидел в отделении полиции и объяснял, что сильно перебрал, поэтому потянуло на приключения. Но это не помогло: на мужика завели уголовное дело по статье Кража» 158 УК РФ. Вероятно, ближайшие несколько лет он будет отмечать Новый год на зоне.