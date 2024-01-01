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В Челябинске пьяные подростки-мигранты напали на трёх мужчин с жёнами

В Челябинске пьяные подростки-мигранты напали на трёх мужчин с жёнами

Автор:
01 января 2024 20:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   мигранты   нападение   следственный комитет   челябинск   
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Инцидент, как нетрудно догадаться, произошёл в новогоднюю ночь. Трое демобилизованных мужчин с жёнами ждали такси во дворе дома в Советском районе города. К ним подошли явно нетрезвые дети мигрантов и начали оскорблять одну из девушек. Когда им сделали замечание, подростки принялись бить военных палкой и распылять в лицо газовый баллончик.

Как рассказал руководитель проекта "Трезвые дворы" Александр Воложанин, мужчины не хотели связываться с подростками из-за их возраста и возможных из-за этого проблем. К счастью, никто серьёзно не пострадал — только один военный получил травму глаза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (213 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании ему лично. К вечеру 1 января подозреваемых задержали.


"СК во взаимодействии с МВД задержали подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. Проведен обыск, изъяты орудия совершения преступления. Двоим из них 18 лет, одному 17 лет. Сотрудники полиции детально изучили видеозапись и подробно опросили потерпевших. Установлено, что конфликт носит бытовой характер", - говорится в сообщении пресс-службы СК.


Сообщается, что следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

Также Бастрыкин поручил доложить ему о массовой драке мигрантов в балашихинском парке Пехорка, которая тоже произошла в ночь на 1 января. Следственный комитет начал расследование, устанавливаются личности участников потасовки.

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Метки: Видео   задержание   мигранты   нападение   следственный комитет   челябинск   
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34  комментария
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31k
Владимир 2 часа назад
Нахрена эти чюреки вообще нам нужны в таком количестве? Они реально уже валят сюда целыми аулами. И живут по правилам этих самых аулов.
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16k
Дядюшка Ау 3 минуты назад
1. Сучат уже повязали. Сейчас все пойдет по накатанному сценарию: слюни и сопли на камеру, диаспора выступит с осуждением... Словом ничего нового.
3. Я не сторонник теорий заговоров. Но кто-то же завез в Россию несколько миллионов людей, чуждой нам культуры. И эта пятая колонна может выстрелить в любой момент. Только вот когда? И с какой целью это сделано?
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−16
Pasha Panfilov 21 минуту назад
По очкам, пожалуй, выиграли малолетки-мигранты, хоть их с одной бутылки шампанского в говно просто развезло, едва на ногах стоят, и это видно (мигранты вообще не умеют пить, хмелеют в хлам моментально). Который с ремнем крутит - у того по ходу вообще классическая пьяная истерика.

"Военным" незачет. Один хватает противника объятьями, словно гомосексуалист возлюбленного, и валит зачем-то на землю, явно видя и зная, что тот не один, т.е. весьма рискуя бутылкой или ногой по черепу получить. Но никто даже и не бьёт - шантрапа поливает говном из баллончиков, причем по ходу обоих, и борца, и своего друга )) Другие "военные", видя что он лежит и к нему подбираются поливатели - никоим образом даже не пытаются его как-то прикрыть.

В общем это одна из самых жалких и убогих недодрак которые мне доводилось видеть. Как говорится, игра была равна, играли два говна. Судя по всему, яйца у всех (что у русских, что у нерусских) из всех присутствующих есть только у девки за кадром, от крика и ругани которой, по видимому, малолетки малость протрезвели и отступили. А у "военных" командного голоса даже не слышно, чет не то мямлят, не то шепчут.

И вообще непонятно, ЗАЧЕМ лезть чет там возиться. Вы же на своей территории, и у вас явное преимущество - ну закидайте снежками. У мигрантов с непривычки руки сходу замерзнут, им снежками бросаться тяжко будет, вдобавок они еще и пьяны в хлам, вот и воспользовались бы преимуществом. Накидали бы издалека, не уменьшая дистанции, в рот, за шиворот и вообще снега, ну и всё, от холода бы пришла трезвость. Заодно бы повеселились. Тем более же ясно как апельсин - чувак пьян, но интуитивно зовет, дескать подходи, а это - ну явный маркер того, что они что-то приготовили, и это запросто могли бы быть и ножи, т.е. сближаться ни в коем случае нельзя.

Где, в какой теплице, в каком пансионе все эти люди воспитывались... Военные... Никакие это не военные.

И еще, судя по чуть ли не слезам и истерике нерусского с ремнем, выглядит так, словно они его чем-то донельзя обидели. Вместо того чтобы как военные давать голосом команду, они начали кидать угрозки, и пьяному стало обидно. Заметьте - девка гаркнула и этих сразу в сторону сдуло.

В общем мигрантам тройка с минусом, "военным" вообще незачет.
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3k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Как мы докатились до того, что дать в морду хаму считается преступлением?
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4k
Руслан 44 минуты назад
У государства всё меньше и меньше возможностей «сохранить лицо» в той ситуации, когда со всех экранов официальные лица орут о том, как надо уважать героев СВО, их семьи и в то же время чурбанье и прочие чернож@пые выродки раз за разом плюют на это, нападая на наших ребят, просто в рожу государству плюют и глумятся при этом.
А им в ответ - хулиганка и условный срок. Ну что за бл@дский цирк?
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869
Anatolij 50 минут назад
Только недавно смотрел толкового мужика, который про перцовые баллончики рассказывал. Как раз для такой ситуации. Всех пятерых в 3 секунды бы успокоил/протрезвил. Причем, в правовом поле - видео доказало бы самооборону. Ну а после перчика можно было бы особо ретивому орангутану пару ребер сломать на долгую память. Маму и женщин ни при каких не стоит трогать, это святое!!!
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935
Странник 55 минут назад
Есть в этом и хорошая составляющая, эти три урода пойдут по статье, их окружение сделает выводы, а при самом благоприятном развитии, их всех выгонят домой семьями, Россия станет чище. да это же праздник какой-то.
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3k
Olegsky 55 минут назад
Ипать зверей сразу. Эти ослообы кроме 3.14здюлей , нихрена не понимают.
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56k
Мойша Час назад
А что не пишем, что приехали старшие чебуреков и начали качать права. А вот полиция как приехала по сильному нажиму.
То есть вроде мы сами распускаем чебуреков, лебезим, диаспора диктует свои правила, прикрываясь толерантностью и гуманностью, обычно придавленные толстым прессом.
Дикие народы понимают только силу, и бить за любое правонарушение наотмашь.
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37k
albedo Час назад
Вспоминается.
Когда начинают верещать про русский нацизм:
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60
r3mba4 albedo Полчаса назад
Национализм это прекрасное слово. и, почему то все СМИ, пытаются поставить его в один ряд с нацизмом. По мне страшнее слово ЭТНОЦИД. Что сейчас и происходит с местным населением. Русскими, татарами, башкирами и т.д. Нам навязывают мигрантов и ссут в уши за дружбу. А по факту в страну едут уже дети тех, кто убивал, насиловал, грабил, русских у себя в республиках.
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4k
poбт Час назад
я только не понял
каждому петуху сообщать что ты участник СВО это к чему вообще?
типа чтоб пожалели, или зауважали, или испугались, или денег на карту закинули?
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1k
Веселый Пук Час назад
В сугробе лежать бы оставили.
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1k
Веселый Пук Час назад
А что не наваляли чуркам?
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478
Thor Steiner Веселый Пук Час назад
Запомните и запишите: чурки наглеют только если у них есть гарантия безопасности, другими словами, деньги и связи.
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178
iskra Веселый Пук Час назад
Написано же - "мужчины не хотели связываться с подростками из-за их возраста и возможных из-за этого проблем".
Законодательство сейчас на стороне охеревших подростков. А безнаказанность рождает вседозволенность..
PS Я думаю, у мужиков были бы очень большие проблемы,если бы они повредили глаз "ребенку",и пофиг,какой он национальности.Если кавказец - проблем было бы ещё больше..
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391k
Алексей Час назад
наконец то за этих черножопых конкретно взялись. а то совсем берега попутали
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60
r3mba4 Алексей 23 минуты назад
Запомни этот момент и свой комментарий. После марта проверим. Может очередная амнистия или что-то в этом роде и ещё лет на 10. Чтобы уже так серьёзно, ЧТОБЫ ХРЕН РАЗГРЕБЛИ, СЛЕДУЮЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ.
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6k
Alex Час назад
Мочить черножопых мразей.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Вот эти пьяные свиньи тоже мусульмане?
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60
r3mba4 Опиум для народа 19 минут назад
ТАМ ГДЕ ТЕПЛО И ВИНОГРАД, А ПОД НОГАМИ ВСЯКАЯ ДРЯНЬ. с мартышек бухают и затем той дрянью полируют. Мусульманство это сплошной харам, за красивой вывеской. А там где алкоголь(арабское слово) и наркота интеллект на низшем уровне. Поэтому не вы к ним едете на грязную работу, а они к вам.
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
Херасе, «подростки»! Половозрелые бабуины, вполне пригодные для рубки леса
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132k
parallax 2 часа назад
Никогда такого не было ...
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