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Во сколько обойдется таз оливье: Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Во сколько обойдется таз оливье: Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов (7 фото)

Автор:
11 декабря 2020 10:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   новый год   оливье   салаты   сельдь под шубой   статистика   
1687
7
Перед Новым годом Росстат традиционно подсчитывает стоимость самых популярных у россиян салатов, пытаясь, таким образом, выяснить, в какую сумму обойдется праздничный стол (или хотя бы его часть). Выводы неутешительны: продукты, которые требуются для любимых блюд, стали дороже, а значит, за вкусную сельдь под шубой и оливье придется выложить больше денег, чем годом раньше.
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Метки: интересно   новый год   оливье   салаты   сельдь под шубой   статистика   
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8  комментариев
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606
Nane First NameLast 2 часа назад
Где Росстат берет такие цены на продукты??? Или у них порции из рассчета 50 гр. на человека?
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15k
Андрей Полчаса назад
Даже Путин ухиел.... 20 ухиевает...
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367
Василий 52 минуты назад
ёж твою мать! индекс оливье!
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1k
lekha-fil Час назад
А кому это на х*й нужно?
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4k
Станислав lekha-fil Полчаса назад
ну Вы чего? Люди старались, бюджет осваивали =)))
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2k
Brataxe 2 часа назад
"Специалисты объясняют это двумя факторами: неурожаем картофеля и нехваткой рабочей силы для уборки плодоовощной продукции. Из-за пандемии мигранты из Средней Азии в этом году не приехали, а потому урожай собирали мало, плохо и дорого."

А в следующем году когда мигранты приедут, то урожай будут собирать много, хорошо, но всё так же дорого. Зачем цену сбрасывать если люди проглатывают.
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919
Шурман 2 часа назад
Буквально вчера с женой и матерью обсуждали меню на Новый год , никто не хочет оливье , винегрет да и селедка тоже да но все отказались от оливье . Да и мне с недавних пор сильно жирное нельзя есть
((( . Вообще этот Новый год будет очень веселый , на праздник я могу пригласить только мою мать , после 22:00 праздновать нельзя или сидеть тихо дома , даже фейерверк не запустить . В Франции вообще с 20:00 этот комендантский ввели , в прошлое воскресение выехал на рыбалку в 05:40 , буквально отъехал от дома и сразу полиция остановила , куда ? говорю мне человека нужно забрать потому что в 7 порту нужно быть , нет блин остановись и жди 6ти утра
пришлось сидеть в машине ждать . Хорошо хоть штраф не выписали .
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1
Анна Шурман Час назад
Мы на днях обкатали «оливье» с максимумом отварной моркови мин. картошке (4 крупные моркови + одна мелкая картошина) , естественно яйца, а из мясных составляющих говядина + ложка подкопченной ветчины + не полная столовая ложка майонеза. Очень вкусно, пожалела что раньше делала наоборот мин. моркови и больше картошки. Получилось не жирно и реально вкусно. По вкусу добавляли то яблоки, то огурец.
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