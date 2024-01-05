FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3456 постов • 446 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
«С кем не бывает»: в футбольный клуб «Оренбург» перешёл чилийский футболист, которого обвиняют в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства

«С кем не бывает»: в футбольный клуб «Оренбург» перешёл чилийский футболист, которого обвиняют в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства

Автор:
05 января 2024 20:33
Сообщество : Спорт
Метки: Девушка   ФК Оренбург   Хорди Томпсон   Чили   избиение   трансфер   футболист   
1913
6

19-летний футболист оказался на свободе под залог в 5,3 миллиона евро.

К своим 19 годам чилийский спортсмен Хорди Томпсон неплохо покуралесил. Уверенно занял место в молодёжной сборной и в основном составе клуба «Коло-Коло». Поражал ворота соперников, делал результативные передачи, вошёл в ТОП-5 в мире по ускорениям с мячом - вскоре о нём заговорили, как о восходящей звезде.

×
×

А потом он крепко поколотил свою девушку и загремел на нары. Ещё и успел нахамить полицейским и судье. Так что будущее у парня было сомнительное: за избиение, попытку убийства и неуважение, ему грозил реальный тюремный срок. Но он всё же как-то договорился и вышел под залог в 100 млн песо - около 5,3 млн евро.

И уехал в Россию. Как заявил президент ФК «Оренбург» Василий Еремякин, клуб договорился с «Коло-Коло» об аренде Томпсона с последующим правом выкупа.

Пока это арендное соглашение до конца этого сезона. Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона. Пока конкретных цифр по условиям полноценного контракта говорить не можем, посмотрим на футболиста и летом займёмся этим вопросом.

Неизбежно встал вопрос о криминальном «бэкграунде» парня. В клубе на это не обращают внимания. И говорят, что это обстоятельство принесло большую скидку при аренде.

Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон - хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать, - сообщил спортивный директор «Оренбурга».

Футболист появится на базе ФК «Оренбург» уже на первых сборах - после 11 января.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Девушка   ФК Оренбург   Хорди Томпсон   Чили   избиение   трансфер   футболист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
793
Серга 17 минут назад
В Спартаке играет Промес с почти таким же "букетом" и никого это не напрягает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Опиум для народа Час назад
Своих-то у"бков мало, еще и заграничных наберём...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
грязные латиносы, ненавижу латиносов .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Arti 2 часа назад
А потом на поле такое вытворять будет ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

268876



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку
В Ижевске нетрезвая пара напала на женщину и убила её собаку
Набирающие популярность в сообществах
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
Лапка
Лапка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#СССР#Прикол#кот#Ynews#история#Животное
#США#факты#Юмор#собака#девушки#Суд#интересное
#фото#кино#Разное#фильм#коммунальщики#подборка#полиция
Бывший член сборной России по борьбе и знаменосец Олимпийских игр в Токио избил в Таиланде девушку за отказ с ним познакомиться Бывший член сборной России по борьбе и знаменосец Олимпийских игр в Токио избил в Таиланде... Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку Футболист АПЛ избил прохожего и угодил за решетку На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов,... Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе Суд выпустил из СИЗО отца девушки, устроившей стрельбу в брянской школе В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете В Тыве мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете

На что жалуетесь?

Вернуться