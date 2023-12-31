Кладовка? Лоджия? Загадка…



Ну и ещё одна загадка этой квартиры. Площадь!



Я честно попытался отрисовать всё что смог увидеть по фильму в полезную площадь 32 квадратных метра. Но когда стал в полученных квадратах расставлять мебель – понял, не влезет всё никак.



Женя скорее всего ошибся в терминах. Он имел в виду не полезную, а жилую. А это уже совсем не как говорил Лукашин «не очень большие квартиры». И тем более не типовые. Всё перечисленное попадает либо под термин «квартира улучшенной планировки», либо пот "экспериментальный проект". И такую квартиру врачу из поликлиники и школьной учительнице получить было совсем не просто.



Разве что мамы... Мы ведь про них совсем ничего не знаем (хотя мы можем догадаться о роде их деятельности по мелким деталям обстановки их комнат).



Ну и, как заключение, вот как выглядит план квартиры по адресу 3-я улица строителей, 25, кв. 12, воссозданный по кадрам из фильма.