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"Секс для них - средство защиты от печали и пустоты": в Германии восемь из девяти мигрантов избежали тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки

"Секс для них - средство защиты от печали и пустоты": в Германии восемь из девяти мигрантов избежали тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки

Автор:
07 декабря 2023 17:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гурмания   Суд   групповое насилие   мигранты   насилие   приговор   тюрьма   
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Девять молодых мигрантов увидели в парке подвыпившую девочку и изнасиловали её гурьбой. В тюрьму за это преступление сел лишь один.

Это дело стало самым резонансным в Германии. В 2020 году в городском парке Гамбурга группа молодых людей напала ночью на пьяную 15-летнюю девушку и изнасиловала ее. На теле несчастной обнаружили следы биологической жидкости девятерых разных мужчин.


Сначала девушку заметили четыре мигранта, утащили её в кусты, где против её воли вступили с ней в половую связь. Один из насильников еще и ограбил жертву, украв у неё кошелёк и телефон.


Затем еще двое молодых мужчин воспользовались растерянным состоянием девочки и удовлетворили свою похоть, а когда она попыталась уйти из парка, то столкнулась с другими парнями, которые также изнасиловали немку.


Преступников нашли, но наказание в виде лишения свободы в тюремной камере получил лишь один. Поскольку на тот момент совершения преступления мигранты бьли несовершеннолетние, дело велось молодежной палатой, и общественность не была допущена к разбирательству.


Следственный процесс был очень длительным, и суд начался лишь 10 мая прошлого года. Судебный процесс продолжался 68 дней, в ходе которого заслушали 96 свидетелей и нескольких экспертов. Председательствующий судья охарактеризовал его как “грандиозное обстоятельное судебное разбирательство, в ходе которого долгое время не было ясно, что произошло в ночь с 19 на 20 сентября 2020 года”, - сообщает Spiegel.


Выяснилось, что изнасилования снимались на камеру, но видео безвозвратно удалили, поэтому следователи лишились таких важных доказательств.


Итоги суда удивили многих немцев. Восьми из девяти насильников удалось избежать реальных сроков. Прокуроры добивались приговоров от одного года и трех месяцев до трех лет для девяти подсудимых, в то время как адвокаты защиты добивались оправдания для всех. В итоге самому молодому 19-летнему иранцу присудили 2,9 г тюрьмы без права досрочного освобождения. На процессе, как бы оправдывая свою позицию, он спросил судью: "Какой мужчина этого не хочет?"


Другие же обвиняемые и вовсе обошлись без тюремного заключения. Четверо молодых людей были осуждены условно, решение о приведении в исполнение остальных четырех приговоров было отложено на шесть месяцев. В этом случае в Германии в течение полугода принимается решение о том, останется ли приговор условным или осужденному все-таки придется отправиться в тюрьму.


Приглашённый психиатр -эксперт заявил, что групповое изнасилование в этом случае могло быть способом "выразить разочарование" из-за "тяжёлого миграционного опыта и социокультурной бездомности". Преступники, “которые живут на задворках общества, полностью вырванные с корнем в культурном, языковом и социальном плане”, поэтому они могут столкнуться со “смесью эмоций гнева, печали, бессилия, депрессии, фантазий о величии в качестве компенсации за попытку справиться с собственными страданиями и употреблением наркотиков”,- заявила доктор Сайме.


Адвокаты насильников настаивали, что их подзащитные пострадали от длительного судебного разбирательства и общественного порицания. А председатель Гамбургской рабочей группы адвокатов по уголовным делам Арне Тиммерманн заявил, что все подсудимые набожные, занимаются общественными делами и никогда ранее не совершали преступлений.


Из девятерых осужденных четверо из мужчин имеют немецкое гражданство, еще четверо - армянское, афганское, кувейтское и черногорское, а гражданство еще двоих (участие в насилии 10-го присутствовавшего там в тот вечер не смогли доказать и отпустили) суд не установил. Четверо из подсудимых были рождены в Германии, другие родились в Кувейте, Польше, Египте, Ливии и Иране.


В общем, понять и простить.



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Метки: Гурмания   Суд   групповое насилие   мигранты   насилие   приговор   тюрьма   
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24  комментария
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127k
parallax Час назад
Хочется надеяться, что оправданные абреки когда нибудь изнасилуют дочку судьи вынесшего приговор.
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1k
ОТДЕЛ К 9 минут назад
Ублюдки!
Я про судей.
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Пьяная 15-летняя?
Да пусть "бут.
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3k
kca-opa 40 минут назад
Государство Германию насилуют, а они тихонько хлюпают и чмокают, а тут просто девка...
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5k
Григорий 51 минуту назад
вот они там оскотинились все ....
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34k
Fat Lynx Час назад
"Секс для них - средство защиты от печали и пустоты" - ну так пусть трахают друг друга!
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24k
Виталий Касандров Час назад
..в ходе которого заслушали 96 свидетелей -вот тут не понял то есть насильничали при многочисленных свидетелях но никто не вызвал полицию или она не приехала?

..изнасилования снимались на камеру, но видео безвозвратно удалили, поэтому следователи лишились таких важных доказательств-подозреваю что на смартфон снимали а не на камеру .Куда из облака то данные делись ,даже если сами смартфоны в расплавленный метал бросили.
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491
На хер ЗАПАД! Час назад
У нас "правосудие" не лучше
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491
На хер ЗАПАД! Пётр 43 минуты назад
Ты то куда лезешь? Я больше наших мусоров сделал,за свою жизнь для людей! Ты мусор? По всей видимости да! Иди [мат]
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491
На хер ЗАПАД! Пётр 37 минут назад
Петух? Видимо да
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18k
Alex ASK 2 часа назад
Мда... Насыщенный вечер у пьяной девки вышел

Горький сарказм, конечно
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