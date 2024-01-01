В новогоднюю ночь во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей

Нынешняя новогодняя ночь во Франции, по словам главы МВД Жеральда Дарманена, прошла спокойнее, чем годом ранее. По данным полиции, банды мигрантов вандалов сожгли 745 автомобилей. И хотя в ночь на 1 января 2023 года группы злоумышленников уничтожили всего 690 машин, масштабы беспорядков были прошедшей ночью были меньше и полицейские пострадали не так сильно.

В ходе подавления беспорядков травмы получили 40 стражей порядка, что на 40% меньше, чем годом ранее. Такого невообразимого успеха удалось добиться благодаря усиленному контролю на границах и конфискации нелегальной пиротехники, отчитался министр МВД Франции. По его данным, за участие в ночных беспорядках арестованы более 380 человек, поиск причастных ещё продолжается.