Как в 70-х в Корее ловили девушек в мини-юбках, стригли длинноволосых парней и кого ставили в «клетку позора»

Вот, казалось бы, жизнь так коротка, живите в свое удовольствие и не тратьте время на негатив и суету. Но нет, во все времена почему-то одним людям хочется контролировать других. И если у контролеров есть власть и полномочия, то несладко приходится тем, в чей адрес летят предписания. Приходится следовать правилам, которые спустя годы кажутся абсурдными.
Это я к чему всё говорю? Недавно наткнулся на фотографию, сделанную в 1976 году в провинции Кёнгидо в Южной Корее. Несколько мужчин и женщин с понурыми головами стояли в тесной импровизированной «клетке» из невысоких ограждений. Рядом была полиция, несколько велосипедов и мопед. Я стал выяснять, что происходит, разыскал ещё немало снимков и понял, что не хотел бы жить в Южной Корее в 70-х годах XX века.
Это сегодня корейцы славятся своими развеселыми молодежными поп-группами, яркими нарядами и фантастической модой. Во время президентства (или правильнее будет сказать диктатуры) Пак Чон Хи в стране официально запретили мини-юбки и длинные волосы у мужчин. Допустимая длина прядей в законе не была указано. Полицейские определяли на глаз: если мужчину из-за прически можно спутать с дамой, значит, парня нужно доставить в участок и насильно постричь. Только в 1973 году остригли больше 12 тысяч молодых людей.
Примерно то же самое с мини-юбками. Там, правда, нарушение конкретизировали – если юбка начинается на 17 сантиметров выше колена, значит, дама отправляется в полицейский участок и там переодевается в приличный наряд. Представляете, вышли вы погулять, а к вам подходит наряд, страж закона достает рулеточку и производит замеры: «15 сантиметров! Извините за беспокойство, гражданочка, можете идти». Настроение после такого наверняка не ахти было бы.
Ну и наконец, объясню снимки с людьми за ограждением. Это – пешеходы, позволившие себе перейти улицу в неположенном месте. Полицейские отлавливали негодников и бросали их в «клетку позора» на полчаса – как малышей раньше ставили в угол (сейчас, надеюсь, никто уже не ставит?). Прохожие должны были выражать им свое порицание. Также за ограждение кидали велосипедистов, проехавших в неположенном месте.
В конце 1979 года президента Пак Чон Хи хлопнул руководитель главной спецслужбы страны. Вскоре полиция перестала замерять длину юбок, стричь длинноволосых юношей и позорить пешеходов-нарушителей. Всё это теперь часть истории Южной Кореи, которую теперь, случается, даже с юмором показывают в рекламе.
А вы как считаете, было рациональное зерно в строгих корейских мерах или это всё перебор?
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