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В новогоднюю ночь во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей

Автор:
01 января 2024 18:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Германия   Франция   беспорядки   задержания   новогодняя ночь   полиция   
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С огоньком уходящий год проводили и в Берлине.

Нынешняя новогодняя ночь во Франции, по словам главы МВД Жеральда Дарманена, прошла спокойнее, чем годом ранее. По данным полиции, банды мигрантов вандалов сожгли 745 автомобилей. И хотя в ночь на 1 января 2023 года группы злоумышленников уничтожили всего 690 машин, масштабы беспорядков были прошедшей ночью были меньше и полицейские пострадали не так сильно.


В ходе подавления беспорядков травмы получили 40 стражей порядка, что на 40% меньше, чем годом ранее. Такого невообразимого успеха удалось добиться благодаря усиленному контролю на границах и конфискации нелегальной пиротехники, отчитался министр МВД Франции. По его данным, за участие в ночных беспорядках арестованы более 380 человек, поиск причастных ещё продолжается.



"На всей территории страны число задержанных составило 381 человек. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. То есть эту ночь можно охарактеризовать как относительно спокойную", - сказал министр.

В Берлине тоже ночь не была спокойной. Ранения получили 15 полицейских, задержаны более 230 человек. Беспорядки, как и во Франции, в основном выражались в опасном применении пиротехники, то есть злоумышленники попросту обстреливали из фейерверками полицейских и задания. Известно, что из-за этого сгорела одна квартира в городе. Других данных о уничтоженном имуществе пока нет.

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Метки: Видео   Германия   Франция   беспорядки   задержания   новогодняя ночь   полиция   
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7  комментариев
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10k
Trenzel2003 Час назад
С каждым новым днем старушка еуропа погружается в средневековье все глубже и глубже. Ну и хрен с ней!!!
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4k
Руслан 15 минут назад
Всё таки люди и обезьяны не должны жить вместе. Пусть каждый живет в своем ареале обитания, более привычном для него
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10k
Бритва 15 минут назад
ну и ничего страшного: франция компенсирует потерю автомобилей, а франции в свою очередь компенсируют колонии.
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3k
lekha-fil Полчаса назад
Ну и хрен на них.
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12k
Летучий Мыш Полчаса назад
Нойкёльн, кто бы сомневался...
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51k
Aleksandr Полчаса назад
Это по-европейски, ватникам не понять!
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9k
mbr Полчаса назад
цывылызация, ёпты...
культура!
Это вам не отсталая "рашка" с разорванной бензоколонкой!

Где народ спокойно празднует Новый год.
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