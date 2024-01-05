«С кем не бывает»: в футбольный клуб «Оренбург» перешёл чилийский футболист, которого обвиняют в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства

Неизбежно встал вопрос о криминальном «бэкграунде» парня. В клубе на это не обращают внимания. И говорят, что это обстоятельство принесло большую скидку при аренде.

Тёмная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон - хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать, - сообщил спортивный директор «Оренбурга».