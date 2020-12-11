Во сколько обойдется таз оливье: Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Итак, самый дорогой "Оливье" будут есть жители Чукотки. Чтобы его приготовить, им придется потратить на продукты почти 517 рублей. На втором месте по дороговизне идет салат на Камчатке (487 руб.). В Ненецком автономном округе продукты для "Оливье" обойдутся в 475 рублей. Столица России в этом рейтинге заняла седьмое место - москвичи потратят на покупки 412 рублей, а в Петербурге за них же придется выложить 342 рубля. Дешевле всего ингредиенты для салата будут в Кабардино-Балкарии, Белгородской области и Мордовии – 248, 239 и 237 рублей соответственно.