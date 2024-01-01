В Челябинске пьяные подростки-мигранты напали на трёх мужчин с жёнами

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство" (213 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил докладывать о расследовании ему лично. К вечеру 1 января подозреваемых задержали.





"СК во взаимодействии с МВД задержали подозреваемых, один из которых несовершеннолетний. Проведен обыск, изъяты орудия совершения преступления. Двоим из них 18 лет, одному 17 лет. Сотрудники полиции детально изучили видеозапись и подробно опросили потерпевших. Установлено, что конфликт носит бытовой характер", - говорится в сообщении пресс-службы СК.





Сообщается, что следствие будет ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.