«С кем не бывает»: в футбольный клуб «Оренбург» перешёл чилийский футболист, которого обвиняют в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства

19-летний футболист оказался на свободе под залог в 5,3 миллиона евро.
К своим 19 годам чилийский спортсмен Хорди Томпсон неплохо покуралесил. Уверенно занял место в молодёжной сборной и в основном составе клуба «Коло-Коло». Поражал ворота соперников, делал результативные передачи, вошёл в ТОП-5 в мире по ускорениям с мячом - вскоре о нём заговорили, как о восходящей звезде.
А потом он крепко поколотил свою девушку и загремел на нары. Ещё и успел нахамить полицейским и судье. Так что будущее у парня было сомнительное: за избиение, попытку убийства и неуважение, ему грозил реальный тюремный срок. Но он всё же как-то договорился и вышел под залог в 100 млн песо - около 5,3 млн евро.
И уехал в Россию. Как заявил президент ФК «Оренбург» Василий Еремякин, клуб договорился с «Коло-Коло» об аренде Томпсона с последующим правом выкупа.
Пока это арендное соглашение до конца этого сезона. Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона. Пока конкретных цифр по условиям полноценного контракта говорить не можем, посмотрим на футболиста и летом займёмся этим вопросом.
Неизбежно встал вопрос о криминальном «бэкграунде» парня. В клубе на это не обращают внимания. И говорят, что это обстоятельство принесло большую скидку при аренде.
Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?
Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон - хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать, - сообщил спортивный директор «Оренбурга».
Футболист появится на базе ФК «Оренбург» уже на первых сборах - после 11 января.
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