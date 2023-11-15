Дело — труба: мигрант украл у ребенка духовой инструмент

Полицейским потребовалось около недели, чтобы выйти на воришку.
Пострадавшим по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба проходит семилетний москвич. Возвращаясь из музыкальной школы, ребенок забыл на остановке общественного транспорта чемоданчик, в котором лежала труба стоимостью почти тридцать — 28 — тысяч рублей.
Вычислить злоумышленника удалось с помощью видеокамер наблюдения. Им оказался 23-летний приезжий, который как и «маленький армстронг» проживает в Капотне. «Мой сын уже два года играет на этом инструменте», — рассказывает мать последнего. Теперь трубач сможет снова приступить к занятиям.
С какой целью похитил духовой инструмент? Возможно, решил, что «пригодится в хозяйстве». Хотя, может, ему не дает покоя слава Уинтона Марсалиса, опять же, Луи Армстронга или Чета Бейкера?
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Мальченка специально трубу забыл, чтобы ее кто нибудь прибрал!
И целую неделю отдыхал от музыки!
А менты взяли и нашли, печалька!
А вообще, есть замечательная статья 229 ГК РФ, которая дает возможность потребовать вознаграждение за найденную вещь. Согласитесь, это куда безопасней и правильней.