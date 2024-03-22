«Задействованы немыслимые силы»: в Чили пропал чемпион России по яхтенному спорту

Как рассказал друг путешественника, Алексей Чванов, поиском яхтсмена занимаются спасатели, армия и флот. Пока безрезультатно.

Достоверное установленный факт: 19 марта с Виталием потеряна связь. Совершенно ясно, что у него не работает гарминовский определитель координат и не работает гарминовское устройство для передачи сообщений. Установлено, что с устройства Garmin на борту сигнал бедствия не подавался. Это всё, что мы достоверно знаем на настоящий момент. Всё остальное - только предположения.

Чилийскими спасательными службами объявлен режим SAR - search and rescue. То есть этим занимаются МЧС Чили, береговая охрана Чили. Они подключили ВМС и ВВС. Это протокольное мероприятие по спасению жизни человека, находящегося в море. Там задействованы все мыслимые и немыслимые силы. Вчера поднималось два самолёта, облеты пока результатов не дали. Сегодня они планируют делать ещё один облёт уже по уточнённым данным. Идёт работа больших государственных структур для того, чтобы спасти нашего российского гражданина.