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Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за 393&nbsp;300&nbsp;000 рублей

Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за 393 300 000 рублей

Автор:
04 мая 2023 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   концерт в кремле   концерт киркорова   филипп киркоров   шоу бизнес   эстрада   
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Филипп Киркоров закрыл свой тур концертом в Кремле. Поп-король российской эстрады сменил 27 нарядов за 3 часа шоу, побив свой собственный рекорд переодеваний.


Представление вышло и правда фееричным, особенно сумма, потраченная на организацию. По словам артиста, на шоу ушло 5 млн долларов (это примерно 393 300 000 рублей).


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Поздравить его приехали разные отечественные звёзды, а также отец. А после концерта Филипп хвастался дорогим подарком от любимого человека.

Всего было 35 лучших песен Филиппа.


Кремлёвский дворец был полон зрителей, а каждый выход сопровождался перьями, блёстками и шикарными нарядами.


Киркоров хотел бы поставить даже мировой рекорд, сравнивая себя с Шер, которая переодевалась на своих концертах максимум 16 раз.



В этом году на кресте он не парил, зато несколько странных номеров, даже для него, всё-таки было. Киркоров танцевал на инвалидном кресле, парил в льявольских образах.


Реакция соцсетей на выступление артиста не заставила себя ждать.


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Метки: звезды   знаменитости   концерт в кремле   концерт киркорова   филипп киркоров   шоу бизнес   эстрада   
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25  комментариев
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17k
Алексей Час назад
Ссылка vk.com
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6k
perekrestok 7 минут назад
Может надо наконец прекратить такие шоу? Пусть лучше деньги подарит беженцам и новых регионов и поет в обычных трениках. Думаю в этом случае его поддержат даже те, кто его не очень любят. А за такие вот шоу надо выгонять из России. Как сказали двести лет назад "Поэтом можешь ты не быть Но гражданином быть обязан"!
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5k
saliamnn 17 минут назад
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1k
Сергей Викторович 21 минуту назад
Нахер его пускать в кремлевский дворец?
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1k
Андрей Кузнецов 23 минуты назад
Прикольно... под названием " Наш ответ лорду керзону" . особенно понравилось- 35 лучших песен... а что, их болше? не знал... а на сколько ? )))))
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Спасибо, поблевал.
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14k
Alex Полчаса назад
Пир во время чумы.....
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29k
Ваня Полчаса назад
уберите это говно с фишек, ну, сколько же можно его тащить сюда?!!
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16k
Сергей 37 минут назад
Ссылка my.mail.ru
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8k
Александр Маслов 54 минуты назад
«…эпатажное шоу»?
…Кроме жалости и недоумения сие сценические попытки молодящегося шоумена лично у меня других эмоций не вызывают... Явный "цирковой" перебор на фоне "фанерно-бутафорского" вокала – мимо меня
. Впрочем, кому-то и в радость – ну, на здоровье.
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27k
Serg2001 57 минут назад
Как же я ждал, надеялся и верил, что он за бабой Аллой последует... Но, раз он такой мегапопулярный и востребованный, придется терпеть и дальше... это чудо в перьях
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17k
RDen Час назад
петух он...ком говна с горы. Весело ему всё...
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870
Bastard Fat Час назад
да Ъть хто на сие ходить?
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1k
Kra Час назад
Ну, голос у него хороший, надо отдать должное...
Я лично предпочитаю его слушать, если такое случается, а не смотреть. Тогда все ок
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8k
Trenzel2003 Час назад
павлин.
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3k
Игорь Час назад
и кто же это короновал? само себя?
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66k
Варакин Алексей Час назад
Нахера над дедушкой так издеваться? Давно пора его выпустить на волю из цепких рук шоу бизнеса!
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5k
pinbalist Час назад
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239
Jimmy pinbalist Час назад
ПТИЦА ОБИДЕЛАСЬ...
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6k
sumrаknn 2 часа назад
политическая проститутка
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Два вопроса:
1. Он ведь ничем другим с Шер сравниться не может? Кроме количества нарядов.
2. А разве пропаганда нетрадиционных предпочтений не запрещена у нас?
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