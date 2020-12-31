Сакральный смысл новогоднего салата

Новогодний салат, по сути, и является таким гастрономическим символом изобилия. Он есть на столе? Значит, в доме достаточно средств, чтобы купить для блюда продукты. А у живущих в нем людей вдосталь сил, чтобы соединить их в нечто единое, цельное, гармоничное. Нарезка компонентов, перемешивание, заправка, выкладывание в красивую посуду – это гармонизирование собственной энергии и жизни. Как соединяются между собой кубики, дольки, кусочки и ломтики, так за новогодним столом объединяются и родственные души.

Еще каких-то сто лет назад салатов практически не было. Потому что люди жили бедно, и делать такие праздничные блюда было не из чего. Но жизнь улучшалась, и появилась возможность не просто утолить голод, а порадовать себя и близких чем-то уникальным, особенным, чего не бывает на ежедневных трапезах.