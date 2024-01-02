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Как в 70-х в Корее ловили девушек в мини-юбках, стригли длинноволосых парней и кого ставили в «клетку позора»

Как в 70-х в Корее ловили девушек в мини-юбках, стригли длинноволосых парней и кого ставили в «клетку позора»

Автор:
02 января 2024 11:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Корея   интересно   люди   нравы   факты   фото   хакон   юбка   
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Вот, казалось бы, жизнь так коротка, живите в свое удовольствие и не тратьте время на негатив и суету. Но нет, во все времена почему-то одним людям хочется контролировать других. И если у контролеров есть власть и полномочия, то несладко приходится тем, в чей адрес летят предписания. Приходится следовать правилам, которые спустя годы кажутся абсурдными.

Это я к чему всё говорю? Недавно наткнулся на фотографию, сделанную в 1976 году в провинции Кёнгидо в Южной Корее. Несколько мужчин и женщин с понурыми головами стояли в тесной импровизированной «клетке» из невысоких ограждений. Рядом была полиция, несколько велосипедов и мопед. Я стал выяснять, что происходит, разыскал ещё немало снимков и понял, что не хотел бы жить в Южной Корее в 70-х годах XX века.

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Это сегодня корейцы славятся своими развеселыми молодежными поп-группами, яркими нарядами и фантастической модой. Во время президентства (или правильнее будет сказать диктатуры) Пак Чон Хи в стране официально запретили мини-юбки и длинные волосы у мужчин. Допустимая длина прядей в законе не была указано. Полицейские определяли на глаз: если мужчину из-за прически можно спутать с дамой, значит, парня нужно доставить в участок и насильно постричь. Только в 1973 году остригли больше 12 тысяч молодых людей.

Примерно то же самое с мини-юбками. Там, правда, нарушение конкретизировали – если юбка начинается на 17 сантиметров выше колена, значит, дама отправляется в полицейский участок и там переодевается в приличный наряд. Представляете, вышли вы погулять, а к вам подходит наряд, страж закона достает рулеточку и производит замеры: «15 сантиметров! Извините за беспокойство, гражданочка, можете идти». Настроение после такого наверняка не ахти было бы.

Ну и наконец, объясню снимки с людьми за ограждением. Это – пешеходы, позволившие себе перейти улицу в неположенном месте. Полицейские отлавливали негодников и бросали их в «клетку позора» на полчаса – как малышей раньше ставили в угол (сейчас, надеюсь, никто уже не ставит?). Прохожие должны были выражать им свое порицание. Также за ограждение кидали велосипедистов, проехавших в неположенном месте.

В конце 1979 года президента Пак Чон Хи хлопнул руководитель главной спецслужбы страны. Вскоре полиция перестала замерять длину юбок, стричь длинноволосых юношей и позорить пешеходов-нарушителей. Всё это теперь часть истории Южной Кореи, которую теперь, случается, даже с юмором показывают в рекламе.

А вы как считаете, было рациональное зерно в строгих корейских мерах или это всё перебор?

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Метки: Корея   интересно   люди   нравы   факты   фото   хакон   юбка   
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9  комментариев
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49k
Максим Т. 43 минуты назад
Зато сейчас эпоха бл...ва и гомосятины. Охрененно лучше!
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0
Тролль 12 минут назад
скоро такое будет и у нас на путинщине )) страна катится в прошлое, куда-то во времена печенегов и половцев ) охота на ведьм в принципе уже идет, на тех же геев
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13k
Кыся 22 минуты назад
Самокатчиков туда!
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666
ИНО Полчаса назад
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4k
Горожанин Полчаса назад
Страна коллективного Запада. Капитализм, либерализм, демократия, права человека.
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1M
Великий Немой Час назад
Почти то-же самое было в 60-х в СССР, разве только клеток не было!
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