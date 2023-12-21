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Плачущая девочка, которая узнала, что у неё будет братик или сестричка стала "героиней твиттера"

Плачущая девочка, которая узнала, что у неё будет братик или сестричка стала "героиней твиттера"

Автор:
21 декабря 2023 08:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Реакция   беременность   дети   истеричка   плачет   ребенок   
1655
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Родители решили снять дочку в момент объявления, что скоро в семье будет пополнение. Удивительно, но вместо слёз радости девочка расплакалась от нахлынувшей печали. Она испугалась, что теперь будет обделена вниманием.


Под твитом возник спор. Некоторые пользователи поддержали девочку и вспомнили своё «потерянное» детство: мол, родители сделали второго ребёнка и часть своих обязанностей свалили на первого, хотя никто старших детей об этом не спрашивал.

Дошло даже до того, что кто-то предложил спрашивать разрешения у детей перед тем, как заводить второго ребёнка.

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Метки: Видео   Реакция   беременность   дети   истеричка   плачет   ребенок   
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33  комментария
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9k
sedoisever 2 часа назад
Здоровенная избалованная корова. Боится, что икры ей будет нехватать?
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103
Чубака 3 минуты назад
Семья на то и семья, что все помогают.
Девочка потом будет рада
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8k
Влад 7 минут назад
вот что родителям ТОЧНО не надо было делать-так выкладывать видео своего ребёнка на всеобщее, так сказать, обсуждение
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4k
Дмитрий Круглов 20 минут назад
Достаточно интимные подробности семейной жизни, которые при этом совершенно ничего не значат. Например, у меня дети ссорятся и мирятся по нескольку раз в день. А вот блогеры скоро начнут в ютуб выкладывать, как они какают, лишь бы росли просмотры/лайки/подписчики. Надеюсь, девочка полюбит свою сестру.
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3k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Спрашивать разрешения у детей? Тогда уж и у своих родителей, и у соседей заодно. А, чуть не забыл: у начальства на работе ещё.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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2
Жора 36 минут назад
Какое-то себялюбивое [мат]. Вопрос к родителям: Вам точно нужно ещё раз размножиться?
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8k
Puans-on 42 минуты назад
Вот не стану есть икру,
Как обычно, по ведру,
И на почве истощенья
Захвораю и помру!
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632
Purple_Bear 51 минуту назад
М-да уж.... Родители воспитали эгоистку и откормили как поросёнка. Она ещё стопиццот раз заколебёт своих родителей, да и других из своего окружения.
Когда у нас с супругой родилась вторая доча, старшая ревновала больше года. Хотя разница в возрасте всего 3 года. Но (!) было видно, что старшая понимает, что ревновать напрасно и сама с собой боролась. А уж слёз и обид не было и подавно.
Когда старшая и вторая узнали что ждём третью дочу - то обе радовались. И сейчас обе проявляют заботу о младшей сестре.
А вот эти коровьи слезы на видео - противно. Но претензии к родителям, а не к ребёнку.
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38k
russger 55 минут назад
Такую сразу в детдом надо, ох натерпятся с ней предки
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15k
dioraM 56 минут назад
Какой неприятный ребенок, сразу видно какой она человек в целом
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34k
Korolev Час назад
Набросились на ребёнка. Дети часто искренны и непосредственны. Объективно-то она права: ей меньше внимания и заботы будет доставаться. Вот и научится быть немного альтруистичнее, хотя бы по отношению к близкому родственнику. Если родители, конечно, этому будут способствовать...
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3k
владимир Час назад
Ну а в чем она неправа?
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2k
Илья 2 часа назад
Воспитали в жопу зацелованную скотину. Вырастит она вам просраться даст.
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324
Trueman 2 часа назад
мелкая избалованная дрянь
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77k
Viktor 2 часа назад
Чуть икрой не подавилась!
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Современные дети - они такие.... (эгоизм возведённый в абсолют, я не один раз слышал об этом от своих молодых коллег, они, кстати - сами в шоке были от происходящего. Ещё одно очередное поколение выросшее на роликах всяких сраных блогеров в ютубе)
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18k
seller-k 2 часа назад
«В семье не без урода, а на урода все не в угоду».
В. И. Даль «Пословицы русского народа».
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58k
dima423 2 часа назад
Гребаная эгоистка... фу смотреть противно
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