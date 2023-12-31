С чего начинается фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»? После мультзаставки идёт вступление, в котором Павел (голосом Александра Ширвиндта) рассказывает о типовой застройке городов нашей страны. После чего действие переносится, собственно, в квартиру одного из этих типовых домов.
Но были ли квартиры Лукашина и Шевелёвой типовыми? Давайте рассмотрим их повнимательней.
Что мы знаем об этих квартирах? Площадь – Лукашин её называет в фильме: «Мы тут живём с мамой. Полезная площадь 32 квадратных метра».
Потом, судя по всему, квартира двухкомнатная, с кухней, санузлом, прихожей и вроде как с балконом.
Давайте начнём с гостиной, которая также является спальней для главных героев фильма, Лукашина и Шевелёвой (в своих квартирах, конечно же).
Гостиная имеет неправильную форму. Она не квадратная и не прямоугольная (в чистом виде). Софа, на которой спит Женя, явно находится в какой-то нише.
Вот вид с другого ракурса.
В этой же нише расположены два встроенных шкафа.
Комната проходная. Из неё есть выходы в прихожую, во вторую комнату и вроде как на кухню.
Вторая комната (назовём её спальней мамы) не представляет большого интереса. У Лукашиных в ней поместились только кровать, фортепиано, торшер, тумбочка, да коробки с барахлом после переезда (в комнате Надиной мамы там, вроде, вместо пианино поместился ещё шкаф).
Кухня по началу тоже казалась не особо интересной – помещение с типичной для неё мебелью и приборами. Разве что площадь кухни далеко не маленькая, и есть в наличии ещё один встроенный шкаф.
Но именно в ней начинаются отличия от обычных типовых квартир.
Во-первых, из кухни есть отдельный коридор в прихожую, по которому Женина мама шла открывать входную дверь Павлу, не потревожив целующихся Женю и Галю.
Этот коридор можно ещё раз увидеть после ухода Гали (обращает внимание наличие ещё двух встроенных шкафов).
Во-вторых, взгляните на эту стену сзади Лукашина.
Вы видите окна в соседнее помещение. В другом кадре можно заметить и дверь в него.
Что это? Можно предположить, что санузел, обычно там делали окна в смежную кухню (то ли для экономии электричества, то ли в целях безопасности).
Но санузел находится в другой части квартиры, дверь в него находится в прихожей. Можно, конечно, предположить, что в «двушке» есть два санузла – туалет и ванная. Но тут не тот случай. Ведь санузел из прихожей явно совмещённый – в первой серии им по назначению пользовался Лукашин, сразу по приходу в квартиру (и был слышен звук сливаемой воды)
а во второй там мылся Ипполит.
Так что это тогда?
Точно не полноценная комната – тогда Наде и Жене не нужно было бы спать в гостиной на софе (или тахте, не знаю, как правильно).
Кладовка? Лоджия? Загадка…
Ну и ещё одна загадка этой квартиры. Площадь!
Я честно попытался отрисовать всё что смог увидеть по фильму в полезную площадь 32 квадратных метра. Но когда стал в полученных квадратах расставлять мебель – понял, не влезет всё никак.
Женя скорее всего ошибся в терминах. Он имел в виду не полезную, а жилую. А это уже совсем не как говорил Лукашин «не очень большие квартиры». И тем более не типовые. Всё перечисленное попадает либо под термин «квартира улучшенной планировки», либо пот "экспериментальный проект". И такую квартиру врачу из поликлиники и школьной учительнице получить было совсем не просто.
Разве что мамы... Мы ведь про них совсем ничего не знаем (хотя мы можем догадаться о роде их деятельности по мелким деталям обстановки их комнат).
Ну и, как заключение, вот как выглядит план квартиры по адресу 3-я улица строителей, 25, кв. 12, воссозданный по кадрам из фильма.
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Сам себе ответил.
А для двушки площадь слишком маленькая скорее полуторка комната с 8 метровой спальней .
Я со своими 90 кг. не испытываю неудобств в этом туалете.