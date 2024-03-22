«Задействованы немыслимые силы»: в Чили пропал чемпион России по яхтенному спорту

На его поиски бросили силы МЧС, береговой охраны, ВМС и ВВС.
Виталий Елагин - яхтсмен и чемпион России.
В 2023 году он отправился в одиночную кругосветку из африканского порта Танжер на яхте «Дочь ветра». Хотел пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток.
19 марта он вышел на связь и сообщил о проблемах с управлением. После этого пропал.
Как рассказал друг путешественника, Алексей Чванов, поиском яхтсмена занимаются спасатели, армия и флот. Пока безрезультатно.
Достоверное установленный факт: 19 марта с Виталием потеряна связь. Совершенно ясно, что у него не работает гарминовский определитель координат и не работает гарминовское устройство для передачи сообщений. Установлено, что с устройства Garmin на борту сигнал бедствия не подавался. Это всё, что мы достоверно знаем на настоящий момент. Всё остальное - только предположения.
Чилийскими спасательными службами объявлен режим SAR - search and rescue. То есть этим занимаются МЧС Чили, береговая охрана Чили. Они подключили ВМС и ВВС. Это протокольное мероприятие по спасению жизни человека, находящегося в море. Там задействованы все мыслимые и немыслимые силы. Вчера поднималось два самолёта, облеты пока результатов не дали. Сегодня они планируют делать ещё один облёт уже по уточнённым данным. Идёт работа больших государственных структур для того, чтобы спасти нашего российского гражданина.
Больше всех за Виталия переживает его девушка. Она сообщила, что у яхтсмена порвался нижний парус, вскоре после этого Елагин перестал выходить на связь.
Запаса еды ещё точно хватит на месяц. С водой уже начинались сложности, выручает дождь. Я не знаю в каких он условиях и как долго он протянет. Нет у меня прогноза. План искать дальше.
Поисково-спасательная операция продолжается уже четвёртые сутки.
Источник:
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