Мужик из Томска украл ёлку и показал, как на ровном месте получить уголовную статью

Будет встречать праздник как и полагается - в СИЗО.
В Томске рядом с одним из популярных ресторанов поставили красивую искусственную елку с гирляндами и игрушками. Ночью из заведения вылез пьяный 28-летний мужик: ель ему очень приглянулась и он прихватил её с собой. Как обычно, всё попало на камеру.
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В ночное время поступило сообщение о пропаже искусственной ели, которая стояла у входа в ресторан, расположенный на улице Гагарина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что один из посетителей, покидая заведение, схватил в охапку украшенный гирляндой символ Нового года, - сообщили в пресс-службе МВД.
А когда гуляка немного протрезвел, выкинул «символ Нового года» и поплёлся домой. А вскоре уже сидел в отделении полиции и объяснял, что сильно перебрал, поэтому потянуло на приключения. Но это не помогло: на мужика завели уголовное дело по статье Кража» 158 УК РФ. Вероятно, ближайшие несколько лет он будет отмечать Новый год на зоне.
Это уже не первое похищение елки в этом году. В конце ноября в Челябинской области, местные чиновники взяли и спилили ель на участке местной жительницы. Её мнения не спросили. А потом поставили «символ Нового года» перед городской администрацией.
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Вон, совсем недавно по камерам выследили уродов, которые украшенную ёлку из двора домой уволокли.