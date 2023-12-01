"Бомж-стайл": в Калужской области за аренду квартиры без отделки просят 20 тысяч рублей

Владелец квартиры утверждает, что в нём есть всё для комфортной жизни.
Рынок аренды жилья снова переживает настоящий бум! Съемные квартиры подорожали - это связывают с повышением ставки по ипотеке. Как бы то ни было, к сдаче в аренду предлагают самые немыслимые варианты.
К примеру, в Обнинске сдают 3-хкомнатную квартиру, в которой нет и не было ремонта. Потолки и пол - бетонные, стены - тоже а-ля "натюрель".
Жильё обставлено мебелью, кроме этого есть даже ковры. Впрочем, последнее - скорее, не для уюта, а по необходимости, ведь пол без какого-нибудь покрытия очень холодный.
Интернет-пользователи нашли несколько плюсов такого жилья:
- можно не бояться, что испачкаются стены;
- дёшево;
- большая площадь;
Кто-то предположил, что квартиру с руками оторвут мигранты - вон, и ковры есть, чтобы спать. А в трёхкомнатных апартаментах поместится целый кишлак. Впрочем, стоимость квартиры для многих окажется решающим аргументом, а значит, наверняка и это жильё найдёт своего арендатора.
Источник:
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