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"Бомж-стайл": в Калужской области за аренду квартиры без отделки просят 20 тысяч рублей

"Бомж-стайл": в Калужской области за аренду квартиры без отделки просят 20 тысяч рублей

Автор:
01 декабря 2023 15:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Обнинск   аренда жилья   без ремонта   калужская область   квартира   съем   
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Владелец квартиры утверждает, что в нём есть всё для комфортной жизни.

Рынок аренды жилья снова переживает настоящий бум! Съемные квартиры подорожали - это связывают с повышением ставки по ипотеке. Как бы то ни было, к сдаче в аренду предлагают самые немыслимые варианты.


К примеру, в Обнинске сдают 3-хкомнатную квартиру, в которой нет и не было ремонта. Потолки и пол - бетонные, стены - тоже а-ля "натюрель".



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Жильё обставлено мебелью, кроме этого есть даже ковры. Впрочем, последнее - скорее, не для уюта, а по необходимости, ведь пол без какого-нибудь покрытия очень холодный.


Интернет-пользователи нашли несколько плюсов такого жилья:

  • можно не бояться, что испачкаются стены;
  • дёшево;
  • большая площадь;

Кто-то предположил, что квартиру с руками оторвут мигранты - вон, и ковры есть, чтобы спать. А в трёхкомнатных апартаментах поместится целый кишлак. Впрочем, стоимость квартиры для многих окажется решающим аргументом, а значит, наверняка и это жильё найдёт своего арендатора.


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Метки: Обнинск   аренда жилья   без ремонта   калужская область   квартира   съем   
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5  комментариев
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4k
poбт 48 минут назад
ну так на ремонт заработать надо
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22k
BiZ 4 минуты назад
некоторые спецом такую отделку делают. а тут реально оригинал!
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1M
NAZARETH (модер) 16 минут назад
Да сейчас во многих городах гастарбайтеры так живут. Зато бесплатно. Сделают ремонт и на новую жил.площадь
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3k
Сергей 42 минуты назад
Ванна на пнях стоит?
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62k
pynh Час назад
это лофт
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