Танцы в инвалидном кресле и куча перьев: как прошло эпатажное шоу Филиппа Киркорова за 393 300 000 рублей

Филипп Киркоров закрыл свой тур концертом в Кремле. Поп-король российской эстрады сменил 27 нарядов за 3 часа шоу, побив свой собственный рекорд переодеваний.
Представление вышло и правда фееричным, особенно сумма, потраченная на организацию. По словам артиста, на шоу ушло 5 млн долларов (это примерно 393 300 000 рублей).
Поздравить его приехали разные отечественные звёзды, а также отец. А после концерта Филипп хвастался дорогим подарком от любимого человека.
Всего было 35 лучших песен Филиппа.
Кремлёвский дворец был полон зрителей, а каждый выход сопровождался перьями, блёстками и шикарными нарядами.
Киркоров хотел бы поставить даже мировой рекорд, сравнивая себя с Шер, которая переодевалась на своих концертах максимум 16 раз.
В этом году на кресте он не парил, зато несколько странных номеров, даже для него, всё-таки было. Киркоров танцевал на инвалидном кресле, парил в льявольских образах.
Реакция соцсетей на выступление артиста не заставила себя ждать.
Источник:
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Я лично предпочитаю его слушать, если такое случается, а не смотреть. Тогда все ок
1. Он ведь ничем другим с Шер сравниться не может? Кроме количества нарядов.
2. А разве пропаганда нетрадиционных предпочтений не запрещена у нас?