Во сколько обойдется таз оливье: Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов

Перед Новым годом Росстат традиционно подсчитывает стоимость самых популярных у россиян салатов, пытаясь, таким образом, выяснить, в какую сумму обойдется праздничный стол (или хотя бы его часть). Выводы неутешительны: продукты, которые требуются для любимых блюд, стали дороже, а значит, за вкусную сельдь под шубой и оливье придется выложить больше денег, чем годом раньше.
Традиционный новогодний стол для россиян обойдется дороже, чем в прошлом году из-за изменившихся цен на продукты.
Так, любимая россиянами "сельдь под шубой" станет дороже из-за картофеля и моркови, цена которых выросла соответственно на 29% и 24%. Из-за этих же продуктов подорожает и "оливье". По данным Росстата, порция салата с сельдью на четырех человек обойдется в 169 рублей (в прошлом году ее стоимость была на 7,6% ниже и составила 157 рублей), а за "оливье" с колбасой при тех же данных придется выложить уже 366,3 рубля (7,7% больше, чем в прошлом году). Соответственно, тазик любимой "оливьешечки" потянет на тысячу рублей и больше.
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В Росстате подсчитали, что более всего по сравнению с прошлым годом подорожали, как ни странно, не колбаса и сельдь (рост стоимости составил около 2%), а овощи. Лидерами по дороговизне стали картофель, морковь. Также повысились цены на свеклу (на 13% - 27,6 рубля за 1 кг), яйца (66,9 рубля за 10 шт) и майонез (192,8 рубля за 1 кг) - последние два продукта прибавили в стоимости по 9%.
Если в целом пищевые продукты подорожали на 6,2%, овощи и фрукты в этом году побили все рекорды, взлетев в цене на 12, 4%. Специалисты объясняют это двумя факторами: неурожаем картофеля и нехваткой рабочей силы для уборки плодоовощной продукции. Из-за пандемии мигранты из Средней Азии в этом году не приехали, а потому урожай собирали мало, плохо и дорого.
Индекс Оливье 2019
А так выглядел индекс оливье в 2019 году. Кстати, подсчет стоимости двух главных салатов - давняя традиция. В посте ниже - о том, какой была стоимость этих блюд в 2018 году, а в самом конце поста - более наглядное исследование за семь предыдущих лет (с 2010 по 2017 год).
Росстат сравнил стоимость самого популярного блюда в регионах России - 2018 г.
Итак, самый дорогой "Оливье" будут есть жители Чукотки. Чтобы его приготовить, им придется потратить на продукты почти 517 рублей. На втором месте по дороговизне идет салат на Камчатке (487 руб.). В Ненецком автономном округе продукты для "Оливье" обойдутся в 475 рублей. Столица России в этом рейтинге заняла седьмое место - москвичи потратят на покупки 412 рублей, а в Петербурге за них же придется выложить 342 рубля. Дешевле всего ингредиенты для салата будут в Кабардино-Балкарии, Белгородской области и Мордовии – 248, 239 и 237 рублей соответственно.
На этом графике можно видеть, как рос индекс оливье и сельди под шубой в течение семи лет с 2011 по 2017 гг.
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А в следующем году когда мигранты приедут, то урожай будут собирать много, хорошо, но всё так же дорого. Зачем цену сбрасывать если люди проглатывают.