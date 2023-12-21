Плачущая девочка, которая узнала, что у неё будет братик или сестричка стала "героиней твиттера"

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Родители решили снять дочку в момент объявления, что скоро в семье будет пополнение. Удивительно, но вместо слёз радости девочка расплакалась от нахлынувшей печали. Она испугалась, что теперь будет обделена вниманием.
Под твитом возник спор. Некоторые пользователи поддержали девочку и вспомнили своё «потерянное» детство: мол, родители сделали второго ребёнка и часть своих обязанностей свалили на первого, хотя никто старших детей об этом не спрашивал.
Дошло даже до того, что кто-то предложил спрашивать разрешения у детей перед тем, как заводить второго ребёнка.
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Девочка потом будет рада
Как обычно, по ведру,
И на почве истощенья
Захвораю и помру!
Когда у нас с супругой родилась вторая доча, старшая ревновала больше года. Хотя разница в возрасте всего 3 года. Но (!) было видно, что старшая понимает, что ревновать напрасно и сама с собой боролась. А уж слёз и обид не было и подавно.
Когда старшая и вторая узнали что ждём третью дочу - то обе радовались. И сейчас обе проявляют заботу о младшей сестре.
А вот эти коровьи слезы на видео - противно. Но претензии к родителям, а не к ребёнку.
И с чего вы взяли, что ей будет доставаться меньше заботы?
Не будешь работать - не будет денег.
Не будет денег - не будет новых шмоток.
Не будет шмоток - не будет и уважения и любви к родителям, типа, мои родители неудачники.
Будешь работать - будут деньги.
Будут деньги - будет все.
Будет все - будут претензии, типа, ты всю жизнь на работе, я вырос/выросла сама по себе.
В. И. Даль «Пословицы русского народа».