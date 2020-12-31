Сакральный смысл новогоднего салата

Сложно придумать более новогодний и праздничный салат, когда есть «Оливье» с его непостижимым и многогранным вкусом. С незначительным отрывом за ним следуют селедка под шубой, «Мимоза», винегрет. У хозяек есть и другие – оригинальные и фирменные рецептики, которыми они хотят побаловать домашних и гостей. Или не хотят…
В последнее время в силу ли отсутствия сил, денег, настроения все больше людей отказывается от такого традиционного блюда на новогоднем столе как салат. И совершенно зря, поскольку оно является своего рода выражением маленького космоса, в котором все взаимосвязано и взаимоопределяемо.
Салат символизирует собой достаток, радушие, богатство. По сути, такая еда – символ Рога изобилия. В древнегреческих мифах говорится, что верховному божеству Кроносу было предсказано, что он погибнет от рук своего ребенка. Дабы обойти предзнаменование, он стал поедать собственных детей. Но его жена богиня земли Рея не могла смириться с потерей детей и спрятала в горах младенца Зевса. Будущего громовержца растили нимфы, а пищу ему давала козочка Амалфея, вскормившая ребенка своим молоком.
Все, чему было суждено свершиться, свершилось. Кронос был повергнут. А Зевс в благодарность забрал свою кормилицу с собой на Олимп. Во время подъема у животного обломился один рог. Зевс оставил его нимфам, наделив силой исполнения желаний. И Рог изобилия символизирует разнообразные жизненные блага, льющиеся рекой. Так бог отблагодарил своих спасителей.
Новогодний салат, по сути, и является таким гастрономическим символом изобилия. Он есть на столе? Значит, в доме достаточно средств, чтобы купить для блюда продукты. А у живущих в нем людей вдосталь сил, чтобы соединить их в нечто единое, цельное, гармоничное. Нарезка компонентов, перемешивание, заправка, выкладывание в красивую посуду – это гармонизирование собственной энергии и жизни. Как соединяются между собой кубики, дольки, кусочки и ломтики, так за новогодним столом объединяются и родственные души.
Еще каких-то сто лет назад салатов практически не было. Потому что люди жили бедно, и делать такие праздничные блюда было не из чего. Но жизнь улучшалась, и появилась возможность не просто утолить голод, а порадовать себя и близких чем-то уникальным, особенным, чего не бывает на ежедневных трапезах.
Особенно важен фирменный салат, изобретенный в семье, рецепт которого передается из поколения в поколение. Его основа может быть обычной. Но какой-то специальный компонент или сложная секретная заправка делают блюдо волшебным, объединяющим, превращают его в Рог изобилия.
Не нужно торопиться, нарезая продукты. Процесс должен быть обдуманным, неспешным, тщательным. А настроение – хорошим. И тогда блюдо, да и весь грядущий год действительно станут богатыми, сытыми и щедрыми на блага.
А вы уже режете салаты? Какие?
Источник:
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Салат - это салат, и ничего больше.
Дело не в сочетаемости с точки зрения здоровья (при употреблении алкоголя это было бы странно), а с точки зрения вкусов