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Сакральный смысл новогоднего салата

Сакральный смысл новогоднего салата (5 фото)

Автор:
31 декабря 2020 10:44
Сообщество : Истории
Метки: Рог изобилия   Салат   блюдо   важность   новый год   праздник   смысл   
764
5

Сложно придумать более новогодний и праздничный салат, когда есть «Оливье» с его непостижимым и многогранным вкусом. С незначительным отрывом за ним следуют селедка под шубой, «Мимоза», винегрет. У хозяек есть и другие – оригинальные и фирменные рецептики, которыми они хотят побаловать домашних и гостей. Или не хотят…

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Метки: Рог изобилия   Салат   блюдо   важность   новый год   праздник   смысл   
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7  комментариев
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20k
Батончик с маком 40 минут назад
салат должен быть мягким и приятно пахнуть, чтоб было комфортно спать в нём, уткнувшись лицом
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2k
newegg 15 минут назад
Редкостная бредятина.
Салат - это салат, и ничего больше.
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5k
sivanov1079 51 минуту назад
Я взрослый человек, и ставлю на стол ЗАКУСКИ, сочетаемые с напитками. А уж салат, не салат, дело 10-е
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35k
Бабай sivanov1079 40 минут назад
А информацию о сочетаемости вы откуда получаете? И вы этому верите? А ещё взрослый человек...
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18k
Will2006 Бабай 14 минут назад
Скажем, водку лучше закусывать селедкой, салом или бочковым огурцом, а коньяк этим закусывать не стоит:)
Дело не в сочетаемости с точки зрения здоровья (при употреблении алкоголя это было бы странно), а с точки зрения вкусов
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14k
Сергей Час назад
Всех с наступающим Новым Годом!
Ссылка coub.com
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