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Дело — труба: мигрант украл у ребенка духовой инструмент

Дело — труба: мигрант украл у ребенка духовой инструмент

Автор:
15 ноября 2023 12:16
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   духовой инструмент   кража   мигрант   музыкальный инструмент   ребенок   
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Полицейским потребовалось около недели, чтобы выйти на воришку.

Пострадавшим по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба проходит семилетний москвич. Возвращаясь из музыкальной школы, ребенок забыл на остановке общественного транспорта чемоданчик, в котором лежала труба стоимостью почти тридцать — 28 — тысяч рублей.


Вычислить злоумышленника удалось с помощью видеокамер наблюдения. Им оказался 23-летний приезжий, который как и «маленький армстронг» проживает в Капотне. «Мой сын уже два года играет на этом инструменте», — рассказывает мать последнего. Теперь трубач сможет снова приступить к занятиям.

С какой целью похитил духовой инструмент? Возможно, решил, что «пригодится в хозяйстве». Хотя, может, ему не дает покоя слава Уинтона Марсалиса, опять же, Луи Армстронга или Чета Бейкера?

Источник:

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Метки: Видео   духовой инструмент   кража   мигрант   музыкальный инструмент   ребенок   
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8  комментариев
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5k
Vlamir 36 минут назад
Есть альтернативная версия.
Мальченка специально трубу забыл, чтобы ее кто нибудь прибрал!
И целую неделю отдыхал от музыки!
А менты взяли и нашли, печалька!
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77k
Viktor Полчаса назад
А нахрена козе баян?
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7k
Mixalych Полчаса назад
Моя соседка как-то собралась на море. Специально купила большой розовенький чемодан на колесиках. Ну и до автовокзала поехала на общественном транспорте. Поехать поехала, а свой чемодан на остановке забыла. Ох и кипиш был на районе. Про чемодан она вспомнила на пол пути, вернулась, а все уже, поздно. Территория оцеплена, везде полиция, скорые, пожарки и оцепление.
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11k
Б.Касторский Час назад
В УР РСФСР была статья о присвоении"находки", она конечно подходила больше, чем нынешняя 158 и конечно не стоит говорить о 105! Тут и автор и копипаста конкретно сели в лужу.
А вообще, есть замечательная статья 229 ГК РФ, которая дает возможность потребовать вознаграждение за найденную вещь. Согласитесь, это куда безопасней и правильней.
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1k
КолдурасЪ Час назад
В тюрьме ему будет на чем подудеть!
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896
Вася Час назад
Согласно статье 105 УК, как пишет автор, мигрант должен был вначале убить мальчика, а потом забрать трубу. Но это уже не похищение. И да, он похитил трубу, или нашел безхозную на остановке?
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5k
Alex 2 часа назад
В ж**пу засуньте ему трубу.
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