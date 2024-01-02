Как в 70-х в Корее ловили девушек в мини-юбках, стригли длинноволосых парней и кого ставили в «клетку позора»

Это я к чему всё говорю? Недавно наткнулся на фотографию, сделанную в 1976 году в провинции Кёнгидо в Южной Корее. Несколько мужчин и женщин с понурыми головами стояли в тесной импровизированной «клетке» из невысоких ограждений. Рядом была полиция, несколько велосипедов и мопед. Я стал выяснять, что происходит, разыскал ещё немало снимков и понял, что не хотел бы жить в Южной Корее в 70-х годах XX века.