"Бомж-стайл": в Калужской области за аренду квартиры без отделки просят 20 тысяч рублей

Рынок аренды жилья снова переживает настоящий бум! Съемные квартиры подорожали - это связывают с повышением ставки по ипотеке. Как бы то ни было, к сдаче в аренду предлагают самые немыслимые варианты.

К примеру, в Обнинске сдают 3-хкомнатную квартиру, в которой нет и не было ремонта. Потолки и пол - бетонные, стены - тоже а-ля "натюрель".