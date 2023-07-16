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В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире

В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире

Автор:
16 июля 2023 16:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   испытания   поезд   прогресс   развитие   скорость   
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Он бодро разгоняется до 453 км/час.

Китай развивается семимильными шагами. Небоскрёбы, автомагистрали, электрокары - и страну уже не называют «всемирной мастерской». Теперь Поднебесная становится «технологическим лидером мира».

Беспилотное такси в Чунцине:

Хотя некоторые экономисты полагают, что развитие Китая потихоньку заканчивается.

Ну а эксперты из «Fathom Consulting» в прошлом году подсчитали, что в Китае за последние годы снесли 3 миллиарда квадратных километров жилья. Якобы так борются с перенасыщением рынка жилья. Тут важно учитывать, что про «балансовую рецессию» написали в Bloomberg, оценку рынка жилья тоже провели западные аналитики. Нет ли там «сгущения красок» - неизвестно

Тем временем, в Китае протестировали самый быстрый рельсовый поезд в мире. CR450 разгоняется почти как ракета - до 453 км/час. Для безопасности и комфорта пассажиров, инженеры решили в будущем снизить его скорость до 400 км/час. Он будет курсировать между Пекином и Шанхаем, поездка займёт около 2,5 часов. В два раза быстрей, чем сейчас.

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Метки: Видео   Китай   испытания   поезд   прогресс   развитие   скорость   
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14  комментариев
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3k
Владимир 49 минут назад
А мы что построили?
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7k
perekrestok 18 минут назад
Собянина туда надо направить! Про бордюры ни слова!
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19k
Bill Полчаса назад
Это серийный рельсовый поезд Их выпустили уже 300 штук. Максимальная скорость - 350 км/ч. А этот просто разогнали до 453 км/час на коротком и максимально ровном отрезке. Кажется, через мост.
Наверное круто, но скорость курсирования от этого никак не изменится. Просто тестовый забег чтобы увидеть возможности рельсового состава.
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249
Vilks Bill 21 минуту назад
Они хоть развивают уже имеющееся, а кое-кто не может защитить тв спутники от вражеской агрессии...
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181
Ирина Петрова Vilks 13 минут назад
Тут вы в точку! Больше месяца ни один спутниковый оператор не может обеспечить нормальный приём сигнала.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
круто !
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