"Секс для них - средство защиты от печали и пустоты": в Германии восемь из девяти мигрантов избежали тюрьмы за изнасилование 15-летней девочки

Следственный процесс был очень длительным, и суд начался лишь 10 мая прошлого года. Судебный процесс продолжался 68 дней, в ходе которого заслушали 96 свидетелей и нескольких экспертов. Председательствующий судья охарактеризовал его как “грандиозное обстоятельное судебное разбирательство, в ходе которого долгое время не было ясно, что произошло в ночь с 19 на 20 сентября 2020 года”, - сообщает Spiegel.

Выяснилось, что изнасилования снимались на камеру, но видео безвозвратно удалили, поэтому следователи лишились таких важных доказательств.

Итоги суда удивили многих немцев. Восьми из девяти насильников удалось избежать реальных сроков. Прокуроры добивались приговоров от одного года и трех месяцев до трех лет для девяти подсудимых, в то время как адвокаты защиты добивались оправдания для всех. В итоге самому молодому 19-летнему иранцу присудили 2,9 г тюрьмы без права досрочного освобождения. На процессе, как бы оправдывая свою позицию, он спросил судью: "Какой мужчина этого не хочет?"

Другие же обвиняемые и вовсе обошлись без тюремного заключения. Четверо молодых людей были осуждены условно, решение о приведении в исполнение остальных четырех приговоров было отложено на шесть месяцев. В этом случае в Германии в течение полугода принимается решение о том, останется ли приговор условным или осужденному все-таки придется отправиться в тюрьму.

Приглашённый психиатр -эксперт заявил, что групповое изнасилование в этом случае могло быть способом "выразить разочарование" из-за "тяжёлого миграционного опыта и социокультурной бездомности". Преступники, “которые живут на задворках общества, полностью вырванные с корнем в культурном, языковом и социальном плане”, поэтому они могут столкнуться со “смесью эмоций гнева, печали, бессилия, депрессии, фантазий о величии в качестве компенсации за попытку справиться с собственными страданиями и употреблением наркотиков”,- заявила доктор Сайме.

Адвокаты насильников настаивали, что их подзащитные пострадали от длительного судебного разбирательства и общественного порицания. А председатель Гамбургской рабочей группы адвокатов по уголовным делам Арне Тиммерманн заявил, что все подсудимые набожные, занимаются общественными делами и никогда ранее не совершали преступлений.

Из девятерых осужденных четверо из мужчин имеют немецкое гражданство, еще четверо - армянское, афганское, кувейтское и черногорское, а гражданство еще двоих (участие в насилии 10-го присутствовавшего там в тот вечер не смогли доказать и отпустили) суд не установил. Четверо из подсудимых были рождены в Германии, другие родились в Кувейте, Польше, Египте, Ливии и Иране.

В общем, понять и простить.