В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире

Тем временем, в Китае протестировали самый быстрый рельсовый поезд в мире. CR450 разгоняется почти как ракета - до 453 км/час. Для безопасности и комфорта пассажиров, инженеры решили в будущем снизить его скорость до 400 км/час. Он будет курсировать между Пекином и Шанхаем, поездка займёт около 2,5 часов. В два раза быстрей, чем сейчас.