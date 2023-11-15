Дело — труба: мигрант украл у ребенка духовой инструмент

Пострадавшим по уголовному делу о краже с причинением значительного ущерба проходит семилетний москвич. Возвращаясь из музыкальной школы, ребенок забыл на остановке общественного транспорта чемоданчик, в котором лежала труба стоимостью почти тридцать — 28 — тысяч рублей.





Вычислить злоумышленника удалось с помощью видеокамер наблюдения. Им оказался 23-летний приезжий, который как и «маленький армстронг» проживает в Капотне. «Мой сын уже два года играет на этом инструменте», — рассказывает мать последнего. Теперь трубач сможет снова приступить к занятиям.