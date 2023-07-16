В Китае испытали самый быстрый пассажирский поезд в мире

Он бодро разгоняется до 453 км/час.
Китай развивается семимильными шагами. Небоскрёбы, автомагистрали, электрокары - и страну уже не называют «всемирной мастерской». Теперь Поднебесная становится «технологическим лидером мира».
Беспилотное такси в Чунцине:
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Хотя некоторые экономисты полагают, что развитие Китая потихоньку заканчивается.
Ну а эксперты из «Fathom Consulting» в прошлом году подсчитали, что в Китае за последние годы снесли 3 миллиарда квадратных километров жилья. Якобы так борются с перенасыщением рынка жилья. Тут важно учитывать, что про «балансовую рецессию» написали в Bloomberg, оценку рынка жилья тоже провели западные аналитики. Нет ли там «сгущения красок» - неизвестно
Тем временем, в Китае протестировали самый быстрый рельсовый поезд в мире. CR450 разгоняется почти как ракета - до 453 км/час. Для безопасности и комфорта пассажиров, инженеры решили в будущем снизить его скорость до 400 км/час. Он будет курсировать между Пекином и Шанхаем, поездка займёт около 2,5 часов. В два раза быстрей, чем сейчас.
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Наверное круто, но скорость курсирования от этого никак не изменится. Просто тестовый забег чтобы увидеть возможности рельсового состава.