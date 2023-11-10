Как на реке поднимают корабли на высоту в сотни метров

Как работает лифт для кораблей на реках, где установлены плотины.
Судоходство на реках, где установлены дамбы, обычно затрудненно из-за резкого перепада высот. Для того, чтобы помочь кораблям двигаться по водоему, обычно устанавливают специальные подъемники. Одна из самых рекордных конструкций появилась в провинции Гуйчжоу пару лет назад.
Судоподъемник находится на плотине Гоупитан (Goupitan) на реке Ву, которая впадает в Янцзы. Этот лифт — настоящее технологическое чудо, способное за десять минут поднять 500-тонный корабль на высоту в 200 метров.
На самом деле это не один лифт, а целый комплекс: судоподъемников здесь три штуки. Между собой на разной высоте они соединены каналами общей протяженностью чуть больше двух километров. Такая система помогает работать эффективней и избегать заторов из кораблей. Пока один грузовой лайнер плывет по каналу, двигаясь к следующему лифту, второй только поднимается на первом подъемнике.
Предлагаем вам посмотреть, как работает крупнейший из таких лифтов.
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