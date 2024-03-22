FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11358 постов • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
«Задействованы немыслимые силы»: в Чили пропал чемпион России по яхтенному спорту

«Задействованы немыслимые силы»: в Чили пропал чемпион России по яхтенному спорту

Автор:
22 марта 2024 18:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Виталий Елагин   Кругосветное путешествие   Чемпион   Чили   спасатели   яхтсмен   
1222
4

На его поиски бросили силы МЧС, береговой охраны, ВМС и ВВС.

Виталий Елагин - яхтсмен и чемпион России.

В 2023 году он отправился в одиночную кругосветку из африканского порта Танжер на яхте «Дочь ветра». Хотел пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток.

19 марта он вышел на связь и сообщил о проблемах с управлением. После этого пропал.

Как рассказал друг путешественника, Алексей Чванов, поиском яхтсмена занимаются спасатели, армия и флот. Пока безрезультатно.

Достоверное установленный факт: 19 марта с Виталием потеряна связь. Совершенно ясно, что у него не работает гарминовский определитель координат и не работает гарминовское устройство для передачи сообщений. Установлено, что с устройства Garmin на борту сигнал бедствия не подавался. Это всё, что мы достоверно знаем на настоящий момент. Всё остальное - только предположения.

Чилийскими спасательными службами объявлен режим SAR - search and rescue. То есть этим занимаются МЧС Чили, береговая охрана Чили. Они подключили ВМС и ВВС. Это протокольное мероприятие по спасению жизни человека, находящегося в море. Там задействованы все мыслимые и немыслимые силы. Вчера поднималось два самолёта, облеты пока результатов не дали. Сегодня они планируют делать ещё один облёт уже по уточнённым данным. Идёт работа больших государственных структур для того, чтобы спасти нашего российского гражданина.

Больше всех за Виталия переживает его девушка. Она сообщила, что у яхтсмена порвался нижний парус, вскоре после этого Елагин перестал выходить на связь.

Запаса еды ещё точно хватит на месяц. С водой уже начинались сложности, выручает дождь. Я не знаю в каких он условиях и как долго он протянет. Нет у меня прогноза. План искать дальше.

Поисково-спасательная операция продолжается уже четвёртые сутки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Виталий Елагин   Кругосветное путешествие   Чемпион   Чили   спасатели   яхтсмен   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Совершенно ясно, что у него не работает гарминовский определитель координат и не работает гарминовское устройство для передачи сообщений. Установлено, что с устройства Garmin на борту сигнал бедствия не подавался.»

Такая себе реклама Гармину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Семенов 53 минуты назад
А почему Garmin, а не КоСПАС-SARSAT?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2692 поста (2643 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

288856



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные продукты
В Москве мигранты избили сотрудниц магазина, которые помешали им вынести украденные...
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта
С добрым утром
С добрым утром
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео)
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#авто аварии#интересное#позитив#Разное#кошка#шоу бизнес
#животные#машина#ДТП#факты#забавно#кот#Россия#подборка#кино#собака
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#Автовсячина#люди#улыбнуло#фильм#Китай#история
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Учёные нашли у берегов Чили более 100 новых морских существ Учёные нашли у берегов Чили более 100 новых морских существ Чтобы вылечиться, больной коронавирусом поднялся на перевал Дятлова и чуть там не помер Чтобы вылечиться, больной коронавирусом поднялся на перевал Дятлова и чуть там не помер Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз «С кем не бывает»: в футбольный клуб «Оренбург» перешёл чилийский футболист, которого обвиняют в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства «С кем не бывает»: в футбольный клуб «Оренбург» перешёл чилийский футболист, которого обвиняют в...

На что жалуетесь?

Вернуться