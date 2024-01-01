В Челябинске пьяные подростки-мигранты напали на трёх мужчин с жёнами

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Инцидент, как нетрудно догадаться, произошёл в новогоднюю ночь. Трое демобилизованных мужчин с жёнами ждали такси во дворе дома в Советском районе города. К ним подошли явно нетрезвые дети мигрантов и начали оскорблять одну из девушек. Когда им сделали замечание, подростки принялись бить военных палкой и распылять в лицо газовый баллончик.
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Как рассказал руководитель проекта "Трезвые дворы" Александр Воложанин, мужчины не хотели связываться с подростками из-за их возраста и возможных из-за этого проблем. К счастью, никто серьёзно не пострадал — только один военный получил травму глаза.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (213 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании ему лично. К вечеру 1 января подозреваемых задержали.
"СК во взаимодействии с МВД задержали подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. Проведен обыск, изъяты орудия совершения преступления. Двоим из них 18 лет, одному 17 лет. Сотрудники полиции детально изучили видеозапись и подробно опросили потерпевших. Установлено, что конфликт носит бытовой характер", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Сообщается, что следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.
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Также Бастрыкин поручил доложить ему о массовой драке мигрантов в балашихинском парке Пехорка, которая тоже произошла в ночь на 1 января. Следственный комитет начал расследование, устанавливаются личности участников потасовки.
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3. Я не сторонник теорий заговоров. Но кто-то же завез в Россию несколько миллионов людей, чуждой нам культуры. И эта пятая колонна может выстрелить в любой момент. Только вот когда? И с какой целью это сделано?
"Военным" незачет. Один хватает противника объятьями, словно гомосексуалист возлюбленного, и валит зачем-то на землю, явно видя и зная, что тот не один, т.е. весьма рискуя бутылкой или ногой по черепу получить. Но никто даже и не бьёт - шантрапа поливает говном из баллончиков, причем по ходу обоих, и борца, и своего друга )) Другие "военные", видя что он лежит и к нему подбираются поливатели - никоим образом даже не пытаются его как-то прикрыть.
В общем это одна из самых жалких и убогих недодрак которые мне доводилось видеть. Как говорится, игра была равна, играли два говна. Судя по всему, яйца у всех (что у русских, что у нерусских) из всех присутствующих есть только у девки за кадром, от крика и ругани которой, по видимому, малолетки малость протрезвели и отступили. А у "военных" командного голоса даже не слышно, чет не то мямлят, не то шепчут.
И вообще непонятно, ЗАЧЕМ лезть чет там возиться. Вы же на своей территории, и у вас явное преимущество - ну закидайте снежками. У мигрантов с непривычки руки сходу замерзнут, им снежками бросаться тяжко будет, вдобавок они еще и пьяны в хлам, вот и воспользовались бы преимуществом. Накидали бы издалека, не уменьшая дистанции, в рот, за шиворот и вообще снега, ну и всё, от холода бы пришла трезвость. Заодно бы повеселились. Тем более же ясно как апельсин - чувак пьян, но интуитивно зовет, дескать подходи, а это - ну явный маркер того, что они что-то приготовили, и это запросто могли бы быть и ножи, т.е. сближаться ни в коем случае нельзя.
Где, в какой теплице, в каком пансионе все эти люди воспитывались... Военные... Никакие это не военные.
И еще, судя по чуть ли не слезам и истерике нерусского с ремнем, выглядит так, словно они его чем-то донельзя обидели. Вместо того чтобы как военные давать голосом команду, они начали кидать угрозки, и пьяному стало обидно. Заметьте - девка гаркнула и этих сразу в сторону сдуло.
В общем мигрантам тройка с минусом, "военным" вообще незачет.
То есть вроде мы сами распускаем чебуреков, лебезим, диаспора диктует свои правила, прикрываясь толерантностью и гуманностью, обычно придавленные толстым прессом.
Дикие народы понимают только силу, и бить за любое правонарушение наотмашь.
Когда начинают верещать про русский нацизм:
Инородцы сами его провоцируют.
Мы во многом сами виноваты в том, что происходит.
Нужна НУЛЕВАЯ терпимость к выходкам инородцев.
Мне 58, у меня есть знакомые со всего СССР. Когда я участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (объект "Укрытие") - среди ликвидаторов было много добровольцев со всего СССР. В том числе из среднеазиатских республик.
Прошло без малого сорок лет.
И что говорят мои знакомые:
Мы в Россию направляли наших детей, чтобы они уму разуму поучились. Мы же помним отношение к нам. А в итоге мы получаем обратно националистов-исламистов.
Это я привожу слова своего знакомого из Ташкента.
Повторюсь: ВЛАСТЯМ надо проявлять нулевую терпимость к преступникам, тогда ЧЕСТНЫЕ жители средней Азии будут к нам относиться с уважением, Нельзя всех грести под одну гребенку.
типа чтоб пожалели, или зауважали, или испугались, или денег на карту закинули?
Законодательство сейчас на стороне охеревших подростков. А безнаказанность рождает вседозволенность..
PS Я думаю, у мужиков были бы очень большие проблемы,если бы они повредили глаз "ребенку",и пофиг,какой он национальности.Если кавказец - проблем было бы ещё больше..