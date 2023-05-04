Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за 393 300 000 рублей

Киркоров хотел бы поставить даже мировой рекорд, сравнивая себя с Шер, которая переодевалась на своих концертах максимум 16 раз.

В этом году на кресте он не парил, зато несколько странных номеров, даже для него, всё-таки было. Киркоров танцевал на инвалидном кресле, парил в льявольских образах.