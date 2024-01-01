В новогоднюю ночь во Франции вандалы сожгли 745 автомобилей

С огоньком уходящий год проводили и в Берлине.
Нынешняя новогодняя ночь во Франции, по словам главы МВД Жеральда Дарманена, прошла спокойнее, чем годом ранее. По данным полиции, банды
мигрантов вандалов сожгли 745 автомобилей. И хотя в ночь на 1 января 2023 года группы злоумышленников уничтожили всего 690 машин, масштабы беспорядков были прошедшей ночью были меньше и полицейские пострадали не так сильно.
В ходе подавления беспорядков травмы получили 40 стражей порядка, что на 40% меньше, чем годом ранее. Такого невообразимого успеха удалось добиться благодаря усиленному контролю на границах и конфискации нелегальной пиротехники, отчитался министр МВД Франции. По его данным, за участие в ночных беспорядках арестованы более 380 человек, поиск причастных ещё продолжается.
"На всей территории страны число задержанных составило 381 человек. Это на 10% меньше по сравнению с прошлым годом. То есть эту ночь можно охарактеризовать как относительно спокойную", - сказал министр.
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В Берлине тоже ночь не была спокойной. Ранения получили 15 полицейских, задержаны более 230 человек. Беспорядки, как и во Франции, в основном выражались в опасном применении пиротехники, то есть злоумышленники попросту обстреливали из фейерверками полицейских и задания. Известно, что из-за этого сгорела одна квартира в городе. Других данных о уничтоженном имуществе пока нет.
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культура!
Это вам не отсталая "рашка" с разорванной бензоколонкой!
Где народ спокойно празднует Новый год.