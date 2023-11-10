Как на реке поднимают корабли на высоту в сотни метров

На самом деле это не один лифт, а целый комплекс: судоподъемников здесь три штуки. Между собой на разной высоте они соединены каналами общей протяженностью чуть больше двух километров. Такая система помогает работать эффективней и избегать заторов из кораблей. Пока один грузовой лайнер плывет по каналу, двигаясь к следующему лифту, второй только поднимается на первом подъемнике.

Предлагаем вам посмотреть, как работает крупнейший из таких лифтов.