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Нетипичная типовая квартира из "Иронии судьбы"

Нетипичная типовая квартира из "Иронии судьбы"

Автор:
31 декабря 2023 13:23
Метки: Ирониz судьбы   Нетипичная типовая   квартира   
2821
16

С чего начинается фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»? После мультзаставки идёт вступление, в котором Павел (голосом Александра Ширвиндта) рассказывает о типовой застройке городов нашей страны. После чего действие переносится, собственно, в квартиру одного из этих типовых домов.
Но были ли квартиры Лукашина и Шевелёвой типовыми? Давайте рассмотрим их повнимательней.


Что мы знаем об этих квартирах? Площадь – Лукашин её называет в фильме: «Мы тут живём с мамой. Полезная площадь 32 квадратных метра».

Потом, судя по всему, квартира двухкомнатная, с кухней, санузлом, прихожей и вроде как с балконом.

Давайте начнём с гостиной, которая также является спальней для главных героев фильма, Лукашина и Шевелёвой (в своих квартирах, конечно же).

Гостиная имеет неправильную форму. Она не квадратная и не прямоугольная (в чистом виде). Софа, на которой спит Женя, явно находится в какой-то нише.


×
×

Вот вид с другого ракурса.

В этой же нише расположены два встроенных шкафа.

Комната проходная. Из неё есть выходы в прихожую, во вторую комнату и вроде как на кухню.

Вторая комната (назовём её спальней мамы) не представляет большого интереса. У Лукашиных в ней поместились только кровать, фортепиано, торшер, тумбочка, да коробки с барахлом после переезда (в комнате Надиной мамы там, вроде, вместо пианино поместился ещё шкаф).

Кухня по началу тоже казалась не особо интересной – помещение с типичной для неё мебелью и приборами. Разве что площадь кухни далеко не маленькая, и есть в наличии ещё один встроенный шкаф.

Но именно в ней начинаются отличия от обычных типовых квартир.

Во-первых, из кухни есть отдельный коридор в прихожую, по которому Женина мама шла открывать входную дверь Павлу, не потревожив целующихся Женю и Галю.

Этот коридор можно ещё раз увидеть после ухода Гали (обращает внимание наличие ещё двух встроенных шкафов).

Во-вторых, взгляните на эту стену сзади Лукашина.

Вы видите окна в соседнее помещение. В другом кадре можно заметить и дверь в него.

Что это? Можно предположить, что санузел, обычно там делали окна в смежную кухню (то ли для экономии электричества, то ли в целях безопасности).

Но санузел находится в другой части квартиры, дверь в него находится в прихожей. Можно, конечно, предположить, что в «двушке» есть два санузла – туалет и ванная. Но тут не тот случай. Ведь санузел из прихожей явно совмещённый – в первой серии им по назначению пользовался Лукашин, сразу по приходу в квартиру (и был слышен звук сливаемой воды)

а во второй там мылся Ипполит.

Так что это тогда?

Точно не полноценная комната – тогда Наде и Жене не нужно было бы спать в гостиной на софе (или тахте, не знаю, как правильно).

Кладовка? Лоджия? Загадка…

Ну и ещё одна загадка этой квартиры. Площадь!

Я честно попытался отрисовать всё что смог увидеть по фильму в полезную площадь 32 квадратных метра. Но когда стал в полученных квадратах расставлять мебель – понял, не влезет всё никак.

Женя скорее всего ошибся в терминах. Он имел в виду не полезную, а жилую. А это уже совсем не как говорил Лукашин «не очень большие квартиры». И тем более не типовые. Всё перечисленное попадает либо под термин «квартира улучшенной планировки», либо пот "экспериментальный проект". И такую квартиру врачу из поликлиники и школьной учительнице получить было совсем не просто.

Разве что мамы... Мы ведь про них совсем ничего не знаем (хотя мы можем догадаться о роде их деятельности по мелким деталям обстановки их комнат).

Ну и, как заключение, вот как выглядит план квартиры по адресу 3-я улица строителей, 25, кв. 12, воссозданный по кадрам из фильма.

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Метки: Ирониz судьбы   Нетипичная типовая   квартира   
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41  комментарий
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12k
Властелин 3 часа назад
Вот людям делать нечего. Это же не квартира а студийная декорация.
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18k
Анонимный ТреZвенник Час назад
Так и напрашивается картинка из ещё одного новогоднего фильма:
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5k
Александр Час назад
Я смотрел этот фильм в как раз тогда, когда она он вышел 1 января какого-то года. Ни у кого из зрителей не вызвало сомнерия или, тем более, возмущения утверждение о типичности квартир советских граждан и их обстановки. Но автор данного опуса решил таки высосать целый пост. Он бы ещё диссертацию нашкрябал.
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11k
Крошка Кайдзю 2 часа назад
Окна между санузлом и кухней делались из-за газовых колонок-бойлеров. Для снижения эффекта от возможного взрыва газа
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3k
АБЕЗЬЯН 2 часа назад
Так это же квартира в Польше находилась.
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25k
ЦСКА 3 часа назад
Автор, с Наступающим! 13 января, будем разбирать жилплощадь Пулуорловых и Собейкиных из "Сарого Нового Года"??

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3k
Pioner76 3 часа назад
А не проще во времена интернета найти дом в котором снимался фильм и просто осмотреть что к чему?
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6k
TirAn 4 часа назад
исследование потянет на кандидатскую
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15k
Ivan 4 часа назад
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1k
София 5 часов назад
Кухня очень далеко от санузла. Разве так строили?
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25k
Виталий Касандров 6 часов назад
Колда показывали моющего Ипполита унитаз в кадр не попал значит ванная отдельная.
А для двушки площадь слишком маленькая скорее полуторка комната с 8 метровой спальней .
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2k
Максим Макашев 6 часов назад
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Иван Кемеров

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